



Shootiah FMX-1 (Кондор) Portable Rus



Авианосец федеральных сил прибывает в Средиземное море, для обеспечения контроля над морскими путями и воздушными пространствами террористических стран. На его борту находится новый многоцелевой истребитель "FMX-1”. Новая машина успешно прошла все испытания, кроме последнего и самого важного -испытание в боевых условиях. Ты - пилот ультрасовременной машины и в твоих руках будущее мира.



Игра портативная, не требует установки в систему, работает с флешки. Так что, можно брать с собой на работу и коротать трудовые будни с удовольствием!



Особенности игры:

• Отличная анимированная графика

• Полноэкранный и оконный режимы

• Тематическая фоновая музыка и звуковые эффекты

• Управление с помощью клавиатуры и мыши

• Удобный интерфейс

• Поддержка установки / удаления

• Пожизненная техническая поддержка

• Подходит для любого возраста





Системные требования:

Microsoft Windows NT/2000/XP или выше, в семерке не корректый выход из игры

Pentium 200Мгц или выше

64 Мб оперативной памяти

15 Мб на жестком диске

Разрешение экрана 800x600 или выше

Качество цветопередачи 16/32 бита

DirectX 5.0 или выше

























Название игры: Shootiah / Кондор

Разработчик: MyPlayCity.ru

Жанр: Леталки, скроллеры

Язык: Русская версия

Тип игры: Портативная игра

Таблетка: не требуется

Размер архива: 67,2 Mb

Восстановление: 10%

CRC32: 61789283

MD5: BB1157EACC8CF3926E467E1AE34E5F8F

SHA-1: BE2143E2B302A64913EC272D1B6587CF05D2212D



Скачать бесплатно: Shootiah FMX-1 (Кондор) Portable Rus













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