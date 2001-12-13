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Один из самых популярных и востребованных плагинов Adobe Photoshop и After Effects от создателя эффектов "Звёздных войн", создателя самого Photoshop - Джона Нолла (John Knoll).
John Knoll, создал и разработал плагин Knoll Light Factory, который призван качественно имитировать отражения от очень ярких источников света сквозь объектив фотокамеры.
Knoll Light Factory значительно выходит за типичные рамки бликов входящих в Photoshop, имеет более ста великолепных предустановок, предварительный просмотр в режиме реального времени, а так же 19 мощнейших инструментов для создания собственных эффектов!
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Artweaver
- графический редактор, умеет работать с графическими файлами в форматах BMP, GIF, JPEG, JPG, JPE, PCX, PNG, TGA, VDA, ICB, VST, TIF, TIFF и AWD. Среди ее возможностей можно выделить работу со слоями, импорт и экспорт графики в различные форматы. Также в Artweaver имеются всевозможные фильтры, которые можно применять редактируя рисунки (эффект ветра, размытость, волны, гранулирование, эффект масла и т.д).
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Perfectly Clear
- плагин, позволяющий всего за пару кликов мыши откорректировать фотографии до совершенного вида в автоматическом режиме, а также исправлять их в ручном режиме. Традиционные методы исправления изображений не всегда приводят к желаемому результату.
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Домашняя Фотостудия
- программа для редакторования фотографий. Фотостудия открывает неограниченные возможности для полёта вашей творческой фантазии: позволяет быстро улучшать и редактировать фото, просматривать слайд-шоу, добавлять сотни спецэффектов, создавать коллажи, открытки и календари.
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ImBatch - отличное решение для пакетной обработки графических файлов
, программа позволяет выполнять преобразование графики из одного формата в другой, производить переименование, изменение размера и добавлять различные эффекты (вращать, изменять цветовую гамму и т.п.), добавлять/удалять теги и т.д. и т.п., причем за одно задание можно совершить сразу несколько таких операций.
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Insofta Cover Commander
программа которая позволяет создавать профессиональные виртуальные коробки, книги, DVD-коробки, руководства, CD-диски, скриншоты, всего несколько щелчков мыши все что нужно для выполнения этой работы.
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Ashampoo Photo Optimizer
- простая в использовании программа для оптимизации и улучшения качества цифровых фотографий. Позволяет корректировать контрастность, яркость и цветовой баланс. Все действия в программе производятся по нажатию необходимой кнопки на панели инструментов. Также в данной программе предусмотрена пакетная обработка графических файлов. С помощью этой утилиты снимки становятся ярче, светлее, приобретают четкость и контрастность.
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Amazing Slider Enterprise
- профессиональная программа, которая позволит пользователям создать красивые слайд-шоу и презентации, которые потом можно легко экспортировать в Dreamweaver, WordPress и другие HTML редакторы. Amazing Slider поддерживает фото и видео YouTube.
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Tint Guide Software Pack
- программное обеспечение для редактирования из цифровых фотографий. Коллаж, фотомонтаж, умное изменение размера изображения и выделение объекта, виртуальный макияж и косметика. Может использоваться в качестве плагинов в Adobe Photoshop.
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AKVIS NatureArt
— содержащийся в одной программе (также плагине) набор уникальных потрясающих эффектов, которые имитируют явления природы. NatureArt позволит добавить на фотоснимок молнии, дождь, снег, солнце, радугу и облака, водный массив, огонь, лед или создать свою картину с нуля, то есть, "нарисовать" красивый морской пейзаж или получить ночное звездное небо.
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Photomizer Retro
- позволяет возродить особый шарм прошлых эпох в цифровой фотографии. Для этого программа была оборудована специальными ретро-фильтрами, с помощью которых можно воспроизвести особенности многих исторических камер и пленочных материалов, которые не были доступны в течение длительного времени.
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Photomizer
– это графический редактор нового поколения. Он обнаруживает все, что должно быть откорректировано и обеспечивает подходящие инструменты для этого. С Photomizer вы можете корректировать тональность, увеличивать контраст, регулировать резкость, матовость изображений.
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AKVIS Magnifier
— эффективный инструмент, необходимый для увеличения размеров цифровых изображений. Программа (плюс плагин) обеспечит увеличение фотоснимка в десятки раз, причём без артефактов и ореолов! Изменив размеры изображений, Magnifier восстановит границы и детали, устранит jpeg-артефакты.
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IcoFX Portable —
программа для создания и редактирования иконок (.ico) и курсоров (.cur). Можно самостоятельно создавать эскиз (рисунок будущего курсора, иконки) или воспользоваться уже готовым рисунком в формате изображений BMP, PNG, JPG, JPG2000, TIF и GIF. Также можно извлекать и редактировать курсоры и иконки из DLL библиотек, EXE файлов.
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CorelCAD 2014
высокопроизводительная система автоматизированного проектирования с поддержкой формата DWG. Возможность открытия, изменения и сохранения файлов в формате DWG упрощает совместную работу. Полный набор стандартных для отрасли инструментов и функций позволяет немедленно приступить к работе. Настраиваемые средства двухмерного и трехмерного проектирования помогают точно воплощать идеи в чертежах и моделях.
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CorelDRAW® Graphics Suite X6 —
Портативное и высоконадежное програмное обеспечение для графического и веб-дизайна, оно подойдет не только начинающим, но и опытным мэтрам дизайна. Пакет включает в себя среду с широким контентом и профессиональными приложениями для графического дизайна, редактирования цифровых фото и веб-дизайна. Вы с ним получите бескрайние возможности, для того чтобы показать себя и реализовать ваши творческие идеи...
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QuarkXPress —
это мощная издательская система, обладающая интуитивным интерфейсом и расширенным набором инструментов для обработки текста, управления цветом и графическими элементами, и проектирования web-страниц. QuarkXPress широко используется в книжных, газетных и журнальных издательствах, рекламных и маркетинговых агентствах, дизайнерских фирмах и типографиях.
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Ashampoo Snap
- утилита для создания скриншотов (снимков экрана), содержащая графический редактор и позволяющая применять различные эффекты к полученным изображениям: добавлять текст, тени; также предусмотрено неограниченное количество отмены действий, изменение размера. Обладает оригинальным и удобным пользовательским интерфейсом. Вы можете отправить моментальные снимки непосредственно через электронную почту при использовании встроенного инструмента отправки). Графическое редактирование еще никогда не было таким легким!
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ImBatch - отличное решение для пакетной обработки графических файлов
, программа позволяет выполнять преобразование графики из одного формата в другой, производить переименование, изменение размера и добавлять различные эффекты (вращать, изменять цветовую гамму и т.п.), добавлять/удалять теги и т.д. и т.п., причем за одно задание можно совершить сразу несколько таких операций.
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Ashampoo Snap 7 -
это очень лёгкий способ делать скриншоты с возможностью дальнейшего редактирования. Так же предусмотрено неограниченное количество отмены действий. Готовые файлы можно скопировать в буфер обмена, распечатать, преобразовать в другой графический формат или отправить по электронной почте при использовании встроенного инструмента отправки...
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Opus Creator 9.02 Portable-
является редактором WYSIWYG для разработки веб-сайтов HTML5, интерактивных мультимедиа, образовательных ресурсов, гибкой Flash-анимации, игры, викторины, презентации, анимацию и другие мультимедиа без знания программирования...
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Picasa 3.90 Build 137.80 -
широко открывает новейшие возможности для ваших фото.Быстро находит и упорядочивает фотографии на компьютере. С помощью Picasa вы можете искать,упорядочивать Ваши фотографии на своём и друзей компьютерах (Portable), редактировать фото и добавлять эффекты,делиться своими фотографиями, отправив их по электронной почте или опубликовав в Интернете...
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Nomacs Image Lounge - просмотрщик изображений с широким набором полезных функций и простым интерфейсом.
Поддерживает наиболее распространенные форматы изображений JPEG, PNG, GIF, ICO, BMP, RAW. Показывает EXIF информацию, возможность оценить фотографию от одной до пяти звезд, изменять размер или обрезать изображение, создание слайд-шоу.
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PhotoFiltre Studio X Portable -
портативная программа для быстрой и легкой обработки изображений и фотографий. Она включает в себя инструменты, позволяющие как создавать новые работы, так и редактировать уже существующие изображения. В PhotoFiltre Studio Portable, можно регулировать яркость, контрастность, насыщенность, исправлять гамму, пользоваться фильтрами (акварель, пастель, тушь и т.д.)
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КОМПАС-3D —
система трёхмерного моделирования, ставшая стандартом для тысяч предприятий, благодаря удачному сочетанию простоты освоения и легкости работы с мощными функциональными возможностями твердотельного и поверхностного моделирования.
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Перед вами универсальная и сильная программа Zoner Photo Studio
, в состав которой вошел мощный пакет инструментов, которые будут всегда под рукой, для управления, просмотра и редактирования отснятых материалов. Версия предназначена для профессиональных пользователей, комплексное предназначение которой - "все в одном", без необходимости переходов от одной программы к другой. Приложение всегда поможет вам загрузить изображения на компьютер, увеличить фотографии и откорректировать дефекты с легкостью, которую вы навряд ли встречали когда либо. Программа напоминает некоторые известные комплексные пакеты, но имеет гораздо больше возможностей.
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Nomacs Image Lounge - просмотрщик изображений с широким набором полезных функций и простым интерфейсом.
Поддерживает наиболее распространенные форматы изображений JPEG, PNG, GIF, ICO, BMP, RAW. Показывает EXIF информацию, возможность оценить фотографию от одной до пяти звезд, изменять размер или обрезать изображение, создание слайд-шоу.
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Ashampoo Photo Commander Free
- бесплатная версия известной программы, которая служит для работы с цифровыми изображениями, которая позволит просматривать цифровые фотографии, в удобном виде организовывать их хранение и сортировку на жёстком диске компьютера, создавать слайд-шоу и запись его на CD/DVD диски. Встроенный графический редактор позволяет регулировать яркость и контрастность всего изображения или отдельного фрагмента, вращать изображение, зеркально отображать его, выводить на печать и отправлять цифровые фотографии по электронной почте.
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Nik Collection
— это наиболее полная коллекция плагинов от компании Nik Software (ныне принадлежащей Google) с применением фирменной технологии U Point, которая позволяет тонко регулировать яркость, контрастность, насыщенность цвета и другие параметры отдельных объектов или участков фотоснимка. С помощью этих плагинов вы сможете настроить четкость изображения на цифровых фотографиях, выполнить цветокоррекцию, ретуширование, стилизацию, избавиться от шума любого типа на фото.
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ImBatch - отличное решение для пакетной обработки графических файлов
, программа позволяет выполнять преобразование графики из одного формата в другой, производить переименование, изменение размера и добавлять различные эффекты (вращать, изменять цветовую гамму и т.п.), добавлять/удалять теги и т.д. и т.п., причем за одно задание можно совершить сразу несколько таких операций.
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Mediachance Photo Blend 3D Portable -
графическая программа фотомонтажа, разработанная для быстрого и корректного смешивания объектов из разных изображений, также поможет создавать 3D-изображения. Mediachance PhotoBlend 3D помогает совместить практически любые фото, даже, если они сделаны с разных камер, в разное время суток, в различных условиях освещенности.
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Graf2 - программа для поиска дубликатов изображений и просто похожих картинок
, группового переименования и просмотра изображений. Поддерживаются форматы JPG, ICO, BMP, GIF, TIF, PNG. Программа призвана обеспечить 2 основные функции: Поиск дубликатов изображений и организация удобного режима упорядочения и переименования файлов в каталоге. Кроме того программу можно использовать в качестве простого просмотрщика графических файлов.
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Artweaver - графический редактор
, умеет работать с графическими файлами в форматах BMP, GIF, JPEG, JPG, JPE, PCX, PNG, TGA, VDA, ICB, VST, TIF, TIFF и AWD. Среди ее возможностей можно выделить работу со слоями, импорт и экспорт графики в различные форматы. Также в Artweaver имеются всевозможные фильтры, которые можно применять редактируя рисунки (эффект ветра, размытость, волны, гранулирование, эффект масла и т.д).
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Caesium Image Compressor - компрессор графики:
позволяет существенно уменьшить размер файлов JPG, BMP, PNG (до 90%) без видимого ухудшения качества картинки. Программа позволяет уменьшить размер картинки до 90%, что дает возможность сэкономить место на жестком диске ПК, а также быстро загружать фотографии в Интернет (например на Facebook, Google + и т.д.). В настройках можно задавать уровень сжатия и формат изображения (PNG, JPG, BMP).
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