FastStone Capture представляет собой довольно мощное, но в то же время простое средство для захвата снимков с рабочего стола Windows. Позволяет захватывать как отдельные элементы, окна, части рабочего пространства, так и полный экран (поддерживается прокрутка страниц). Оснащена небольшой панелью для манипуляций с изображениями. Кроме того, имеются в наличии такие элементы, как экранная лупа, пипетка и линейка, что делает программу ещё более универсальной.
Возможности программы:
Панель захвата для быстрого доступа к средствам захвата и вариантам вывода
Горячие клавиши для мгновенного захвата экрана
Захват окон, объектов, меню, произвольных областей или всего экрана, окон и веб-страниц с прокруткой
Захват нескольких окон и объектов, включая многоуровневые меню
Запись экранных операций и звука
Настройка адресата вывода (внутренний редактор, буфер обмена, файл, печать ...)
Нанесение объектов аннотации на снимок
Использование эффектов, таких как падающая тень, рамка, рваные и блекнущие края изображения
Добавление подписи к изображению
Изменение размера, обрезка, вращение, резкость, яркость, настройка цвета ...
Команды Отменить/Вернуть изменения при редактировании изображений
Поддержка внешних редакторов
Сохранение в форматах BMP, GIF, JPEG, PCX, PNG, TGA, TIFF и PDF
Отправка снимков по электронной почте
Отправка снимков в документы Word и PowerPoint
Отправка снимков на веб-сервер (FTP)
Экранная пипетка (определение цвета на экране)
Экранная лупа
Экранная линейка
Поддержка нескольких мониторов
Запуск вместе с Windows (по желанию)
Сворачивание в область уведомлений
Малый объем памяти, занимаемый программой
И многое другое ...
ОС: Windows 7/Vista/XP Размер: 17.6 Mb, Язык: Русский, Английский Лекарство: Keygen Восстановление: 10% MD5: 76A58991D03DE31B9EA15E61317D3310