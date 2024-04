Компания Opera Software представила публике вторую пробную сборку своего веб-браузера Opera 11.50 с кодовым названием "Swordfish”. Браузер Opera, начиная с версии 11.50, получил поддержку аппаратной акселерации и WebGL. В настоящее время для акселерации используется OpenGL, что обеспечивает кросс-платформенность нового функционала браузера. Опера Swordfish легко отличима по синему меню и белому значку.

Opera 11.50 призвана увеличить число пользователей, которые занимаются тестированием новых версий браузера. Если до сих пор вы боялись устанавливать альфа и бета-версии из-за возможных ошибок, теперь можно без проблем держать две версии Opera на одной системе. Opera 11.50 дает возможность устанавливать тестовые релизы, не затрагивая основную стабильную версию браузера. Opera 11.50 также позволяет обновлять альфа и бета-версии.



Opera 11.50 имеет поддержку аппаратного ускорения и WebGL. Как и Chrome, этот браузер использует OpenGL для акселерации. Поддержка DirectX и Direct2D будет добавлена позднее. У поддержки OpenGL, есть одно большое и неоспоримое преимущество. Эта технология кроссплатформенна, поэтому аппаратное ускорение будет работать не только в Windows, как в случае когда используется DirectX, но также в Mac OS X, Linux, на смартфонах и в телевизорах с браузерами Opera. IE9 в этом плане значительно более ограничен. Он работает только на платформе Windows, и при этом поддерживает лишь две последние версии этой системы (Windows Vista и Windows 7).



Поддержка WebGL является хорошим бонусом, однако эту технологию создания 3D сцен в браузерах еще мало кто использует в Интернете, поэтому для обычных пользователей интерес она будет предоставлять разве что в ближайшем будущем.



Изменения в Opera 11.50 Build 1020



Новые функции в Opera 11:

• Расширения позволяют легко добавлять новые функции в браузер Opera.

• Группировка вкладок для множества страниц.

• Визуальное управление мышью поможет научиться управлять Opera используя только мышь.

• Улучшенная адресная строка делает работу в сети ещё безопасней.

• Усовершенствованная почтовая панель делает работу с почтой ещё более комфортной.

• Поисковые подсказки от Google делают встроенный поиск ещё проще и быстрее.

• Новая панель закладок заменила личную панель и сделала закладки ещё более доступными.

• Увеличение скорости работы Opera позволило обойти другие браузеры во многих тестах.

• Улучшенная поддержка HTML5 и Web Sockets расширяет поддержку новых веб-стандартов в Opera.

• Автообновление позволяет использовать только новейшие версии расширений и Unite приложений.

• Теперь вы можете ускорить работу, включая плагины только по необходимости.

• Инсталлятор Opera стал меньше, способствуя более быстрой загрузке и установке.



Год выпуска: 2011

Разработчик: opera.com

Версия: 11.50.1020

ОС: Windows®ALL

Язык итрефейса: ML/Rus

Лекарство: не требуется

Размер: 10.4 Mb

Восстановление: 10%

MD5: 4ADFB9AE5011EA6C571971EA886C0423



Скачать бесплатно Opera Next v 11.50.1020 Swordfish ML/Rus



Download Upload24.net - Quickly, conveniently and free of charge!

Download FileSonic.com

Download Turbobit.net



.



. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель,зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.