Скачать Free Vector Clocks 2.40 Portable бесплатно



Vector Clocks - полностью масштабируемые часы-будильник на рабочий стол. Вы можете поместить его в любом месте экрана, поворачивать часы в любую сторону, изменять размеры и даже добавлять трехмерную перспективу просмотра без потери качества.

Внешний вид часов полностью настраиваемый: можно скрыть секундную стрелку, кроме обычного циферблата вывести еще электронные часы, а также текущую дату.



Запускайте несколько будильников одновременно. Для каждого из них можно настроить разные временные зоны.

В качестве звонка будильника можно ставить любую мелодию на ваш выбор, а также вместе со звонком будильник может выводить на экран текстовое сообщение (какое - пишите сами в настройках)

Кроме того, Vector Clocks не нужно инсталлировать и он полностью бесплатен.

Главные особенности:



* 50 разных скинов на выбор

* Настраиваемый внешний вид

* Добавление фото в качестве бекграунда

* Настройки прозрачности

* Любая мелодия в качестве звонка

* Опция "Поверх всех окон"

Название Программы: Free Vector Clocks

Версия программы: 2.40

Последняя Версия программы: 2.40

Язык интерфейса: Английский

Платформа: Windows XP/Vista/78/8.1/10

Лечение: не требуется



Скачать программу Free Vector Clocks 2.40 (18.9 МБ): Скачать с DepositFiles.com

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19.04.2011



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