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Главная » Файлы » Игры » Portable

Авиасимулятор. Shootiah FMX-1 (Кондор) Portable Rus

Загрузить, скачать Portable, Авиасимулятор. Shootiah FMX-1 (Кондор) Portable Rus бесплатно.

Скачать Авиасимулятор. Shootiah FMX-1 (Кондор) Portable Rus бесплатно

Авиасимулятор. Shootiah FMX-1 (Кондор) Portable Rus бесплатно и без регистрации

Авиасимулятор. Shootiah FMX-1 (Кондор) Portable Rus download free
20.04.2011, 16:51


Shootiah FMX-1 (Кондор) Portable Rus

Авианосец федеральных сил прибывает в Средиземное море, для обеспечения контроля над морскими путями и воздушными пространствами террористических стран. На его борту находится новый многоцелевой истребитель "FMX-1”. Новая машина успешно прошла все испытания, кроме последнего и самого важного -испытание в боевых условиях. Ты - пилот ультрасовременной машины и в твоих руках будущее мира.

Игра портативная, не требует установки в систему, работает с флешки. Так что, можно брать с собой на работу и коротать трудовые будни с удовольствием!

Особенности игры:
• Отличная анимированная графика
• Полноэкранный и оконный режимы
• Тематическая фоновая музыка и звуковые эффекты
• Управление с помощью клавиатуры и мыши
• Удобный интерфейс
• Поддержка установки / удаления
• Пожизненная техническая поддержка
• Подходит для любого возраста


Системные требования:
Microsoft Windows NT/2000/XP или выше, в семерке не корректый выход из игры
Pentium 200Мгц или выше
64 Мб оперативной памяти
15 Мб на жестком диске
Разрешение экрана 800x600 или выше
Качество цветопередачи 16/32 бита
DirectX 5.0 или выше












Название игры: Shootiah / Кондор
Разработчик: MyPlayCity.ru
Жанр: Леталки, скроллеры
Язык: Русская версия
Тип игры: Портативная игра
Таблетка: не требуется
Размер архива: 67,2 Mb
Восстановление: 10%
CRC32: 61789283
MD5: BB1157EACC8CF3926E467E1AE34E5F8F
SHA-1: BE2143E2B302A64913EC272D1B6587CF05D2212D

Скачать бесплатно: Shootiah FMX-1 (Кондор) Portable Rus








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Категория: Portable | Добавил: Arkadievich | Теги: русская, скроллеры, portable, леталки, Shootiah FMX-1 (Кондор), игра, rus, игры, Стрелялки, версия
Просмотров: 5121 | Загрузок: 5114 | Рейтинг: 5.0/2 |

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авиасимулятор, аркады, portable, rus, леталки, скроллеры, игры, бомбардировки, воздушные бои
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