

Является одним из компонентов пакета Microsoft Office 2007, однако не включен ни в один из комплектов офиса (устанавливается отдельно). Переход в названии от FrontPage к SharePoint Designer связан с его назначением: созданием и дизайном веб-сайтов Microsoft SharePoint. SharePoint Designer имеет один и тот же движок отрисовки HTML, что и Microsoft Expression Web и не полагается на движок Trident браузера Internet Explorer, который менее совместим с общими стандартами.



Предназначен для создания и публикации сайтов и отдельных веб-страниц. Microsoft Office SharePoint Designer представляет собой визуальный редактор, с помощью которого можно создавать, редактировать и публиковать в Интернете различную информацию. Тут присутствует поддержка технологии CSS (каскадные таблицы стилей), полная поддержка веб-стандарта XHTML и технологии создания веб-страниц ASP.NET. Используя Microsoft Office SharePoint Designer, можно быстро изменять дизайн всего созданного веб-узла, отредактировав главную страницу сайта и используя изменения в каскадных таблицах стилей CSS. В данном продукте имеется модуль отчётов, который помогает выявлять нарушенные связи внутри веб-узла и неиспользованные веб-страницы. Резервное копирование всей информации позволяет сохранить содержимое всего веб-сайта в единый файл для защиты данных от потери или для перемещения уже созданного веб-узла на другой сервер.



Microsoft Office SharePoint Designer

Тип: HTML-редактор

Разработчик: Microsoft

ОС: Microsoft Windows

Последняя версия: 12.0.6320.5000 (Декабрь 2007 г.)

Лицензия: Microsoft EULA (key)

Размер: 258 МВ Скачать Microsoft Office SharePoint Designer v.12.0.6320.5000 RU

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