Скачать Free Vector Clocks 2.40 Portable бесплатно

|
Vector Clocks - полностью масштабируемые часы-будильник на рабочий стол. Вы можете поместить его в любом месте экрана, поворачивать часы в любую сторону, изменять размеры и даже добавлять трехмерную перспективу просмотра без потери качества.
Внешний вид часов полностью настраиваемый: можно скрыть секундную стрелку, кроме обычного циферблата вывести еще электронные часы, а также текущую дату.
Запускайте несколько будильников одновременно. Для каждого из них можно настроить разные временные зоны.
В качестве звонка будильника можно ставить любую мелодию на ваш выбор, а также вместе со звонком будильник может выводить на экран текстовое сообщение (какое - пишите сами в настройках)
Кроме того, Vector Clocks не нужно инсталлировать и он полностью бесплатен.
Главные особенности:
* 50 разных скинов на выбор
* Настраиваемый внешний вид
* Добавление фото в качестве бекграунда
* Настройки прозрачности
* Любая мелодия в качестве звонка
* Опция "Поверх всех окон"
Название Программы: Free Vector Clocks
Версия программы: 2.40
Последняя Версия программы: 2.40
Язык интерфейса: Английский
Платформа: Windows XP/Vista/78/8.1/10
Лечение: не требуется
Скачать программу Free Vector Clocks 2.40 (18.9 МБ):
.
Уважаемый посетитель, Вы
зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.