ooVoo - программа, позволяющая пользователям устраивать контакт между людьми на основе видео бесед между друзьями, членами семьи или товарищами в любой точке планеты. Высококачественное видео и аудио связь в режиме реального времени, щесть участников одновременно, отправка видео сообщений.

ooVoo - программа для осуществления видео звонков с одного компьютера на другой. ooVoo предоставляет возможность общения в режиме видео-конференции одновременно с 6 участниками, которые показываются на трехмерном дисплее, способном разворачиваться в разные стороны. Тут присутствует функция создания и отправки видео сообщений любому зарегистрированному пользователю программы, причем, отправленное видео можно скачивать отдельно с сервера разработчиков, по ссылке отсылаемой на e-mail получателя, присутствует возможность вести обычный разговор посредством обмена мгновенными сообщениями, а также отправлять и принимать любые файлы.



Для поиска новых знакомых здесь имеется удобный поиск, с помощью которого легко найти себе собеседников в любой точке мира. Для использования данной программы в режиме видео беседы, особенно с несколькими участниками, необходимо широкополосное соединение с Интернетом. ooVoo позволяет оставаться на связи с помощью приложения, совместимого с ПК, Mac и мобильными устройствами.



Основные возможности ooVoo:



• Видеоразговор ooVoo

- ooVoo позволяет общаться по видеосвязи с друзьями и семьёй в любое время и в любом месте. В ooVoo можно общаться по видеосвязи с одним собеседником бесплатно, либо устроить групповой видеоразговор — до шести человек одновременно!



- Для начала общения по видеосвязи вам нужна лишь веб-камера. Вы будете прекрасно выглядеть и звучать в ooVoo благодаря непревзойдённому качеству изображения и звука.







• Видеосвязь ooVoo

-До шести участников в разговоре

-Импорт контактов из служб мгновенных сообщений, социальных сетей,электронной почты и т.д.

-Запись и отправка видеосообщений

-Полноэкранный режим

-Запись и хранение аудио- и видеозвонков

-Обмен текстовыми сообщениями и файлами



- Если у вашего друга нет ooVoo, вы можете отправить ему по электронной почте, через службу мгновенных сообщений или социальную сеть ссылку, которая позволит вам бесплатно пообщаться в интернете. Один щелчок — и ваш друг уже общается с вами по видеосвязи через свой браузер, нужны лишь веб-камера и подключение к интернету. Уникальная технология позволяет быстро связаться с нужным человеком, которому не придётся ничего загружать и устанавливать. Даже если у вашего друга нет веб-камеры, вы сможете пообщаться с ним по видеосвязи, слушая его по протоколу VoIP.







• Телефонные звонки

- Экономьте, общаясь с помощью ooVoo. ooVoo позволяет звонить с ooVoo на ooVoo в интернете бесплатно, либо за небольшую плату звонить с ooVoo на городские и мобильные номера по всему миру. Звоните по городу или в другие города и страны без ограничений, заплатив небольшую сумму один раз месяц, либо оплачивая каждый разговор со своих средств на счету ooVoo.



- Звоните друзьям бесплатно и без ограничений по времени, используя наши бесплатные телефон и службу видеосвязи в интернете. Если вы захотите позвонить на городской или мобильный номер со своего компьютера, вы сможете воспользоваться связью по протоколу VoIP с более чем 50 странами по низким тарифам от 0.02 $/мин — прекрасная возможность сэкономить деньги.



- Цель ooVoo — обеспечить высококачественную телефонную связь. Телефонная связь ooVoo обеспечивает превосходное качество звука без затухания и разрывов.



- Более того, ooVoo позволяет без труда звонить на телефонные номера с любого компьютера, подключённого к интернету. Добавьте телефонные номера в список контактов ooVoo и звоните либо бесплатно с ooVoo на ooVoo (видео/аудио), либо непосредственно на городские или мобильные номера. ooVoo также предоставляет неограниченное пространство для хранения ваших контактов на главном сервере, поэтому вы всегда сможете воспользоваться своей информацией — дома, на работе, в пути!



Звонить в интернете по протоколу VoIP станет намного приятнее благодаря низким тарифам и прекрасному качеству звука.







• Общий доступ к рабочему столу

- Один щелчок — и все участники видеоразговора смогут видеть, что отображается на вашем экране. Общий доступ к рабочему столу позволяет вам показать своим собеседникам то, что отображается на вашем экране: документы в любом формате MS Office, любимый веб-сайт или видео. Можно показать фотографии из отпуска, сопровождая их комментариями, — что может быть лучше, если вы далеко от семьи и друзей?



- Общий доступ к рабочему столу через ooVoo — это мощный и в то же время простой в использовании инструмент. Щёлкните значок общего доступа к рабочему столу, и ваши собеседники или присутствующие на презентации увидят, что отображается на вашем экране — прекрасное решение для совместной работы и проведения презентаций через интернет, позволяющее легко добиться одинакового понимания. Больше не нужно ждать, пока все загрузят файлы или найдут в них нужное место — когда все видят то же, что и вы, вы экономите время и можете лучше организовывать проекты, продажи, звонки и демонстрации.



- Добавьте сюда ещё другие возможности совместной работы в интернете, такие как обмен текстовыми сообщениями и файлами до 25 Мб с другими участниками, и вы получите полнофункциональную платформу для связи и многого другого.







• Видеоконференция

- Видеоконференции — это эффективное средство проведения собраний по сети, веб-конференций, веб-презентаций, обучения и удалённой поддержки. Благодаря возможности проведения многосторонних видео- и телеконференций, а также другим возможностям, ooVoo обеспечивает удобную связь и взаимодействие, позволяет повысить эффективность работы в малых, средних и крупных компаниях, сократить дорожные расходы и время на принятие решений.



- Надёжные, высококачественные средства коммуникации играют ключевую роль в ведении эффективного бизнеса. Цель ooVoo — обеспечить непревзойдённые, высочайшие стандарты для изображения и звука. Благодаря таким возможностям повышения эффективности, как видеоконференции с шестью участниками, обмен мгновенными сообщениями, общий доступ к рабочему столу, запись и хранение видео, а также отправка больших файлов, ooVoo поднимает проведение веб-конференций и собраний по сети на новый уровень, предлагает полнофункциональную систему связи для бизнеса по цене, значительно ниже стоимости систем, требующих установки оборудования.



- ooVoo позволяет связаться с любым человеком, у которого есть доступ к веб-браузеру и подключение к интернету. Если деловой партнёр или сотрудник не установил программу видеоконференц-связи ooVoo, подключился к разговору в пути или с другого компьютера — это не проблема. Один щелчок — и он уже участвует в собрании по видео- или голосовой связи через веб-браузер — и ничего не нужно загружать. Если же один или несколько человек захотят участвовать по телефону, ooVoo позволяет подключить до шести таких участников в видеоконференции.



-Видеоконференции в ooVoo сэкономят вашей компании массу времени и денег, позволят кардинально изменить способ ведения бизнеса







Features:

- FREE Phone Calls. FREE calls from ooVoo to a landline or mobile phone in the USA or Canada.

- ooVoo Video Call. Start a face-to-face conversation and include up to six people.

- ooVoo Video Message. Tired of typing emails? Give your fingers a break and send a video message to one friend or a group.

- Find Friends. Import contacts from the most popular email programs: Office Outlook, Gmail, MSN Hotmail, Yahoo mail, AOLmail and more.

- Record video call. Create instant memories by recording your ooVoo video calls.

- Video Effects. Do you want to grow a virtual mustache or become a Superman – all while on a video call? Now you can.

- Chat. Text chat with up to six friends at a time!

- Send Files. With ooVoo it’s easy to share files with your friends!

- Sidebar View. Enable sidebar view to clearly view documents or other tasks on your screen.

- ooVoo me Link. Build your blog or MySpace page to life with an ooVoo link.

- Privacy. ooVoo is an exciting and fun new way to communicate and we want every one of your ooVoo experiences to be safe and secure.



Год выпуска: 2011

Платформа: Windows XP/2003/Vista/7

Оффициальный сайт: www.oovoo.com

Язык интерфейса: ML / русский

Лекарство/Medical: не требуется (Freeware)

Размер: 10,1 MB



