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Главная » Файлы » Софт » Офис

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 RU v.12.0.6320.5000

Загрузить, скачать Офис, Microsoft Office SharePoint Designer 2007 RU v.12.0.6320.5000 бесплатно.

Скачать Microsoft Office SharePoint Designer 2007 RU v.12.0.6320.5000 бесплатно

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 RU v.12.0.6320.5000 бесплатно и без регистрации

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 RU v.12.0.6320.5000 download free
18.04.2011, 07:18


Является одним из компонентов пакета Microsoft Office 2007, однако не включен ни в один из комплектов офиса (устанавливается отдельно). Переход в названии от FrontPage к SharePoint Designer связан с его назначением: созданием и дизайном веб-сайтов Microsoft SharePoint. SharePoint Designer имеет один и тот же движок отрисовки HTML, что и Microsoft Expression Web и не полагается на движок Trident браузера Internet Explorer, который менее совместим с общими стандартами.

Предназначен для создания и публикации сайтов и отдельных веб-страниц. Microsoft Office SharePoint Designer представляет собой визуальный редактор, с помощью которого можно создавать, редактировать и публиковать в Интернете различную информацию. Тут присутствует поддержка технологии CSS (каскадные таблицы стилей), полная поддержка веб-стандарта XHTML и технологии создания веб-страниц ASP.NET. Используя Microsoft Office SharePoint Designer, можно быстро изменять дизайн всего созданного веб-узла, отредактировав главную страницу сайта и используя изменения в каскадных таблицах стилей CSS. В данном продукте имеется модуль отчётов, который помогает выявлять нарушенные связи внутри веб-узла и неиспользованные веб-страницы. Резервное копирование всей информации позволяет сохранить содержимое всего веб-сайта в единый файл для защиты данных от потери или для перемещения уже созданного веб-узла на другой сервер.

Microsoft Office SharePoint Designer
Тип: HTML-редактор
Разработчик: Microsoft
ОС: Microsoft Windows
Последняя версия: 12.0.6320.5000 (Декабрь 2007 г.)
Лицензия: Microsoft EULA (key)
Размер: 258 МВ

Скачать Microsoft Office SharePoint Designer v.12.0.6320.5000 RU

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Категория: Офис | Добавил: Arkadievich | Теги: SharePoint Designer, WYSIWYG, редактор, key, Microsoft, Office, FrontPage, HTML, скачатьб бесплатно, s/n
Просмотров: 5474 | Загрузок: 5467 | Рейтинг: 5.0/1 |

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WYSIWYG HTML - замена для Microsoft Office FrontPage
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