Shootiah FMX-1 (Кондор) Portable Rus
Авианосец федеральных сил прибывает в Средиземное море, для обеспечения контроля над морскими путями и воздушными пространствами террористических стран. На его борту находится новый многоцелевой истребитель "FMX-1”. Новая машина успешно прошла все испытания, кроме последнего и самого важного -испытание в боевых условиях. Ты - пилот ультрасовременной машины и в твоих руках будущее мира.
Игра портативная, не требует установки в систему, работает с флешки. Так что, можно брать с собой на работу и коротать трудовые будни с удовольствием!
Особенности игры:
• Отличная анимированная графика
• Полноэкранный и оконный режимы
• Тематическая фоновая музыка и звуковые эффекты
• Управление с помощью клавиатуры и мыши
• Удобный интерфейс
• Поддержка установки / удаления
• Пожизненная техническая поддержка
• Подходит для любого возраста
Системные требования:
Microsoft Windows NT/2000/XP или выше, в семерке не корректый выход из игры
Pentium 200Мгц или выше
64 Мб оперативной памяти
15 Мб на жестком диске
Разрешение экрана 800x600 или выше
Качество цветопередачи 16/32 бита
DirectX 5.0 или выше
Название игры: Shootiah / Кондор
Разработчик: MyPlayCity.ru
Жанр: Леталки, скроллеры
Язык: Русская версия
Тип игры: Портативная игра
Таблетка: не требуется
Размер архива: 67,2 Mb
Восстановление: 10%
CRC32: 61789283
MD5: BB1157EACC8CF3926E467E1AE34E5F8F
SHA-1: BE2143E2B302A64913EC272D1B6587CF05D2212D
Скачать бесплатно: Shootiah FMX-1 (Кондор) Portable Rus
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