







Ashampoo Photo Commander - продвинутый фото редактор, помогает организовать и просматривать ваши фотографии, редактировать и улучшать их, и все это в одной программе. Кроме этого, с помощью программы можно управлять вашими аудио и видео файлами. Процесс работы сводится к нескольким нажатиям клавиш - добавляйте рамки, редактируйте ваши фотографии, создавайте поздравительные открытки, коллажи и слайд-шоу, записывайте фотографии на CD/DVD или выкладывайте их на вебсайт, и многое другое. Новый интуитивно-понятный интерфейс позволяет всегда видеть, какие функции доступны, все настолько просто, что не нужно обращаться к руководству. Программа поддерживает свыше 60 графических, аудио и видео форматов.



Основные возможности:

Использование быстрых инструментов для проделывания обыкновенных операций за несколько кликов

Редактирование объектов и использование слоев для редактирования

Бесконечные отмена и повтор действий

Отображение детальной EXIF/IPTC информации о фотографиях

Установка рейтинга фотографиям по пяти-бальной шкале

Поддержка сортировки фотографий по рейтингу

Расширенные превьюшки фотографий со сжатием без потери качества

Расширенный поиск фотографий в под-папках и по данным EXIF/IPTC информации

Новая технология захвата экрана, включая захват необычных форм окон, эффектов Vista Aero Glass и т.д.

Встроенные Мастера для начинающих пользователей

Отправка картинок по электронной почте в виде PDF файла

Создание слайд-шоу со звуком

Инструменты записи на диски CD/DVD

Возможность работы в пакетном режиме

Создание веб-альбомов для их публикации в интернете

Сохранение картинок в PDF файл

Редактирование фотографий с помощью уникальных инструментов

Объединение нескольких фотографий для создания необычных эффектов

Создание коллажей, календарей, визиток и фото-рамок

Использование скинов для интерфейса программы

Многоязычная поддержка, включая русский язык

Поддержка свыше 60 мультимедийных форматов изображений, аудио и видео файлов

Новое в 9 версии:

Множество улучшений в пользовательском интерфейсе

Новый режим календаря: сортировка фотографий по датам

Новая функция для добавления описаний к фотографиям

Улучшенные инструменты редактирования

Мгновенная печать для одной или нескольких фотографий

Улучшенный режим полноэкранного просмотра фото и видео

Более быстрый просмотрщик фотографий с улучшенными функциями масштабирования

Новый, более эффективный метод для поиска дубликатов фотографий

Улучшено качество фотографий при изменении размера

Новые эффекты для фотографий

И другие улучшения и новые функции









Операционные системы: ХР, Vista, 7

Язык интерфейса: Multi/Русский

Активация: Присутствует

Размер файла: 140 Mb

Восстановление: 10%

MD5: 9750753E29F1BF4085CE2547A16144D6



Скачать программу Ashampoo Photo Commander 9.3.0 Final:



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