



Русская Рыбалка Installsoft Edition 3.1 Regeneration - это долгожданная усовершенствованная версия игры Русская Рыбалка!



В новой версии игры, вас ждёт много приятных изменений и исправление всех ошибок, найденных в Русской Рыбалке Installsoft Edition 2.4



Список изменений:

1. Добавлена новые базы: Великие Американские озера, Парана, Армения, Македония

2. Добавлен новые турниры (Квест и СФ)

3. Добавлены скрытые призы (клады)

4. Отредактирована система доступности к базам

5. Модифицирован рыболовный магазин

6. Улучшено меню управления лицензиями

7. Улучшена играбельность турниров на МВ и КВ

8. Модифицирован раздел достижений рыболова

9. Изменён садок рыбака

10. Добавлены новые рыбы

11. Для слабовидящих в игру добавлен большой поплавок

12. В настройки игры добавлен регулятор громкости звуков в игре.

13. Изменены параметры некоторых рыб

14. Полностью изменён дизайн интерфейса игры

15. ТЕСТОВОЕ НОВШЕСТВО: Для удобства тех, кто играет в форумные турниры, в игру внедрена новая система сохранения результатов лова (Турнирная программа больше ни к чему, игра сама сохраняет ваши результаты)

16. Исправлены все найденные ошибки в игре.

17. Движок игры обновлён до последней версии

18. Увеличен шанс поимки трофейных рыб на 50%



Особенности RePack:

Это оптимизированная версия Русской Рыбалки Installsoft Edition 3.1 Regeneration InstallPack 3.

Рекомендуется скачивать тем, у кого проблемы с трафиком, или плохое зрение!

Разница между НЕОПТИМИЗИРОВАННОЙ ВЕРСИЕЙ а Repack-версией практически незаметны.



- Маленький вес игры - уменьшено с 625 мб до 160 мб!!!

- Из игры убраны фото ночных локаций. По желанию, их можно будет скачать отдельно.

- Вся графика в игре сжата по максимуму

- Из установщика убраны дополнительные программы и скриншоты игры



МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Процессор: Pentium IV 2 ГГц

Оперативная память: 256 мб

Видеокарта с аппаратной поддержкой DirectX 9.0

Разрешение экрана: не менее 1024x768

Свободное место на жестком диске: 550 мб

Microsoft Windows XP SP2, Windows Vista или Windows 7



Пароль на вход в установщик: installsoft.ru







































Год выхода: 2011

Жанр: Симулятор рыбалки

Язык интерфейса: Русский

Язык озвучки: русский

Лекарство: Не требуется

Размер архива: 161 Mb



Скачать бесплатно: Русская Рыбалка Installsoft Edition 3.1 Regeneration InstallPack 3 (2011/RUS/RePack)



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