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ooVoo v3.0.4.38 Final ML/Rus Free

Загрузить, скачать Интернет, ooVoo v3.0.4.38 Final ML/Rus Free бесплатно.

Скачать ooVoo v3.0.4.38 Final ML/Rus Free бесплатно

ooVoo v3.0.4.38 Final ML/Rus Free бесплатно и без регистрации

ooVoo v3.0.4.38 Final ML/Rus Free download free
19.05.2011, 16:08


ooVoo - программа, позволяющая пользователям устраивать контакт между людьми на основе видео бесед между друзьями, членами семьи или товарищами в любой точке планеты. Высококачественное видео и аудио связь в режиме реального времени, щесть участников одновременно, отправка видео сообщений.
 .
ooVoo - программа для осуществления видео звонков с одного компьютера на другой. ooVoo предоставляет возможность общения в режиме видео-конференции одновременно с 6 участниками, которые показываются на трехмерном дисплее, способном разворачиваться в разные стороны. Тут присутствует функция создания и отправки видео сообщений любому зарегистрированному пользователю программы, причем, отправленное видео можно скачивать отдельно с сервера разработчиков, по ссылке отсылаемой на e-mail получателя, присутствует возможность вести обычный разговор посредством обмена мгновенными сообщениями, а также отправлять и принимать любые файлы.

 Для поиска новых знакомых здесь имеется удобный поиск, с помощью которого легко найти себе собеседников в любой точке мира. Для использования данной программы в режиме видео беседы, особенно с несколькими участниками, необходимо широкополосное соединение с Интернетом. ooVoo позволяет оставаться на связи с помощью приложения, совместимого с ПК, Mac и мобильными устройствами.

Основные возможности ooVoo:

 • Видеоразговор ooVoo
 - ooVoo позволяет общаться по видеосвязи с друзьями и семьёй в любое время и в любом месте. В ooVoo можно общаться по видеосвязи с одним собеседником бесплатно, либо устроить групповой видеоразговор — до шести человек одновременно!

 - Для начала общения по видеосвязи вам нужна лишь веб-камера. Вы будете прекрасно выглядеть и звучать в ooVoo благодаря непревзойдённому качеству изображения и звука.



 • Видеосвязь ooVoo
 -До шести участников в разговоре
 -Импорт контактов из служб мгновенных сообщений, социальных сетей,электронной почты и т.д.
 -Запись и отправка видеосообщений
 -Полноэкранный режим
 -Запись и хранение аудио- и видеозвонков
 -Обмен текстовыми сообщениями и файлами

 - Если у вашего друга нет ooVoo, вы можете отправить ему по электронной почте, через службу мгновенных сообщений или социальную сеть ссылку, которая позволит вам бесплатно пообщаться в интернете. Один щелчок — и ваш друг уже общается с вами по видеосвязи через свой браузер, нужны лишь веб-камера и подключение к интернету. Уникальная технология позволяет быстро связаться с нужным человеком, которому не придётся ничего загружать и устанавливать. Даже если у вашего друга нет веб-камеры, вы сможете пообщаться с ним по видеосвязи, слушая его по протоколу VoIP.



 • Телефонные звонки
 - Экономьте, общаясь с помощью ooVoo. ooVoo позволяет звонить с ooVoo на ooVoo в интернете бесплатно, либо за небольшую плату звонить с ooVoo на городские и мобильные номера по всему миру. Звоните по городу или в другие города и страны без ограничений, заплатив небольшую сумму один раз месяц, либо оплачивая каждый разговор со своих средств на счету ooVoo.

 - Звоните друзьям бесплатно и без ограничений по времени, используя наши бесплатные телефон и службу видеосвязи в интернете. Если вы захотите позвонить на городской или мобильный номер со своего компьютера, вы сможете воспользоваться связью по протоколу VoIP с более чем 50 странами по низким тарифам от 0.02 $/мин — прекрасная возможность сэкономить деньги.

 - Цель ooVoo — обеспечить высококачественную телефонную связь. Телефонная связь ooVoo обеспечивает превосходное качество звука без затухания и разрывов.

 - Более того, ooVoo позволяет без труда звонить на телефонные номера с любого компьютера, подключённого к интернету. Добавьте телефонные номера в список контактов ooVoo и звоните либо бесплатно с ooVoo на ooVoo (видео/аудио), либо непосредственно на городские или мобильные номера. ooVoo также предоставляет неограниченное пространство для хранения ваших контактов на главном сервере, поэтому вы всегда сможете воспользоваться своей информацией — дома, на работе, в пути!

 Звонить в интернете по протоколу VoIP станет намного приятнее благодаря низким тарифам и прекрасному качеству звука.



 • Общий доступ к рабочему столу
 - Один щелчок — и все участники видеоразговора смогут видеть, что отображается на вашем экране. Общий доступ к рабочему столу позволяет вам показать своим собеседникам то, что отображается на вашем экране: документы в любом формате MS Office, любимый веб-сайт или видео. Можно показать фотографии из отпуска, сопровождая их комментариями, — что может быть лучше, если вы далеко от семьи и друзей?

 - Общий доступ к рабочему столу через ooVoo — это мощный и в то же время простой в использовании инструмент. Щёлкните значок общего доступа к рабочему столу, и ваши собеседники или присутствующие на презентации увидят, что отображается на вашем экране — прекрасное решение для совместной работы и проведения презентаций через интернет, позволяющее легко добиться одинакового понимания. Больше не нужно ждать, пока все загрузят файлы или найдут в них нужное место — когда все видят то же, что и вы, вы экономите время и можете лучше организовывать проекты, продажи, звонки и демонстрации.

 - Добавьте сюда ещё другие возможности совместной работы в интернете, такие как обмен текстовыми сообщениями и файлами до 25 Мб с другими участниками, и вы получите полнофункциональную платформу для связи и многого другого.



 • Видеоконференция
 - Видеоконференции — это эффективное средство проведения собраний по сети, веб-конференций, веб-презентаций, обучения и удалённой поддержки. Благодаря возможности проведения многосторонних видео- и телеконференций, а также другим возможностям, ooVoo обеспечивает удобную связь и взаимодействие, позволяет повысить эффективность работы в малых, средних и крупных компаниях, сократить дорожные расходы и время на принятие решений.

 - Надёжные, высококачественные средства коммуникации играют ключевую роль в ведении эффективного бизнеса. Цель ooVoo — обеспечить непревзойдённые, высочайшие стандарты для изображения и звука. Благодаря таким возможностям повышения эффективности, как видеоконференции с шестью участниками, обмен мгновенными сообщениями, общий доступ к рабочему столу, запись и хранение видео, а также отправка больших файлов, ooVoo поднимает проведение веб-конференций и собраний по сети на новый уровень, предлагает полнофункциональную систему связи для бизнеса по цене, значительно ниже стоимости систем, требующих установки оборудования.

 - ooVoo позволяет связаться с любым человеком, у которого есть доступ к веб-браузеру и подключение к интернету. Если деловой партнёр или сотрудник не установил программу видеоконференц-связи ooVoo, подключился к разговору в пути или с другого компьютера — это не проблема. Один щелчок — и он уже участвует в собрании по видео- или голосовой связи через веб-браузер — и ничего не нужно загружать. Если же один или несколько человек захотят участвовать по телефону, ooVoo позволяет подключить до шести таких участников в видеоконференции.

 -Видеоконференции в ooVoo сэкономят вашей компании массу времени и денег, позволят кардинально изменить способ ведения бизнеса



Features:
 - FREE Phone Calls. FREE calls from ooVoo to a landline or mobile phone in the USA or Canada.
 - ooVoo Video Call. Start a face-to-face conversation and include up to six people.
 - ooVoo Video Message. Tired of typing emails? Give your fingers a break and send a video message to one friend or a group.
 - Find Friends. Import contacts from the most popular email programs: Office Outlook, Gmail, MSN Hotmail, Yahoo mail, AOLmail and more.
 - Record video call. Create instant memories by recording your ooVoo video calls.
 - Video Effects. Do you want to grow a virtual mustache or become a Superman – all while on a video call? Now you can.
 - Chat. Text chat with up to six friends at a time!
 - Send Files. With ooVoo it’s easy to share files with your friends!
 - Sidebar View. Enable sidebar view to clearly view documents or other tasks on your screen.
 - ooVoo me Link. Build your blog or MySpace page to life with an ooVoo link.
 - Privacy. ooVoo is an exciting and fun new way to communicate and we want every one of your ooVoo experiences to be safe and secure.

Год выпуска: 2011
Платформа: Windows XP/2003/Vista/7
Оффициальный сайт: www.oovoo.com
Язык интерфейса: ML / русский
Лекарство/Medical: не требуется (Freeware)
Размер: 10,1 MB

Скачать программу ooVoo v3.0.4.38 Final ML/Rus




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Категория: Интернет | Добавил: Arkadievich | Теги: видеоконференция, телефонные, звонки, Видеоразговор, v3.0.4.38, free, final, rus, ooVoo, Видеосвязь
Просмотров: 2528 | Загрузок: 2521 | Рейтинг: 5.0/1 |

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устраивать контакт между людьми на основе видео бесед между друзьями, членами семьи
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