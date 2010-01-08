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Главная » Файлы » Софт » Украшательства

Free Vector Clocks 2.40 Portable

Загрузить, скачать Украшательства, Free Vector Clocks 2.40 Portable бесплатно.

Скачать Free Vector Clocks 2.40 Portable бесплатно

Free Vector Clocks 2.40 Portable бесплатно и без регистрации

Free Vector Clocks 2.40 Portable download free
19.04.2011, 17:45


Vector Clocks - полностью масштабируемые часы-будильник на рабочий стол. Вы можете поместить его в любом месте экрана, поворачивать часы в любую сторону, изменять размеры и даже добавлять трехмерную перспективу просмотра без потери качества.
Внешний вид часов полностью настраиваемый: можно скрыть секундную стрелку, кроме обычного циферблата вывести еще электронные часы, а также текущую дату.

Запускайте несколько будильников одновременно. Для каждого из них можно настроить разные временные зоны.
В качестве звонка будильника можно ставить любую мелодию на ваш выбор, а также вместе со звонком будильник может выводить на экран текстовое сообщение (какое - пишите сами в настройках)
Кроме того, Vector Clocks не нужно инсталлировать и он полностью бесплатен.

 

 


Главные особенности:

 * 50 разных скинов на выбор
 * Настраиваемый внешний вид
 * Добавление фото в качестве бекграунда
 * Настройки прозрачности
 * Любая мелодия в качестве звонка
 * Опция "Поверх всех окон"

 

 


Название Программы: Free Vector Clocks
Версия программы: 2.40
Последняя Версия программы: 2.40
Язык интерфейса: Английский
Платформа: Windows XP/Vista/78/8.1/10
Лечение: не требуется

Скачать программу Free Vector Clocks 2.40 (18.9 МБ):



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Категория: Украшательства | Добавил: Arkadievich | Теги: зоны, portable, Рабочий, временные, на, сlock, стол, Vector Clocks, будильник, часы
Просмотров: 3917 | Загрузок: 3910 | Рейтинг: 5.0/1 |

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полностью масштабируемые часы-будильник на рабочий стол
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