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Авиасимулятор. Combat Wings Battle of Britain (2008/PC/Eng/Portable)

Загрузить, скачать Portable, Авиасимулятор. Combat Wings Battle of Britain (2008/PC/Eng/Portable) бесплатно.

Скачать Авиасимулятор. Combat Wings Battle of Britain (2008/PC/Eng/Portable) бесплатно

Авиасимулятор. Combat Wings Battle of Britain (2008/PC/Eng/Portable) бесплатно и без регистрации

Авиасимулятор. Combat Wings Battle of Britain (2008/PC/Eng/Portable) download free
20.04.2011, 23:23


Когда разгорается мировая война, его горячие языки достигают самого неба. Никто не может избежать его. Война распространяется воздушным путём - на крыльях боевой авиации. Поэтому Британия, со всех границ опоясанная океаном, оказалась беззащитной перед самолётами люфтваффе. Гитлер полон решимости подавить единственный очаг сопротивления фашизму в Западной Европе. Сможет ли отважный пилот королевских ВВС сорвать его план?

Особенности игры:

* 20 лучших самолётов Второй мировой
* 21 миссия в исторической кампании
* Разнообразие задач: бомбардировки, воздушные бои, разведка...
* Реалистичные погодные эффекты
* Детализированная графика
* Поддержка многопользовательской игры по локальной сети или Интернет.

 

 

 


Название: Combat Wings Battle of Britain

Жанр: Аркады
Платформа: PC
Лекарство: Не требуется
Язык интерфейса: Английский
Тип игры: Портативная версия (запусти и играй)
Размер архива: 325 Mb
Восстановление: 10%
CRC32: 7FCBD043
MD5: BF2443AE68C50D198690E4C2600CBBD5
SHA-1: 13AF827108A25ECF8D54EBCD59CBB502611E8F17

Скачать Авиасимулятор. Combat Wings Battle of Britain:

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Категория: Portable | Добавил: Arkadievich | Теги: Авиасимулятор, скроллеры, portable, Combat Wings Battle of Britain, леталки, Аркады, rus, игры
Просмотров: 5314 | Загрузок: 5307 | Рейтинг: 5.0/1 |

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авиасимулятор, аркады, portable, rus, леталки, скроллеры, игры, бомбардировки, воздушные бои
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