САМАЯ СТАБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ OFFICE 2007! Наверное уже каждый пользователь сети слышал о тайной серии офиса -Blue Edition, которая не требует ни ввода серийников, ни последующей активации. Все инсталится полностью автоматом. Данная версия Microsoft Office 2007 Enterprise (Blue Edition) RUS никогда не появится в продаже (официальной по крайней мере), так как это единственная версия офиса, где нет необходимости вводить серийный номер для авторизации. Активации офис также не требует.



Это копия с оригинального диска, которая доступна только техникам Microsoft Corporation.

Версия изначально предназначена только для представителей Microsoft, которые устанавливают офисное приложение на компьютеры, которые предназначены для продажи уже с предустановленным Windows и Office.

Вся инсталляция сведена до минимума, это: вставить диск, и запустить инсталлятор. Все! За несколько минут инсталляции на компьютер устанавливается полный элитный набор, вам только нужно наблюдать как двигается полоска инсталлятора. Этот набор специально включает в себя полный набор оффисных пакетов.



Включает:



* Access 2007

* Excel 2007

* Groove 2007

* InfoPath 2007

* OneNote 2007

* Outlook 2007

* PowerPoint 2007

* Publisher 2007

* Word 2007



Офис может быть установлен как на операционной системе Windows XP, Windows VISTA, Windows 7.

Интерфейс приложения полностью изменен, он модернизирован и практически ничем не напоминает прежние устаревшие версии.

Установка сведена к минимуму — запускаем Setup.exe… и всё!

В комплекте свежая версия Windows Installer — для того, что бы не было проблем с инсталлятором.



Системные требования:



500 МГц процессор или выше

256 Мг ОЗУ (оперативной памяти) или более

1,5 ГБ места на жестком диске

Разрешение 1024?768 или выше

Microsoft Windows XP с SP2 или Windows Server 2003 с SP1, или более новая операционная система



Разработчик: Microsoft Corporation

Платформа: XP, Vista, Windows 7

Совместимость с Vista, Windows 7: полная

Язык интерфейса: английский + русский

Таблетка: Не требуется

Размер файла: 615,14 Mb

Информация для восстановления: 10%

MD5: A03C044CCD758BFD8A8BC69E62BD099B

SHA-1: 90708B68C5CFA3A04126DD082BF6C811F559966D





Скачать Microsoft Office 2007 Blue Edition Enterprise Russian (Не требует активации!): Доступно только для пользователей



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