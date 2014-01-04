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Я частенько в суе сталкивюсь с непреодолимым желанием воззреть на подробные данные какого либо текста. Но уж коль Вы посетили эту страницу, знамо дело, Вам это либо нужно, либо интересно :) Этими программками я пользуюсь ооочень давно, не выкладывал их ибо легки они на вес, а посему - зла не держите за пару-тройку треков в архиве :D.
На Windows XP и 7 работают безупречно, а вот на 8-ке, не ведаю, не тестировал, а врать желания нет.
Кому сие надобно? Да мало ли... Человекам разным, кто текстами на жизнь горемычную зарабатывает, студентам всяким, журналистам неугомонным, мож переводчикам пригодятся, копирайтеры по любому их в хозяйсте держать должны, ну и SEO-оптимизаторы, куды ж без них, им за всегда эти программульки сгодится. ;)
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Экзаменационные билеты и тематические задачи ГИБДД 2013 (2014).
Категории AB и CD с обновлениями и дополнениями.
ПДД и штрафы 2013 (последние обновления) с иллюстрациями и комментариями для всех понятным языком.
Для Вас теперь нет нужды заниматься многочасовым заучиванием правил ПДД. С данной программой Вы намного легче, а главное гораздо эффективней и быстрей усвоите необходимый материал. На диске изложена самая подробная и актуальная информация по правилам дорожного движения для категорий А, B, C и D. Но самое главное — это то, что вы сможете опробовать свои знания на практике. Тематические задачи позволят детально проработать каждый раздел правил, а режим экзамена прекрасно воссоздаст ситуацию экзамена в ГИБДД. Больше никаких страхов перед строгим инспектором, только уверенность на экзамене и за рулем!
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Toon Boom Studio - программа для создания 2D-анимации идеально подходящая для студентов и любителей, ищущие простое и удобное решение, мульти-техническую программу мультипликации.
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Универсальный сборник программ, распределённых по категориям, с автоматической установкой на операционные системы Windows x86-x64. В сборник дополнительно добавлены портативные приложения, которые можно будет легко использовать как с диска и виртуального привода, так и с USB-накопителей, включая установку WPI.
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Калькулятор калорий HiKi - многоцелевая система, позволяющая следить за питанием и оставаться в форме.
Согласитесь, что половина Вашего успеха зависит от правильного и сбалансированного питания. А вторая половина - кроется в системном подходе к упражнениям и тренировкам. Поэтому так важно иметь возможность контролировать эти аспекты своей жизни.
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KMSAuto Net
- автоматический KMS-активатор для операционных систем Windows Vista, 7, 8, 8.1, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 а также Office 2010, 2013 VL редакциий. Основан на KMS Server Service от mikmik38 (MDL). Для работы программы требуется .NET Framework 4.5.
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Калькулятор калорий HiKi - многоцелевая система, позволяющая следить за питанием и оставаться в форме.
Согласитесь, что половина Вашего успеха зависит от правильного и сбалансированного питания. А вторая половина - кроется в системном подходе к упражнениям и тренировкам. Поэтому так важно иметь возможность контролировать эти аспекты своей жизни.
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KSA Power Supply Calculator WorkStation
- программа для расчёта мощности компьютерного блока питания и источника бесперебойного питания (ИБП/UPS). Зная названия компонентов компьютера (видеокарта, процессор, материнская плата, жесткий диск и другие), можно рассчитать необходимую мощность блока и источника бесперебойного питания.
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DupKiller —
это одна из самых быстрых и мощных утилит, которая предназначена для поиска и удаления дублированных или похожих файлов на компьютере.
Программа отыщет лишние копии файлов в тех местах, где вы бы даже не подумали их искать.
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Сборник программ распределённых по категориям, с автоматической установкой на операционные системы Windows. Перед началом установки приложений необходимо отключить антивирусную программу
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Microsoft Toolkit
– многофункциональный KMS-активатор для операционных систем Windows Vista, 7, Windows 8/Server 2012, а также Office 2010/2013. Включает в себя набор инструментов для управления лицензиями и активацией.
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Everyone Piano
– это виртуальное пианино, которое позволяет использовать в качестве клавиш вашу клавиатуру. Вы сможете настроить любую клавишу под собственные нужды.
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Калькулятор калорий HiKi - многоцелевая система, позволяющая следить за питанием и оставаться в форме.
Согласитесь, что половина Вашего успеха зависит от правильного и сбалансированного питания. А вторая половина - кроется в системном подходе к упражнениям и тренировкам. Поэтому так важно иметь возможность контролировать эти аспекты своей жизни.
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GameMaker
- это популярный конструктор игр. Создание игр в нём не требует предварительного знакомства с каким-либо из языков программирования. Игра в Game Maker строится как набор игровых объектов, поведение которых задаётся путём программирования реакций на события.
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Ashampoo File Wiper
- утилита которая позволяет быстро и безвозвратно удалить выбранные файлы и папки. На выбор пользователя предоставлено четыре метода уничтожения данных, присутствует автозагрузка программы и интеграция в контекстное меню Windows.
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Ashampoo File Wiper -
небольшая утилита, позволяющая быстро и безвозвратно удалить выбранные файлы и папки. На выбор пользователя предоставлено четыре метода уничтожения данных, присутствует автозагрузка программы и интеграция в контекстное меню Windows.
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Wondershare Data Recovery
- мощная и простая в использовании программа, которая может восстановить удаленные, отформатированные, потерянные и недоступные данные с ПК, USB-диска, внешнего жесткого диска, мобильного телефона, цифрового фотоаппарата, Ipod, MP3/MP4-плеера и других носителей информации.
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Калькулятор калорий HiKi - многоцелевая система, позволяющая следить за питанием и оставаться в форме.
Согласитесь, что половина Вашего успеха зависит от правильного и сбалансированного питания. А вторая половина - кроется в системном подходе к упражнениям и тренировкам. Поэтому так важно иметь возможность контролировать эти аспекты своей жизни.
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GeoGebra - математическая программа для всех уровней образования
, включающая в себя геометрию, алгебру, таблицы, графы, статистику и арифметику, в одном удобном для использования пакете. У программы богатые возможности работы с функциями - построение графиков, вычисление корней, экстремумов, интегралов и т.д., за счёт команд встроенного языка, который позволяет управлять и геометрическими построениями.
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Cameyo - создает портативную (переносную) версию практически любой программы.
С этой программой вы сможете всегда брать с собой свои приложения и данные. Используйте свои приложения на любом компьютере, избавьтесь от ПО, требующего процесса инсталляции, содержите свою систему в чистоте.
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Merry Meal — калькулятор калорий, менеджер по правильному питанию и учету физических нагрузок
; поможет следить за фигурой и является прекрасным дополнением к фитнесу. Пользуясь данной программой Вы сможете вести дневник питания, тренировок и контролировать свои физические параметры. Программа позволяет учитывать калории, белки, жиры, углеводы, а также многие химические элементы.
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Games Key Decryptor - инструмент для мгновенного восстановления лицензионных ключей популярных игр.
Он автоматически обнаруживает и восстанавливает лицензию / ключ компакт-диска всех поддерживаемых игр, установленных на вашем компьютере. В настоящее время она поддерживает более 50 игр, включая Battlefield, Call of Duty, FIFA, NFS, Age of Empires, Quake, The Sims, Half-Life, IGI, Star Wars и др.
.
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Cameyo - создает портативную (переносную) версию практически любой программы.
С этой программой вы сможете всегда брать с собой свои приложения и данные. Используйте свои приложения на любом компьютере, избавьтесь от ПО, требующего процесса инсталляции, содержите свою систему в чистоте.
.
|
Cameyo - создает портативную (переносную) версию практически любой программы.
С этой программой вы сможете всегда брать с собой свои приложения и данные. Используйте свои приложения на любом компьютере, избавьтесь от ПО, требующего процесса инсталляции, содержите свою систему в чистоте.
.
|
Merry Meal — калькулятор калорий, менеджер по правильному питанию и учету физических нагрузок
; поможет следить за фигурой и является прекрасным дополнением к фитнесу. Пользуясь данной программой Вы сможете вести дневник питания, тренировок и контролировать свои физические параметры. Программа позволяет учитывать калории, белки, жиры, углеводы, а также многие химические элементы.
.
|
Калькулятор калорий HiKi - многоцелевая система, позволяющая следить за питанием и оставаться в форме.
Согласитесь, что половина Вашего успеха зависит от правильного и сбалансированного питания. А вторая половина - кроется в системном подходе к упражнениям и тренировкам. Поэтому так важно иметь возможность контролировать эти аспекты своей жизни.
.
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Калькулятор калорий HiKi - многоцелевая система, позволяющая следить за питанием и оставаться в форме.
Согласитесь, что половина Вашего успеха зависит от правильного и сбалансированного питания. А вторая половина - кроется в системном подходе к упражнениям и тренировкам. Поэтому так важно иметь возможность контролировать эти аспекты своей жизни.
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Mobogenie
- бесплатное приложение, позволяющее пользователям компьютера под управлением операционной системы Windows подключаться к переносным устройствам, работающим на базе системы Android. Подключение осуществляется посредством кабеля USB, при этом, по сути, происходит синхронизация стационарного компьютера с подключённым устройством.
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GeoGebra - математическая программа для всех уровней образования
, включающая в себя геометрию, алгебру, таблицы, графы, статистику и арифметику, в одном удобном для использования пакете. У программы богатые возможности работы с функциями - построение графиков, вычисление корней, экстремумов, интегралов и т.д., за счёт команд встроенного языка, который позволяет управлять и геометрическими построениями.
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WinSetupFromUSB
- простая в использовании утилита, которая предназначена для быстрого создания мультизагрузочного флэш диска с возможностью установки Windows XP, Vista, Windows 7, BartPE (WinBulder/UBCD4Win/WinFLPC) и пр., Также на создаваемом носителе может располагаться Gparted и SisLinux, встроенная виртуальная машина QEMU и многое другое.
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IObit Uninstaller
поможет вам быстро и без усилий удалить ненужные программы и папки с вашего компьютера.Там, где встроенный неповоротливый диалог «Установка и удаление программ» не справляется с возложенной на него задачей, IObit Uninstaller принимает эстафету, эффективно выполняя свою работу. Более того, это бесплатная утилита для деинсталляции программ, сама по себе не требующая установки.
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Text to Speech Maker
- это одна из лучших программ для преобразования текста в речь, программа позволит вам прослушивать документы, почту или web страницы вместо их чтения на мониторе. Позволяет превращать текст в WAV, MP3 или VOX файлы для прослушивания на MP3 плеере. Программа может работать с мужским и женским голосом. Разработчики пишут, что приложение довольно быстро ведет конвертирование, само чтение будет происходить без временных файлов на компьютере.
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GeoGebra - математическая программа для всех уровней образования
, включающая в себя геометрию, алгебру, таблицы, графы, статистику и арифметику, в одном удобном для использования пакете. У программы богатые возможности работы с функциями - построение графиков, вычисление корней, экстремумов, интегралов и т.д., за счёт команд встроенного языка, который позволяет управлять и геометрическими построениями.
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