|Когда разгорается мировая война, его горячие языки достигают самого неба. Никто не может избежать его. Война распространяется воздушным путём - на крыльях боевой авиации. Поэтому Британия, со всех границ опоясанная океаном, оказалась беззащитной перед самолётами люфтваффе. Гитлер полон решимости подавить единственный очаг сопротивления фашизму в Западной Европе. Сможет ли отважный пилот королевских ВВС сорвать его план?
Особенности игры:
* 20 лучших самолётов Второй мировой
* 21 миссия в исторической кампании
* Разнообразие задач: бомбардировки, воздушные бои, разведка...
* Реалистичные погодные эффекты
* Детализированная графика
* Поддержка многопользовательской игры по локальной сети или Интернет.
Название: Combat Wings Battle of Britain
Жанр: Аркады
Платформа: PC
Лекарство: Не требуется
Язык интерфейса: Английский
Тип игры: Портативная версия (запусти и играй)
Размер архива: 325 Mb
Восстановление: 10%
CRC32: 7FCBD043
MD5: BF2443AE68C50D198690E4C2600CBBD5
SHA-1: 13AF827108A25ECF8D54EBCD59CBB502611E8F17
Скачать Авиасимулятор. Combat Wings Battle of Britain:
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