



Люди, использующие интернет, привыкли качать из него всевозможные фильмы, сериалы, музыку, игры, как правило напрямую с сервера. Однако нередки случаи, когда на привычном сайте желаемый файл не найден по той или иной причине... Вот здесь и приходит на помощь со своими замечательными услугами MediaGet, он раскроет вам дорогу в дали закрытых от общего доступа пиринговых сетей, в оных вы найдёте практически любой желаемый вами файл. Независимо редкая ли это музыка или совсем недавно появившийся фильм или не экслюзивный софт - это всё сможет скачать для вас MediaGet. Приложение поддерживает непомерно большое количество открытых торрент-трекеров, и конечно же вы, без особого труда найдете необходимый вам файл и скачаете его на максимальных скоростях.



Преимущества MediaGet:



* комфортный поиск

* есть возможность поиска файлов необходимого размера

* лёгкая установка

* без регистрации

* ни какой зависимости от рейтингов

* раздача файлов, по желанию



Год выпуска: 2011

ОС: Windows 2000/XP/Vista/7

Язык интерфейса: multilanguage/русский

Лекарство: не требуется (Freeware)

Размер: 16.5 Mb

Восстановление: 10%

MD5: 87269473FE3C4CF3282CCEE8D0D0DD22



Скачать MediaGet 2.1.538



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