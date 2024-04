Компания ExtendOffice представила новую версию своей небольшой, но очень полезной утилиты под названием Office Tab. Принцип работы Office Tab относительно прост, но от этого не менее эффективен – окна открытых документов отображаются в интерфейсе офисных приложений (Word, Excel и т.д.), как вкладки открытых страниц в современных браузерах.



Утилита Office Tab устраняет один из немногих недостатков пакета Microsoft Office – отсутствие интуитивно понятного инструмента для работы с большим числом открытых документов. Хотя компания Opera Software реализовала механизм вкладок в своем браузере довольно давно, компания Microsoft реализовала такой же подход только в своем браузере Internet Explorer, но не в других приложениях.



Частично проблему работы с многочисленными открытыми документами сейчас решает улучшенный интерфейс среды Windows 7, но утилита Office Tab устраняет упомянутый недостаток в корне – каждое приложение из серии Office (Word, Excel и PowerPoint) получает собственный набор вкладок для всех открытых документов.



Особенности ReРack:

- собран на базе MSI версии

- вшиты серийный номер и ломаная dll

- добавлен русский язык

- ставится тихо в папку по умолчанию



Название: Office Tab Professional

Версия: 6.51 RePack

ОС: Windows® All (x86)

Язык: Русский

Лекарство: Встроено

Размер архива: 2.3 Mb



Скачать утилиту Office Tab Professional 6.51 RePack:



Download Upload24.net - Quickly, conveniently and free of charge!

Download FileSonic.com

Download Turbobit.net



.



