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Главная » Файлы » Софт » Графика

Ashampoo Photo Commander 9.3.0 Final

Загрузить, скачать Графика, Ashampoo Photo Commander 9.3.0 Final бесплатно.

Скачать Ashampoo Photo Commander 9.3.0 Final бесплатно

Ashampoo Photo Commander 9.3.0 Final бесплатно и без регистрации

Ashampoo Photo Commander 9.3.0 Final download free
22.06.2011, 16:59




Ashampoo Photo Commander - продвинутый фото редактор, помогает организовать и просматривать ваши фотографии, редактировать и улучшать их, и все это в одной программе. Кроме этого, с помощью программы можно управлять вашими аудио и видео файлами. Процесс работы сводится к нескольким нажатиям клавиш - добавляйте рамки, редактируйте ваши фотографии, создавайте поздравительные открытки, коллажи и слайд-шоу, записывайте фотографии на CD/DVD или выкладывайте их на вебсайт, и многое другое. Новый интуитивно-понятный интерфейс позволяет всегда видеть, какие функции доступны, все настолько просто, что не нужно обращаться к руководству. Программа поддерживает свыше 60 графических, аудио и видео форматов.

Основные возможности:
  • Использование быстрых инструментов для проделывания обыкновенных операций за несколько кликов
  • Редактирование объектов и использование слоев для редактирования
  • Бесконечные отмена и повтор действий
  • Отображение детальной EXIF/IPTC информации о фотографиях
  • Установка рейтинга фотографиям по пяти-бальной шкале
  • Поддержка сортировки фотографий по рейтингу
  • Расширенные превьюшки фотографий со сжатием без потери качества
  • Расширенный поиск фотографий в под-папках и по данным EXIF/IPTC информации
  • Новая технология захвата экрана, включая захват необычных форм окон, эффектов Vista Aero Glass и т.д.
  • Встроенные Мастера для начинающих пользователей
  • Отправка картинок по электронной почте в виде PDF файла
  • Создание слайд-шоу со звуком
  • Инструменты записи на диски CD/DVD
  • Возможность работы в пакетном режиме
  • Создание веб-альбомов для их публикации в интернете
  • Сохранение картинок в PDF файл
  • Редактирование фотографий с помощью уникальных инструментов
  • Объединение нескольких фотографий для создания необычных эффектов
  • Создание коллажей, календарей, визиток и фото-рамок
  • Использование скинов для интерфейса программы
  • Многоязычная поддержка, включая русский язык
  • Поддержка свыше 60 мультимедийных форматов изображений, аудио и видео файлов

Новое в 9 версии:
  • Множество улучшений в пользовательском интерфейсе
  • Новый режим календаря: сортировка фотографий по датам
  • Новая функция для добавления описаний к фотографиям
  • Улучшенные инструменты редактирования
  • Мгновенная печать для одной или нескольких фотографий
  • Улучшенный режим полноэкранного просмотра фото и видео
  • Более быстрый просмотрщик фотографий с улучшенными функциями масштабирования
  • Новый, более эффективный метод для поиска дубликатов фотографий
  • Улучшено качество фотографий при изменении размера
  • Новые эффекты для фотографий
  • И другие улучшения и новые функции





Операционные системы: ХР, Vista, 7
Язык интерфейса: Multi/Русский
Активация: Присутствует
Размер файла: 140 Mb
Восстановление: 10%
MD5: 9750753E29F1BF4085CE2547A16144D6
 
Скачать программу Ashampoo Photo Commander 9.3.0 Final:



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Категория: Графика | Добавил: Arkadievich | Теги: Commander, Фото, photo, редактор, Продвинутый, Ashampoo, final, 9.3.0
Просмотров: 1089 | Загрузок: 1082 | Рейтинг: 5.0/1 |

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