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Главная » Файлы » Софт » Украшательства

Ashampoo Gadge It 1.0.0 Final ML/Rus

Загрузить, скачать Украшательства, Ashampoo Gadge It 1.0.0 Final ML/Rus бесплатно.

Скачать Ashampoo Gadge It 1.0.0 Final ML/Rus бесплатно

Ashampoo Gadge It 1.0.0 Final ML/Rus бесплатно и без регистрации

Ashampoo Gadge It 1.0.0 Final ML/Rus download free
16.05.2011, 19:00


Ashampoo Gadge It - программа предназначена для тех кто хочет "вдохнуть новую жизнь” в свой рабочий стол. По заверениям разработчиков с помощью данной программы можно установить гаджеты на стол, создавать собственные, полностью составляя пункты меню. Программа призвана облегчить повседневные задачи ярлыками прямо на гаджетах.

 Какие бы не были ваши программы или папки, вскоре их можно будет вместить в гаджет. При этом, даже если Вы пользуетесь до сих пор системой Windows XP появится новая возможность создать на рабочем столе мини-приложения для ликвидации этого технического разрыва от Windows Vista и Windows 7. Более того, гаджет может превратиться в целое творчество, если в качестве фоновой музыки подключить аудио-файл, а также собственные изображения в виде значков.

 Разработчики заверяют, что с новой утилитой не понадобится никаких навыков программирования для создания собственных качественно выглядящих гаджетов или меню. А простой интерфейс проведет пользователя через процесс шаг за шагом. Буду ждать вместе с Вами выхода Gadge It и сразу после выхода постараюсь написать о новинке вновь.

Название: Ashampoo Gadge It
Версия: 1.0.0
Год выпуска: 2011
Платформа: Windows XP/Vista/7
Язык: ML\Rus
Лекарство: в архиве
Размер архива: 40.3 Mb
Восстановление: 10%
MD5: 37D1CB5E0411E473ADCA8E25C9827F17

Скачать Ashampoo Gadge It 1.0.0 Final ML/Rus



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Категория: Украшательства | Добавил: Arkadievich | Теги: IT, гаджет, Gadge, Рабочий, интерфейс, Ashampoo, 1.0.0, стол, final, rus
Просмотров: 1510 | Загрузок: 1503 | Рейтинг: 5.0/1 |

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можно установить гаджеты на стол, создавать собственные, полностью составляя пункты меню
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