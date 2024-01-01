Скачать Фото на документы Профи v 3.87 Portable бесплатно

Фото на документы Профи - это удобная программа для быстрой подготовки и печати фото на документы. Форматы для документов всех необходимых форматов, влючены в программу: визы разных стран, заграничный и внутренний паспорт, пропуска и удостовения. Программа может всего за несколько минут получить фото на документ профессионального качества. "Фото на документы Профи" имеет дружественный, удобный интерфейс и проста в использовании. Высокое качество обработки и удобство в исполизовании, позволяет использовать "Фото на документы Профи", в профессиональных фотосалонах и в частном порядке.
Особеннсти программы: - Форматы для документов: • Реальная и точная информация о форматах фото. • Строгие стандарты фото 3 x 4 с уголками и без уголков слева или справа. • Фотографии на заграничный и внутренний паспорт. Растушёвка фото - поддерживается. • Шаблоны Фото для виз различных стран мира: Шенгенские визы (Австрия, Финляндия, Латвия...), США, Канады Англия, и т.д. • Фотографии на пенсионное удостоверение, водительское удостоверение, временную регистрацию, студенческий билет. Фото на другие пропуска и удостоверения. Редактирование и добавление форматов,- возможно!
- Удобная распечатка фотографий: • Поддержка бумаги различных форматов. • Портретная и альбомная ориентация страницы. • Возможность выбора числа фотографий на странице. • Функция быстрой калибровки монитора. • Сохранение готовых макетов листа для печати. • Добавление направляющих для удобной обрезки.
- Замена фона на фотографии • Возможность замены фона на фото за одну минуту. • Окрашивание фона любым цветом. • Удобная кисть закраски с настройкой мягкости. • Возможность размытия фактуры фона и переходов. • Встроенная кисть отмены действий.
-Замена одежды прямо на фото • Широкий выбор костюмов - более 100 вариантов в полной версии! • Мужская и женская одежда, гражданская и военная. • Возможность сравнения разных варианто одежды. • Подстройка цветового оттенка костюмов. • Доступный и понятный интерфейс редактора. • Возможность импорта новых костюмов из Photoshop.
Год выпуска: 2011 Версия: 3.87 Платформа: Windows® 2000/XP/Vista/7 Язык интерфейса: русский Лекарство: не требуется (portable) Размер: 11.0 Mb