Люди, использующие интернет, привыкли качать из него всевозможные фильмы, сериалы, музыку, игры, как правило напрямую с сервера. Однако нередки случаи, когда на привычном сайте желаемый файл не найден по той или иной причине... Вот здесь и приходит на помощь со своими замечательными услугами MediaGet, он раскроет вам дорогу в дали закрытых от общего доступа пиринговых сетей, в оных вы найдёте практически любой желаемый вами файл. Независимо редкая ли это музыка или совсем недавно появившийся фильм или не экслюзивный софт - это всё сможет скачать для вас MediaGet. Приложение поддерживает непомерно большое количество открытых торрент-трекеров, и конечно же вы, без особого труда найдете необходимый вам файл и скачаете его на максимальных скоростях.
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Год выпуска: 2011 ОС: Windows 2000/XP/Vista/7 Язык интерфейса: multilanguage/русский Лекарство: не требуется (Freeware) Размер: 16.5 Mb Восстановление: 10% MD5: 87269473FE3C4CF3282CCEE8D0D0DD22