Ashampoo Photo Commander - продвинутый фото редактор, помогает организовать и просматривать ваши фотографии, редактировать и улучшать их, и все это в одной программе. Кроме этого, с помощью программы можно управлять вашими аудио и видео файлами. Процесс работы сводится к нескольким нажатиям клавиш - добавляйте рамки, редактируйте ваши фотографии, создавайте поздравительные открытки, коллажи и слайд-шоу, записывайте фотографии на CD/DVD или выкладывайте их на вебсайт, и многое другое. Новый интуитивно-понятный интерфейс позволяет всегда видеть, какие функции доступны, все настолько просто, что не нужно обращаться к руководству. Программа поддерживает свыше 60 графических, аудио и видео форматов.
Основные возможности:
Использование быстрых инструментов для проделывания обыкновенных операций за несколько кликов
Редактирование объектов и использование слоев для редактирования
Бесконечные отмена и повтор действий
Отображение детальной EXIF/IPTC информации о фотографиях
Установка рейтинга фотографиям по пяти-бальной шкале
Поддержка сортировки фотографий по рейтингу
Расширенные превьюшки фотографий со сжатием без потери качества
Расширенный поиск фотографий в под-папках и по данным EXIF/IPTC информации
Новая технология захвата экрана, включая захват необычных форм окон, эффектов Vista Aero Glass и т.д.
Встроенные Мастера для начинающих пользователей
Отправка картинок по электронной почте в виде PDF файла
Создание слайд-шоу со звуком
Инструменты записи на диски CD/DVD
Возможность работы в пакетном режиме
Создание веб-альбомов для их публикации в интернете
Сохранение картинок в PDF файл
Редактирование фотографий с помощью уникальных инструментов
Объединение нескольких фотографий для создания необычных эффектов
Создание коллажей, календарей, визиток и фото-рамок
Использование скинов для интерфейса программы
Многоязычная поддержка, включая русский язык
Поддержка свыше 60 мультимедийных форматов изображений, аудио и видео файлов
Новое в 9 версии:
Множество улучшений в пользовательском интерфейсе
Новый режим календаря: сортировка фотографий по датам
Новая функция для добавления описаний к фотографиям
Улучшенные инструменты редактирования
Мгновенная печать для одной или нескольких фотографий
Улучшенный режим полноэкранного просмотра фото и видео
Более быстрый просмотрщик фотографий с улучшенными функциями масштабирования
Новый, более эффективный метод для поиска дубликатов фотографий
Улучшено качество фотографий при изменении размера
Новые эффекты для фотографий
И другие улучшения и новые функции
Операционные системы: ХР, Vista, 7 Язык интерфейса: Multi/Русский Активация: Присутствует Размер файла: 140 Mb Восстановление: 10% MD5: 9750753E29F1BF4085CE2547A16144D6 Скачать программу Ashampoo Photo Commander 9.3.0 Final: