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Главная » Файлы » Софт » Графика

FastStone Capture 6.9 Final + Rus + Portable

Загрузить, скачать Графика, FastStone Capture 6.9 Final + Rus + Portable бесплатно.

Скачать FastStone Capture 6.9 Final + Rus + Portable бесплатно

FastStone Capture 6.9 Final + Rus + Portable бесплатно и без регистрации

FastStone Capture 6.9 Final + Rus + Portable download free
30.05.2011, 02:39


FastStone Capture представляет собой довольно мощное, но в то же время простое средство для захвата снимков с рабочего стола Windows. Позволяет захватывать как отдельные элементы, окна, части рабочего пространства, так и полный экран (поддерживается прокрутка страниц). Оснащена небольшой панелью для манипуляций с изображениями. Кроме того, имеются в наличии такие элементы, как экранная лупа, пипетка и линейка, что делает программу ещё более универсальной.

Возможности программы:
  • Панель захвата для быстрого доступа к средствам захвата и вариантам вывода
  • Горячие клавиши для мгновенного захвата экрана
  • Захват окон, объектов, меню, произвольных областей или всего экрана, окон и веб-страниц с прокруткой
  • Захват нескольких окон и объектов, включая многоуровневые меню
  • Запись экранных операций и звука
  • Настройка адресата вывода (внутренний редактор, буфер обмена, файл, печать ...)
  • Нанесение объектов аннотации на снимок
  • Использование эффектов, таких как падающая тень, рамка, рваные и блекнущие края изображения
  • Добавление подписи к изображению
  • Изменение размера, обрезка, вращение, резкость, яркость, настройка цвета ...
  • Команды Отменить/Вернуть изменения при редактировании изображений
  • Поддержка внешних редакторов
  • Сохранение в форматах BMP, GIF, JPEG, PCX, PNG, TGA, TIFF и PDF
  • Отправка снимков по электронной почте
  • Отправка снимков в документы Word и PowerPoint
  • Отправка снимков на веб-сервер (FTP)
  • Экранная пипетка (определение цвета на экране)
  • Экранная лупа
  • Экранная линейка
  • Поддержка нескольких мониторов
  • Запуск вместе с Windows (по желанию)
  • Сворачивание в область уведомлений
  • Малый объем памяти, занимаемый программой
  • И многое другое ...





ОС: Windows 7/Vista/XP
Размер: 17.6 Mb,
Язык: Русский, Английский
Лекарство: Keygen
Восстановление: 10%
MD5: 76A58991D03DE31B9EA15E61317D3310


Скачать FastStone Capture 6.9 Final



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Категория: Графика | Добавил: Arkadievich | Теги: Лупа, линейка, portable, экрана, Capture, 6.9, final, rus, Захват, FastStone
Просмотров: 2708 | Загрузок: 2701 | Рейтинг: 2.0/1 |

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мощное, но в то же время простое средство для захвата снимков с рабочего стола Window
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