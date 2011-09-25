Осень
Среда, 24.04.2024, 21:07

gsvg.usoz.ru
графика, софт, видео, игры
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
МЕНЮ
Выпадающее меню Javascript DHTML . Издатель dhtml-menu-builder.com
Наш опрос
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Дешевый хостинг
Анкетка.ру
Программа для публикации на DLE
Статистика
» Зарег. на сайте
Всего: 3973
Новых за месяц: 0
Новых за неделю: 0
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0
» Из них
Администраторов: 1
Модераторов: 1
Модератор форума:
Журналистов: 27
Обычных юзеров: 3944
» Из них
Парней: 2897
Девушек: 1076
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Пользователи, посетившие
сайт за текущий день :


free counters
Free counters
СЧЕТЧИКИ

Яндекс.Метрика

Каталог файлов
Дополнительные социальные закладкиЕщё?|; ИзбранноеИзбранное ВКонтакте Одноклассники.ru Facebook Twitter Google Liveinternet Google Buzz LiveJournal
Главная » Файлы » Книги » Медицинские

Правильное лечение простуды и гриппа

Загрузить, скачать Медицинские, Правильное лечение простуды и гриппа бесплатно.

Скачать Правильное лечение простуды и гриппа бесплатно

Правильное лечение простуды и гриппа бесплатно и без регистрации

Правильное лечение простуды и гриппа download free
30.04.2011, 01:03
Правильное лечение простуды и гриппа

Смешной вопрос: случалось ли вам простужаться? Наверняка никого не миновала чаша сия. Да и что это за беда? Попил аспиринчика или глотнул парацетамольчика, сбил температуру, полежал пару дней в постели – и побежал на работу. Пустяк, а не болезнь! О, как вы ошибаетесь!

 Простуда - одно из самых серьезных заболеваний, с которыми нам приходится сталкиваться, а ее неправильное и несвоевременное лечение открывает ворота ста болезням, среди которых хронический бронхит, бронхиальная астма, системная красная волчанка, радикулит, полиартрит, рассеянный склероз. Все дело - в подавлении иммунитета, нашего верного защитника и помощника. И каждый из нас - кандидат в тяжелобольные. В этой книге вы найдете комплекс новейших натуральных эффективных методов лечения заболеваний - не только простудных, но и многих других, являющихся их следствием. Вы узнаете, в чем первопричина болезней, и научитесь помогать своему организму на каждом рубеже обороны. Невероятно, но факт: можно избавиться от бронхиальной астмы в острой стадии за месяц-два! Александр Суханов утверждает: «неизлечимые» заболевания излечимы! И тысячи исцелившихся пациентов это подтверждают.

Автор: Александр Суханов
Количество страниц: 320
Язык: русский
Год выхода: 2010
Издательство: Питер
Формат: pdf
Размер: 8.52 Mb
Восстановление: 10%
MD5: 274BC23F3029B9DC81BE795577D2319F

Скачать книгу "Правильное лечение простуды и гриппа":



Для более комфортного чтения, могу посоветовать Вам следующие программы (вьюверы):
STDU Viewer (читает DjVu, PDF, TIFF, FB2 файлы) - не требует установки.
PDF XChange Viewer Pro (читает и редактирует PDF файлы) - не требует установки.

.

.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
ДРУЗЬЯ, ЕСЛИ ВЫ ВСТРЕТИЛИ БИТУЮ ССЫЛКУ СООБЩИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОБ ЭТОМ В КОММЕНТАРИЯХ (СПАСИБО)
ГОЛОСУЕМ!
Категория: Медицинские | Добавил: Arkadievich | Теги: бесплатно, Скачать, Суханов, Александр, простуды, правильное, книгу, гриппа, простуда, лечение
Просмотров: 1900 | Загрузок: 1893 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 5.0/1 |

Не стесняйтесь, высказывайте свое отношение к публикациям. Этим вы поддержите авторов и хорошие материалы.

простуды, правильное, книгу, гриппа, простуда, лечение, Суханов, Александр, бесплатно, скачать
Всего комментариев: 2
25.09.2011 11:02 ЦИТАТА:
Спасибо. Исправлено.
Битые ссылки

Нравится
0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Copyright GSVG © 2024
МИНИ-ПРОФИЛЬ
SELECT LANGUAGE
НАБОР ЖУРНАЛИСТОВ
www.warezokey.com
ТОП СТАТЕЙ
[16.02.2012]

[Смешное]

Ода Закону об авторских правах в интернете (2)
[10.09.2011]

[Интересное]

Стрит-арт. Уличное искусство - публичные шедевры или Красота спасет мир (0)
[08.09.2011]

[На второе (с фото)]

Кукуруза вареная. Вкусная. Рецепт с фото (0)
[03.09.2011]

[Смешное]

ТАНЦУЮТ ВСЕ!! - танцут, красивые, дети, танго, рокнролл, твист, вальс (0)
[24.07.2011]

[Всё, о диетах. Худеем. Фото]

Лишний вес: плюсы и минусы, или как определить «вредный» лишний вес (0)
ТОП ПРОГРАММ
[14.04.2016]

[Клипы]

Клип: Молитва песня Ты прости нас Господь (Валерия Стебловская) (0)
[14.04.2016]

[Фильмы]

Притчи - два православных фильма для семейного просмотра (2011-2012) (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Метелица - мега сборник новогодних хитов (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние песни - Веселись! (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние Минусовки для Детей (0)
ФАЙЛООБМЕННИКИ
depositfiles.com
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
сейчас присутствуют:
free counters
Яндекс цитирования
view pagerank