Осень
Среда, 24.04.2024, 21:21

gsvg.usoz.ru
графика, софт, видео, игры
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
МЕНЮ
Выпадающее меню Javascript DHTML . Издатель dhtml-menu-builder.com
Наш опрос
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Дешевый хостинг
Анкетка.ру
Программа для публикации на DLE
Статистика
» Зарег. на сайте
Всего: 3973
Новых за месяц: 0
Новых за неделю: 0
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0
» Из них
Администраторов: 1
Модераторов: 1
Модератор форума:
Журналистов: 27
Обычных юзеров: 3944
» Из них
Парней: 2897
Девушек: 1076
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Пользователи, посетившие
сайт за текущий день :


free counters
Free counters
СЧЕТЧИКИ

Яндекс.Метрика

Каталог файлов
Дополнительные социальные закладкиЕщё?|; ИзбранноеИзбранное ВКонтакте Одноклассники.ru Facebook Twitter Google Liveinternet Google Buzz LiveJournal
Главная » Файлы » Софт » Офис

Office Tab Professional 6.51 Rus RePack

Загрузить, скачать Офис, Office Tab Professional 6.51 Rus RePack бесплатно.

Скачать Office Tab Professional 6.51 Rus RePack бесплатно

Office Tab Professional 6.51 Rus RePack бесплатно и без регистрации

Office Tab Professional 6.51 Rus RePack download free
16.05.2011, 18:55


Компания ExtendOffice представила новую версию своей небольшой, но очень полезной утилиты под названием Office Tab. Принцип работы Office Tab относительно прост, но от этого не менее эффективен – окна открытых документов отображаются в интерфейсе офисных приложений (Word, Excel и т.д.), как вкладки открытых страниц в современных браузерах.

 Утилита Office Tab устраняет один из немногих недостатков пакета Microsoft Office – отсутствие интуитивно понятного инструмента для работы с большим числом открытых документов. Хотя компания Opera Software реализовала механизм вкладок в своем браузере довольно давно, компания Microsoft реализовала такой же подход только в своем браузере Internet Explorer, но не в других приложениях.
 
 Частично проблему работы с многочисленными открытыми документами сейчас решает улучшенный интерфейс среды Windows 7, но утилита Office Tab устраняет упомянутый недостаток в корне – каждое приложение из серии Office (Word, Excel и PowerPoint) получает собственный набор вкладок для всех открытых документов.

Особенности ReРack:
 - собран на базе MSI версии
 - вшиты серийный номер и ломаная dll
 - добавлен русский язык
 - ставится тихо в папку по умолчанию

Название: Office Tab Professional
Версия: 6.51 RePack
ОС: Windows® All (x86)
Язык: Русский
Лекарство: Встроено
Размер архива: 2.3 Mb

Скачать утилиту Office Tab Professional 6.51 RePack:



.

.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
ДРУЗЬЯ, ЕСЛИ ВЫ ВСТРЕТИЛИ БИТУЮ ССЫЛКУ СООБЩИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОБ ЭТОМ В КОММЕНТАРИЯХ (СПАСИБО)
ГОЛОСУЕМ!
Категория: Офис | Добавил: Arkadievich | Теги: Microsoft, Office, 6.51, TAB, rus, Professional, RePack
Просмотров: 2587 | Загрузок: 2580 | Рейтинг: 5.0/1 |

Не стесняйтесь, высказывайте свое отношение к публикациям. Этим вы поддержите авторов и хорошие материалы.

окна открытых документов отображаются, как вкладки открытых страниц в современных браузерах
Всего комментариев: 0

Нравится
0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Copyright GSVG © 2024
МИНИ-ПРОФИЛЬ
SELECT LANGUAGE
НАБОР ЖУРНАЛИСТОВ
www.warezokey.com
ТОП СТАТЕЙ
[16.02.2012]

[Смешное]

Ода Закону об авторских правах в интернете (2)
[10.09.2011]

[Интересное]

Стрит-арт. Уличное искусство - публичные шедевры или Красота спасет мир (0)
[08.09.2011]

[На второе (с фото)]

Кукуруза вареная. Вкусная. Рецепт с фото (0)
[03.09.2011]

[Смешное]

ТАНЦУЮТ ВСЕ!! - танцут, красивые, дети, танго, рокнролл, твист, вальс (0)
[24.07.2011]

[Всё, о диетах. Худеем. Фото]

Лишний вес: плюсы и минусы, или как определить «вредный» лишний вес (0)
ТОП ПРОГРАММ
[14.04.2016]

[Клипы]

Клип: Молитва песня Ты прости нас Господь (Валерия Стебловская) (0)
[14.04.2016]

[Фильмы]

Притчи - два православных фильма для семейного просмотра (2011-2012) (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Метелица - мега сборник новогодних хитов (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние песни - Веселись! (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние Минусовки для Детей (0)
ФАЙЛООБМЕННИКИ
depositfiles.com
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Сделать бесплатный сайт с uCoz
сейчас присутствуют:
free counters
Яндекс цитирования
view pagerank