Компания ExtendOffice представила новую версию своей небольшой, но очень полезной утилиты под названием Office Tab. Принцип работы Office Tab относительно прост, но от этого не менее эффективен – окна открытых документов отображаются в интерфейсе офисных приложений (Word, Excel и т.д.), как вкладки открытых страниц в современных браузерах.
Утилита Office Tab устраняет один из немногих недостатков пакета Microsoft Office – отсутствие интуитивно понятного инструмента для работы с большим числом открытых документов. Хотя компания Opera Software реализовала механизм вкладок в своем браузере довольно давно, компания Microsoft реализовала такой же подход только в своем браузере Internet Explorer, но не в других приложениях.
Частично проблему работы с многочисленными открытыми документами сейчас решает улучшенный интерфейс среды Windows 7, но утилита Office Tab устраняет упомянутый недостаток в корне – каждое приложение из серии Office (Word, Excel и PowerPoint) получает собственный набор вкладок для всех открытых документов.
Особенности ReРack: - собран на базе MSI версии - вшиты серийный номер и ломаная dll - добавлен русский язык - ставится тихо в папку по умолчанию
Название: Office Tab Professional Версия: 6.51 RePack ОС: Windows® All (x86) Язык: Русский Лекарство: Встроено Размер архива: 2.3 Mb
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