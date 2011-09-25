Скачать Правильное лечение простуды и гриппа бесплатно





Смешной вопрос: случалось ли вам простужаться? Наверняка никого не миновала чаша сия. Да и что это за беда? Попил аспиринчика или глотнул парацетамольчика, сбил температуру, полежал пару дней в постели – и побежал на работу. Пустяк, а не болезнь! О, как вы ошибаетесь!



Простуда - одно из самых серьезных заболеваний, с которыми нам приходится сталкиваться, а ее неправильное и несвоевременное лечение открывает ворота ста болезням, среди которых хронический бронхит, бронхиальная астма, системная красная волчанка, радикулит, полиартрит, рассеянный склероз. Все дело - в подавлении иммунитета, нашего верного защитника и помощника. И каждый из нас - кандидат в тяжелобольные. В этой книге вы найдете комплекс новейших натуральных эффективных методов лечения заболеваний - не только простудных, но и многих других, являющихся их следствием. Вы узнаете, в чем первопричина болезней, и научитесь помогать своему организму на каждом рубеже обороны. Невероятно, но факт: можно избавиться от бронхиальной астмы в острой стадии за месяц-два! Александр Суханов утверждает: «неизлечимые» заболевания излечимы! И тысячи исцелившихся пациентов это подтверждают.



Автор: Александр Суханов

Количество страниц: 320

Язык: русский

Год выхода: 2010

Издательство: Питер

Формат: pdf

Размер: 8.52 Mb

Восстановление: 10%

MD5: 274BC23F3029B9DC81BE795577D2319F



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