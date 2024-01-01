Скачать Фото на документы Профи v 3.87 Portable бесплатно





Фото на документы Профи - это удобная программа для быстрой подготовки и печати фото на документы. Форматы для документов всех необходимых форматов, влючены в программу: визы разных стран, заграничный и внутренний паспорт, пропуска и удостовения. Программа может всего за несколько минут получить фото на документ профессионального качества. "Фото на документы Профи" имеет дружественный, удобный интерфейс и проста в использовании. Высокое качество обработки и удобство в исполизовании, позволяет использовать "Фото на документы Профи", в профессиональных фотосалонах и в частном порядке.



Особеннсти программы:

- Форматы для документов:

• Реальная и точная информация о форматах фото.

• Строгие стандарты фото 3 x 4 с уголками и без уголков слева или справа.

• Фотографии на заграничный и внутренний паспорт. Растушёвка фото - поддерживается.

• Шаблоны Фото для виз различных стран мира: Шенгенские визы (Австрия, Финляндия, Латвия...), США, Канады Англия, и т.д.

• Фотографии на пенсионное удостоверение, водительское удостоверение, временную регистрацию, студенческий билет. Фото на другие пропуска и удостоверения.

Редактирование и добавление форматов,- возможно!







- Удобная распечатка фотографий:

• Поддержка бумаги различных форматов.

• Портретная и альбомная ориентация страницы.

• Возможность выбора числа фотографий на странице.

• Функция быстрой калибровки монитора.

• Сохранение готовых макетов листа для печати.

• Добавление направляющих для удобной обрезки.



- Замена фона на фотографии

• Возможность замены фона на фото за одну минуту.

• Окрашивание фона любым цветом.

• Удобная кисть закраски с настройкой мягкости.

• Возможность размытия фактуры фона и переходов.

• Встроенная кисть отмены действий.







-Замена одежды прямо на фото

• Широкий выбор костюмов - более 100 вариантов в полной версии!

• Мужская и женская одежда, гражданская и военная.

• Возможность сравнения разных варианто одежды.

• Подстройка цветового оттенка костюмов.

• Доступный и понятный интерфейс редактора.

• Возможность импорта новых костюмов из Photoshop.



Год выпуска: 2011

Версия: 3.87

Платформа: Windows® 2000/XP/Vista/7

Язык интерфейса: русский

Лекарство: не требуется (portable)

Размер: 11.0 Mb



Скачать Фото на документы Профи v 3.87 Portable



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