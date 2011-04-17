Скачать ALCalendar - Вечный календарь 2.54 for Windows бесплатно



Вечный календарь - удобное приложение, имеющее множество особенностей.

В программе реализован алгоритм, позволяющий получать данные о любом

дне григорианского или юлианского календаря в период с 100 по 3000 год

н.э. В удобной форме предоставляется следующая информация:



· Православный календарь: торжества, праздники, дни поминовения,

дни памяти святых (очень просто найти любые именины), посты и т.д.



· Народный календарь: приметы и обычаи.



· Григорианский и Юлианский стили поддерживаются.



· Праздники и события: Вы можете легко добавлять и редактировать

любые праздники и события.



· Солнце: время восходов и заходов, сумерки, положение в созвездиях

для любого географического места.



· Луна: фазы, возраст, время восходов и заходов, положение в созвездиях

для любого географического места.



· Восточный календарь: информация о годе в китайском календаре и др.



Скачать программу: "Вечный календарь v.2.54" Download DepositFiles.com

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17.04.2011



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