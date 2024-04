Ashampoo Gadge It - программа предназначена для тех кто хочет "вдохнуть новую жизнь” в свой рабочий стол. По заверениям разработчиков с помощью данной программы можно установить гаджеты на стол, создавать собственные, полностью составляя пункты меню. Программа призвана облегчить повседневные задачи ярлыками прямо на гаджетах.



Какие бы не были ваши программы или папки, вскоре их можно будет вместить в гаджет. При этом, даже если Вы пользуетесь до сих пор системой Windows XP появится новая возможность создать на рабочем столе мини-приложения для ликвидации этого технического разрыва от Windows Vista и Windows 7. Более того, гаджет может превратиться в целое творчество, если в качестве фоновой музыки подключить аудио-файл, а также собственные изображения в виде значков.



Разработчики заверяют, что с новой утилитой не понадобится никаких навыков программирования для создания собственных качественно выглядящих гаджетов или меню. А простой интерфейс проведет пользователя через процесс шаг за шагом. Буду ждать вместе с Вами выхода Gadge It и сразу после выхода постараюсь написать о новинке вновь.



Название: Ashampoo Gadge It

Версия: 1.0.0

Год выпуска: 2011

Платформа: Windows XP/Vista/7

Язык: ML\Rus

Лекарство: в архиве

Размер архива: 40.3 Mb

Восстановление: 10%

MD5: 37D1CB5E0411E473ADCA8E25C9827F17



