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Главная » Файлы » Игры » ~Reflexive Arcade

Русская Рыбалка Installsoft Edition 3.1 Regeneration InstallPack 3 (2011/RUS/RePack)

Загрузить, скачать ~Reflexive Arcade, Русская Рыбалка Installsoft Edition 3.1 Regeneration InstallPack 3 (2011/RUS/RePack) бесплатно.

Скачать Русская Рыбалка Installsoft Edition 3.1 Regeneration InstallPack 3 (2011/RUS/RePack) бесплатно

Русская Рыбалка Installsoft Edition 3.1 Regeneration InstallPack 3 (2011/RUS/RePack) бесплатно и без регистрации

Русская Рыбалка Installsoft Edition 3.1 Regeneration InstallPack 3 (2011/RUS/RePack) download free
21.08.2011, 10:39


Русская Рыбалка Installsoft Edition 3.1 Regeneration - это долгожданная усовершенствованная версия игры Русская Рыбалка!

В новой версии игры, вас ждёт много приятных изменений и исправление всех ошибок, найденных в Русской Рыбалке Installsoft Edition 2.4

Список изменений:
1. Добавлена новые базы: Великие Американские озера, Парана, Армения, Македония
2. Добавлен новые турниры (Квест и СФ)
3. Добавлены скрытые призы (клады)
4. Отредактирована система доступности к базам
5. Модифицирован рыболовный магазин
6. Улучшено меню управления лицензиями
7. Улучшена играбельность турниров на МВ и КВ
8. Модифицирован раздел достижений рыболова
9. Изменён садок рыбака
10. Добавлены новые рыбы
11. Для слабовидящих в игру добавлен большой поплавок
12. В настройки игры добавлен регулятор громкости звуков в игре.
13. Изменены параметры некоторых рыб
14. Полностью изменён дизайн интерфейса игры
15. ТЕСТОВОЕ НОВШЕСТВО: Для удобства тех, кто играет в форумные турниры, в игру внедрена новая система сохранения результатов лова (Турнирная программа больше ни к чему, игра сама сохраняет ваши результаты)
16. Исправлены все найденные ошибки в игре.
17. Движок игры обновлён до последней версии
18. Увеличен шанс поимки трофейных рыб на 50%

Особенности RePack:
Это оптимизированная версия Русской Рыбалки Installsoft Edition 3.1 Regeneration InstallPack 3.
Рекомендуется скачивать тем, у кого проблемы с трафиком, или плохое зрение!
Разница между НЕОПТИМИЗИРОВАННОЙ ВЕРСИЕЙ а Repack-версией практически незаметны.

- Маленький вес игры - уменьшено с 625 мб до 160 мб!!!
- Из игры убраны фото ночных локаций. По желанию, их можно будет скачать отдельно.
- Вся графика в игре сжата по максимуму
- Из установщика убраны дополнительные программы и скриншоты игры

МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Процессор: Pentium IV 2 ГГц
Оперативная память: 256 мб
Видеокарта с аппаратной поддержкой DirectX 9.0
Разрешение экрана: не менее 1024x768
Свободное место на жестком диске: 550 мб
Microsoft Windows XP SP2, Windows Vista или Windows 7

Пароль на вход в установщик: installsoft.ru



















Год выхода: 2011
Жанр: Симулятор рыбалки
Язык интерфейса: Русский
Язык озвучки: русский
Лекарство: Не требуется
Размер архива: 161 Mb

Скачать бесплатно: Русская Рыбалка Installsoft Edition 3.1 Regeneration InstallPack 3 (2011/RUS/RePack)



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Категория: ~Reflexive Arcade | Добавил: Arkadievich | Теги: бесплатно, русская, Скачать, Installsoft, рыбалки, edition, игра, 3.1, симулятор, рыбалка
Просмотров: 8336 | Загрузок: 8329 | Рейтинг: 5.0/2 |

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долгожданная усовершенствованная версия игры Русская Рыбалка!
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