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Главная » Файлы » Софт » Графика

Фото на документы Профи v 3.87 Portable

Загрузить, скачать Графика, Фото на документы Профи v 3.87 Portable бесплатно.

Скачать Фото на документы Профи v 3.87 Portable бесплатно

Фото на документы Профи v 3.87 Portable бесплатно и без регистрации

Фото на документы Профи v 3.87 Portable download free
26.05.2011, 17:38


Фото на документы Профи - это удобная программа для быстрой подготовки и печати фото на документы. Форматы для документов всех необходимых форматов, влючены в программу: визы разных стран, заграничный и внутренний паспорт,  пропуска и удостовения. Программа может всего за несколько минут получить фото на документ профессионального качества. "Фото на документы Профи" имеет дружественный, удобный интерфейс и проста в использовании. Высокое качество обработки и удобство в исполизовании, позволяет использовать "Фото на документы Профи", в профессиональных фотосалонах и в частном порядке.

Особеннсти программы:
- Форматы для документов:
• Реальная и точная информация о форматах фото.
• Строгие стандарты фото 3 x 4 с уголками и без уголков слева или справа.
• Фотографии на заграничный и внутренний паспорт. Растушёвка фото - поддерживается.
• Шаблоны Фото для виз различных стран мира: Шенгенские визы (Австрия, Финляндия,  Латвия...), США, Канады Англия, и т.д.
• Фотографии на пенсионное удостоверение, водительское удостоверение, временную регистрацию, студенческий билет. Фото на другие пропуска и удостоверения.
Редактирование и добавление форматов,- возможно!



- Удобная распечатка фотографий:
• Поддержка бумаги различных форматов.
• Портретная и альбомная ориентация страницы.
• Возможность выбора числа фотографий на странице.
• Функция быстрой калибровки монитора.
• Сохранение готовых макетов листа для печати.
• Добавление направляющих для удобной обрезки.

- Замена фона на фотографии
• Возможность замены фона на фото за одну минуту.
• Окрашивание фона любым цветом.
• Удобная кисть закраски с настройкой мягкости.
• Возможность размытия фактуры фона и переходов.
• Встроенная кисть отмены действий.



-Замена одежды прямо на фото
• Широкий выбор костюмов - более 100 вариантов в полной версии!
• Мужская и женская одежда, гражданская и военная.
• Возможность сравнения разных варианто одежды.
• Подстройка цветового оттенка костюмов.
• Доступный и понятный интерфейс редактора.
• Возможность импорта новых костюмов из Photoshop.

Год выпуска: 2011
Версия: 3.87
Платформа: Windows® 2000/XP/Vista/7
Язык интерфейса: русский
Лекарство: не требуется (portable)
Размер: 11.0 Mb

Скачать Фото на документы Профи v 3.87 Portable



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Категория: Графика | Добавил: Arkadievich | Теги: бесплатно, Скачать, v 3.87, документы, Фото, portable, профи, на
Просмотров: 7224 | Загрузок: 7217 | Рейтинг: 5.0/1 |

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удобная программа для быстрой подготовки и печати фото на документы
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