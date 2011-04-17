Скачать ALCalendar - Вечный календарь 2.54 for Windows бесплатно

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Вечный календарь - удобное приложение, имеющее множество особенностей.
В программе реализован алгоритм, позволяющий получать данные о любом
дне григорианского или юлианского календаря в период с 100 по 3000 год
н.э. В удобной форме предоставляется следующая информация:
· Православный календарь: торжества, праздники, дни поминовения,
дни памяти святых (очень просто найти любые именины), посты и т.д.
· Народный календарь: приметы и обычаи.
· Григорианский и Юлианский стили поддерживаются.
· Праздники и события: Вы можете легко добавлять и редактировать
любые праздники и события.
· Солнце: время восходов и заходов, сумерки, положение в созвездиях
для любого географического места.
· Луна: фазы, возраст, время восходов и заходов, положение в созвездиях
для любого географического места.
· Восточный календарь: информация о годе в китайском календаре и др.
Скачать программу: "Вечный календарь v.2.54"