



FastStone Capture представляет собой довольно мощное, но в то же время простое средство для захвата снимков с рабочего стола Windows. Позволяет захватывать как отдельные элементы, окна, части рабочего пространства, так и полный экран (поддерживается прокрутка страниц). Оснащена небольшой панелью для манипуляций с изображениями. Кроме того, имеются в наличии такие элементы, как экранная лупа, пипетка и линейка, что делает программу ещё более универсальной.



Возможности программы:

Панель захвата для быстрого доступа к средствам захвата и вариантам вывода

Горячие клавиши для мгновенного захвата экрана

Захват окон, объектов, меню, произвольных областей или всего экрана, окон и веб-страниц с прокруткой

Захват нескольких окон и объектов, включая многоуровневые меню

Запись экранных операций и звука

Настройка адресата вывода (внутренний редактор, буфер обмена, файл, печать ...)

Нанесение объектов аннотации на снимок

Использование эффектов, таких как падающая тень, рамка, рваные и блекнущие края изображения

Добавление подписи к изображению

Изменение размера, обрезка, вращение, резкость, яркость, настройка цвета ...

Команды Отменить/Вернуть изменения при редактировании изображений

Поддержка внешних редакторов

Сохранение в форматах BMP, GIF, JPEG, PCX, PNG, TGA, TIFF и PDF

Отправка снимков по электронной почте

Отправка снимков в документы Word и PowerPoint

Отправка снимков на веб-сервер (FTP)

Экранная пипетка (определение цвета на экране)

Экранная лупа

Экранная линейка

Поддержка нескольких мониторов

Запуск вместе с Windows (по желанию)

Сворачивание в область уведомлений

Малый объем памяти, занимаемый программой

И многое другое ...









ОС: Windows 7/Vista/XP

Размер: 17.6 Mb,

Язык: Русский, Английский

Лекарство: Keygen

Восстановление: 10%

MD5: 76A58991D03DE31B9EA15E61317D3310





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