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Главная » Файлы » Софт » Интернет

MediaGet 2.1.538

Загрузить, скачать Интернет, MediaGet 2.1.538 бесплатно.

Скачать MediaGet 2.1.538 бесплатно

MediaGet 2.1.538 бесплатно и без регистрации

MediaGet 2.1.538 download free
25.05.2011, 17:21


Люди, использующие интернет, привыкли качать из него всевозможные фильмы, сериалы, музыку, игры, как правило напрямую с сервера. Однако нередки случаи, когда на привычном сайте желаемый файл не найден по той или иной причине... Вот здесь и приходит на помощь со своими замечательными услугами MediaGet, он раскроет вам дорогу в дали закрытых от общего доступа пиринговых сетей, в оных вы найдёте практически любой желаемый вами файл. Независимо редкая ли это музыка или совсем недавно появившийся фильм или не экслюзивный софт - это всё сможет скачать для вас MediaGet. Приложение поддерживает непомерно большое количество открытых торрент-трекеров, и конечно же вы, без особого труда найдете необходимый вам файл и скачаете его на максимальных скоростях.

Преимущества MediaGet:

* комфортный поиск
* есть возможность поиска файлов необходимого размера
* лёгкая установка
* без регистрации
* ни какой зависимости от рейтингов
* раздача файлов, по желанию

Год выпуска: 2011
ОС: Windows 2000/XP/Vista/7
Язык интерфейса: multilanguage/русский
Лекарство: не требуется (Freeware)
Размер: 16.5 Mb
Восстановление: 10%
MD5: 87269473FE3C4CF3282CCEE8D0D0DD22

Скачать MediaGet 2.1.538



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Категория: Интернет | Добавил: Galla | Теги: бесплатно, скорости, Скачать, трекеры, пиринговыe, высокой, на, MediaGet, торрент, Сети
Просмотров: 3041 | Загрузок: 3034 | Рейтинг: 5.0/1 |

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приходит на помощь со своими замечательными услугами MediaGet
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