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Главная » Файлы » Софт » Офис

Microsoft Office 2007 Blue Edition Enterprise Russian

Загрузить, скачать Офис, Microsoft Office 2007 Blue Edition Enterprise Russian бесплатно.

Скачать Microsoft Office 2007 Blue Edition Enterprise Russian бесплатно

Microsoft Office 2007 Blue Edition Enterprise Russian бесплатно и без регистрации

Microsoft Office 2007 Blue Edition Enterprise Russian download free
12.07.2011, 21:24

САМАЯ СТАБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ OFFICE 2007!

Наверное уже каждый пользователь сети слышал о тайной серии офиса -Blue Edition, которая не требует ни ввода серийников, ни последующей активации. Все инсталится полностью автоматом. Данная версия Microsoft Office 2007 Enterprise (Blue Edition) RUS никогда не появится в продаже (официальной по крайней мере), так как это единственная версия офиса, где нет необходимости вводить серийный номер для авторизации. Активации офис также не требует.

Это копия с оригинального диска, которая доступна только техникам Microsoft Corporation.
Версия изначально предназначена только для представителей Microsoft, которые устанавливают офисное приложение на компьютеры, которые предназначены для продажи уже с предустановленным Windows и Office.


Вся инсталляция сведена до минимума, это: вставить диск, и запустить инсталлятор. Все! За несколько минут инсталляции на компьютер устанавливается полный элитный набор, вам только нужно наблюдать как двигается полоска инсталлятора. Этот набор специально включает в себя полный набор оффисных пакетов.

Включает:

* Access 2007
* Excel 2007
* Groove 2007
* InfoPath 2007
* OneNote 2007
* Outlook 2007
* PowerPoint 2007
* Publisher 2007
* Word 2007

Офис может быть установлен как на операционной системе Windows XP, Windows VISTA, Windows 7.
Интерфейс приложения полностью изменен, он модернизирован и практически ничем не напоминает прежние устаревшие версии. 
Установка сведена к минимуму — запускаем Setup.exeи всё!
В комплекте свежая версия Windows Installer — для того, что бы не было проблем с инсталлятором.

Системные требования:

500 МГц процессор или выше
256 Мг ОЗУ (оперативной памяти) или более
1,5 ГБ места на жестком диске
Разрешение 1024?768 или выше
Microsoft Windows XP с SP2 или Windows Server 2003 с SP1, или более новая операционная система

Разработчик: Microsoft Corporation
Платформа: XP, Vista, Windows 7
Совместимость с Vista, Windows 7: полная
Язык интерфейса: английский + русский
Таблетка: Не требуется
Размер файла: 615,14 Mb
Информация для восстановления: 10%
MD5: A03C044CCD758BFD8A8BC69E62BD099B
SHA-1: 90708B68C5CFA3A04126DD082BF6C811F559966D


Скачать Microsoft Office 2007 Blue Edition Enterprise Russian (Не требует активации!):

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Категория: Офис | Добавил: Arkadievich | Теги: Outlook, PowerPoint, Access, Microsoft, Office, 2007, word, excel, blue, edition
Просмотров: 8436 | Загрузок: 8429 | Комментарии: 4 | Рейтинг: 5.0/2 |

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САМАЯ СТАБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ OFFICE 2007
Всего комментариев: 4
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Ссылки обновлены
как скачать?

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