



Family Tree Builder - Бесплатное программное обеспечение для создания Вашего семейного дерева. Это программа не только бесплатна и не содержит никаких рекламных объявлений и программ-шпионов, но также это одна из лучших существующих генеалогических программ. В ней есть оригинальные, легкие в использовании страницы, которые позволяют визуально строить и расширять семейное дерево по наглядной схеме.



Программа поддерживает 34 языка и позволяет создавать и распечатывать семейное дерево на нескольких языках. Создайте семейное дерево, насыщенное фотографиями и документами! Используйте нашу уникальную технологию распознавания лиц, чтобы добавить информацию к фотографиям и, наконец, узнать родственников на старых семейных фотографиях, внешность которых Вам незнакома. Всего несколько кликов мышью – и Вы сможете опубликовать Ваше семейное дерево на собственном семейном веб-сайте в Интернете и поделиться этой информацией с друзьями и близкими!



Название: Family Tree Builder

Версия: 5.0

Год выхода: 2011

ОС: Windows 2000/XP/Vista/Seven

Язык интерфейса: ML/Русский

Лекарство: FreeWare

Размер архива: 25.3 Mb

Восстановление: 10%

MD5: D41785145F154CBB422733A4958B67A6



Download Upload24.net - Quickly, conveniently and free of charge!

Download FileSonic.com

Download Turbobit.net







. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель,зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.