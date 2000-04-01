Скачать Advanced JPEG Compressor 2010.8.1.96 Portable Rus бесплатно





Advanced JPEG Compressor 2010.8.1.96 Rus – на мой взгляд, одна из лучших программ в данном классе. Удобная, дружелюбная, функцианальная, а главное - производительная. Эта программа предназначена для сжатия картинок в формате JPEG. Поверте на слово - жмёт, аж шуба заворачивается. HD обои 1600x1154 px с 850Kb жмёт до 100Kb практически без потери качества (смотрим скриншот). Многофункциональная программа которая предоставит вам ряд функций для работы со сжатием изображений. В программе имеется функция просмотра проделанной работы прямо во время сжатия изображения т.е. вы сможете оценить во время работы качество сжатой картинки.



В программе также присутствуют ряд фильтров которые сделают ваше изображение более качественным, сочным и красивым для глаз. Advanced JPEG Compressor в основном предназначена для веб мастеров, потому как часто возникает неоходимость оптимизации картинки, для ускоренной ее загрузки на сайте (что я и сделал ;D). Очень нужная программа. Так же очень полезная функция пакетная обработка.



A теперь серьёзно и подробнее:



Advanced JPEG Compressor – это ценная и полезная сервисная программа для каждого, кто знает, что такое цифровое изображение. Особенно данная программа является необходимой, если у вас есть сканер или цифровая камера, используйте цифровые изображения, как на работе, так и дома. Данная программа позволяет вам преобразовать изображения в JPEG формат используя наиболее мощную систему сжатия, сожмите большой размер вашего графического файла, оптимизируйте изображение для быстрой загрузки в веб, отправьте маленькие картинки по электронной почте быстро и не превышая ограничений отправки файлов, измените размер изображения и сделайте миниатюрные копии.



Advanced JPEG Compressor может получать изображения, полученные со сканера или цифровой камеры и сохранять их в JPG формате с высшим качеством/ пропорциональности размера фотографии. Вы можете запросто сканировать, сжимать и отправлять фотографии по электронной почте из Advanced JPEG Compressor.



Данная программа работает как JPEG конвертер, позволяя вам открывать существующие изображения в различных форматах (BMP, TIFF, GIF, PNG, и т.д.) и как JPEG оптимайзер, сжимая существующие JPEG изображения. Возможность создавать, редактировать и применять установленные профили сжатия, значительно помогает в обработке различных типов графических файлов.



Функция пакетной обработки позволяет запросто обработать различные изображения, применяя выбранные профили сжатия. Graphic Detail Quality Equalizer – это уникальная функция программы, которая предоставляет вам значительную гибкость в настройке качества сжатых изображений.

Предварительная фильтрация изображений, которые будут сжаты, помогает достигнуть лучших результатов сжатия/оптимизации и улучшить визуальное представление изображения.

Отдельные слайдеры для Luma (интенсивность) и Chroma (цвет) каналов позволяет вам получить лучшие результаты сжатия, избежать цветовых помех и значительно улучшить качество сжатых изображений.

Установка определенного коэффициента сжатия – это уникальная функция для графической программы, которая позволяет вам создавать изображения с ограниченным размером файла по определенному коэффициенту сжатия (это похоже на параметр «битрейт» для аудио файлов) и не зависит от содержимого.



P.S. Спасибо создателям Advanced JPEG Compressor. Обожаю её.







Операционная система: Windows NT4/2000/XP/Vista/7

Язык интерфейса: Русский

Лекарство: не требуется (portable)

Восстановление: 10%

MD5: AC7CB5D6DB3A2139BBA80D5969349D52

Размер файла: 3.99 Mb



Скачать бесплатно Advanced JPEG Compressor 2010.8.1.96 Rus:

– на мой взгляд, одна из лучших программ в данном классе. Удобная, дружелюбная, функцианальная, а главное - производительная. Эта программа предназначена для сжатия картинок в формате JPEG. Поверте на слово - жмёт, аж шуба заворачивается. HD обои 1600x1154 px с 850Kb жмёт до 100Kb практически без потери качества (смотрим скриншот). Многофункциональная программа которая предоставит вам ряд функций для работы со сжатием изображений. В программе имеется функция просмотра проделанной работы прямо во время сжатия изображения т.е. вы сможете оценить во время работы качество сжатой картинки.В программе также присутствуют ряд фильтров которые сделают ваше изображение более качественным, сочным и красивым для глаз.в основном предназначена для веб мастеров, потому как часто возникает неоходимость оптимизации картинки, для ускоренной ее загрузки на сайте (что я и сделал ;D). Очень нужная программа. Так же очень полезная функция пакетная обработка.– это ценная и полезная сервисная программа для каждого, кто знает, что такое цифровое изображение. Особенно данная программа является необходимой, если у вас есть сканер или цифровая камера, используйте цифровые изображения, как на работе, так и дома. Данная программа позволяет вам преобразовать изображения в JPEG формат используя наиболее мощную систему сжатия, сожмите большой размер вашего графического файла, оптимизируйте изображение для быстрой загрузки в веб, отправьте маленькие картинки по электронной почте быстро и не превышая ограничений отправки файлов, измените размер изображения и сделайте миниатюрные копии.может получать изображения, полученные со сканера или цифровой камеры и сохранять их в JPG формате с высшим качеством/ пропорциональности размера фотографии. Вы можете запросто сканировать, сжимать и отправлять фотографии по электронной почте изДанная программа работает как, позволяя вам открывать существующие изображения в различных форматах (BMP, TIFF, GIF, PNG, и т.д.) и как JPEG оптимайзер, сжимая существующие JPEG изображения. Возможность создавать, редактировать и применять установленные профили сжатия, значительно помогает в обработке различных типов графических файлов.позволяет запросто обработать различные изображения, применяя выбранные профили сжатия.– это уникальная функция программы, которая предоставляет вам значительную гибкость в настройке качества сжатых изображений., которые будут сжаты, помогает достигнуть лучших результатов сжатия/оптимизации и улучшить визуальное представление изображения.Отдельные слайдеры для(интенсивность) и(цвет) каналов позволяет вам получить лучшие результаты сжатия, избежать цветовых помех и значительно улучшить качество сжатых изображений.– это уникальная функция для графической программы, которая позволяет вам создавать изображения с ограниченным размером файла по определенному коэффициенту сжатия (это похоже на параметр «битрейт» для аудио файлов) и не зависит от содержимого.P.S. Спасибо создателям Advanced JPEG Compressor. Обожаю её.Windows NT4/2000/XP/Vista/7Русскийне требуется (portable)10%AC7CB5D6DB3A2139BBA80D5969349D523.99 Mb

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Друзья, вышла новая версия! Advanced JPEG Compressor 2011.9.2.99 + Portable Rus - Скачать!





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