Русская Рыбалка Installsoft Edition 3.1 Regeneration InstallPack 3 (2011/RUS/RePack)
21.08.2011, 10:39
Русская Рыбалка Installsoft Edition 3.1 Regeneration- это долгожданная усовершенствованная версия игры Русская Рыбалка!
В новой версии игры, вас ждёт много приятных изменений и исправление всех ошибок, найденных в Русской Рыбалке Installsoft Edition 2.4
Список изменений: 1. Добавлена новые базы: Великие Американские озера, Парана, Армения, Македония 2. Добавлен новые турниры (Квест и СФ) 3. Добавлены скрытые призы (клады) 4. Отредактирована система доступности к базам 5. Модифицирован рыболовный магазин 6. Улучшено меню управления лицензиями 7. Улучшена играбельность турниров на МВ и КВ 8. Модифицирован раздел достижений рыболова 9. Изменён садок рыбака 10. Добавлены новые рыбы 11. Для слабовидящих в игру добавлен большой поплавок 12. В настройки игры добавлен регулятор громкости звуков в игре. 13. Изменены параметры некоторых рыб 14. Полностью изменён дизайн интерфейса игры 15. ТЕСТОВОЕ НОВШЕСТВО: Для удобства тех, кто играет в форумные турниры, в игру внедрена новая система сохранения результатов лова (Турнирная программа больше ни к чему, игра сама сохраняет ваши результаты) 16. Исправлены все найденные ошибки в игре. 17. Движок игры обновлён до последней версии 18. Увеличен шанс поимки трофейных рыб на 50%
Особенности RePack: Это оптимизированная версия Русской Рыбалки Installsoft Edition 3.1 Regeneration InstallPack 3. Рекомендуется скачивать тем, у кого проблемы с трафиком, или плохое зрение! Разница между НЕОПТИМИЗИРОВАННОЙ ВЕРСИЕЙ а Repack-версией практически незаметны.
- Маленький вес игры - уменьшено с 625 мб до 160 мб!!! - Из игры убраны фото ночных локаций. По желанию, их можно будет скачать отдельно. - Вся графика в игре сжата по максимуму - Из установщика убраны дополнительные программы и скриншоты игры
МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Процессор: Pentium IV 2 ГГц Оперативная память: 256 мб Видеокарта с аппаратной поддержкой DirectX 9.0 Разрешение экрана: не менее 1024x768 Свободное место на жестком диске: 550 мб Microsoft Windows XP SP2, Windows Vista или Windows 7 Пароль на вход в установщик: installsoft.ru
Год выхода: 2011 Жанр: Симулятор рыбалки Язык интерфейса: Русский Язык озвучки: русский Лекарство: Не требуется Размер архива: 161 Mb