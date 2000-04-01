Скачать Advanced JPEG Compressor 2010.8.1.96 Portable Rus бесплатно

Advanced JPEG Compressor 2010.8.1.96 Rus
– на мой взгляд, одна из лучших программ в данном классе. Удобная, дружелюбная, функцианальная, а главное - производительная. Эта программа предназначена для сжатия картинок в формате JPEG. Поверте на слово - жмёт, аж шуба заворачивается. HD обои 1600x1154 px с 850Kb жмёт до 100Kb практически без потери качества (смотрим скриншот). Многофункциональная программа которая предоставит вам ряд функций для работы со сжатием изображений. В программе имеется функция просмотра проделанной работы прямо во время сжатия изображения т.е. вы сможете оценить во время работы качество сжатой картинки.
В программе также присутствуют ряд фильтров которые сделают ваше изображение более качественным, сочным и красивым для глаз. Advanced JPEG Compressor
в основном предназначена для веб мастеров, потому как часто возникает неоходимость оптимизации картинки, для ускоренной ее загрузки на сайте (что я и сделал ;D). Очень нужная программа. Так же очень полезная функция пакетная обработка. A теперь серьёзно и подробнее:Advanced JPEG Compressor
– это ценная и полезная сервисная программа для каждого, кто знает, что такое цифровое изображение. Особенно данная программа является необходимой, если у вас есть сканер или цифровая камера, используйте цифровые изображения, как на работе, так и дома. Данная программа позволяет вам преобразовать изображения в JPEG формат используя наиболее мощную систему сжатия, сожмите большой размер вашего графического файла, оптимизируйте изображение для быстрой загрузки в веб, отправьте маленькие картинки по электронной почте быстро и не превышая ограничений отправки файлов, измените размер изображения и сделайте миниатюрные копии.
Advanced JPEG Compressor
может получать изображения, полученные со сканера или цифровой камеры и сохранять их в JPG формате с высшим качеством/ пропорциональности размера фотографии. Вы можете запросто сканировать, сжимать и отправлять фотографии по электронной почте из Advanced JPEG Compressor.
Данная программа работает как JPEG конвертер
, позволяя вам открывать существующие изображения в различных форматах (BMP, TIFF, GIF, PNG, и т.д.) и как JPEG оптимайзер, сжимая существующие JPEG изображения. Возможность создавать, редактировать и применять установленные профили сжатия, значительно помогает в обработке различных типов графических файлов. Функция пакетной обработки
позволяет запросто обработать различные изображения, применяя выбранные профили сжатия. Graphic Detail Quality Equalizer
– это уникальная функция программы, которая предоставляет вам значительную гибкость в настройке качества сжатых изображений. Предварительная фильтрация изображений
, которые будут сжаты, помогает достигнуть лучших результатов сжатия/оптимизации и улучшить визуальное представление изображения.
Отдельные слайдеры для Luma
(интенсивность) и Chroma
(цвет) каналов позволяет вам получить лучшие результаты сжатия, избежать цветовых помех и значительно улучшить качество сжатых изображений. Установка определенного коэффициента сжатия
– это уникальная функция для графической программы, которая позволяет вам создавать изображения с ограниченным размером файла по определенному коэффициенту сжатия (это похоже на параметр «битрейт» для аудио файлов) и не зависит от содержимого.
P.S. Спасибо создателям Advanced JPEG Compressor. Обожаю её.Операционная система:
Windows NT4/2000/XP/Vista/7Язык интерфейса:
РусскийЛекарство:
не требуется (portable)Восстановление:
10%MD5:
AC7CB5D6DB3A2139BBA80D5969349D52Размер файла:
3.99 Mb
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