САМАЯ СТАБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ OFFICE 2007!
Наверное уже каждый пользователь сети слышал о тайной серии офиса -Blue Edition, которая не требует ни ввода серийников, ни последующей активации. Все инсталится полностью автоматом. Данная версия Microsoft Office 2007 Enterprise (Blue Edition) RUS никогда не появится в продаже (официальной по крайней мере), так как это единственная версия офиса, где нет необходимости вводить серийный номер для авторизации. Активации офис также не требует.
Это копия с оригинального диска, которая доступна только техникам Microsoft Corporation.
Версия изначально предназначена только для представителей Microsoft, которые устанавливают офисное приложение на компьютеры, которые предназначены для продажи уже с предустановленным Windows и Office.
Доступно только для пользователей
Вся инсталляция сведена до минимума, это: вставить диск, и запустить инсталлятор. Все! За несколько минут инсталляции на компьютер устанавливается полный элитный набор, вам только нужно наблюдать как двигается полоска инсталлятора. Этот набор специально включает в себя полный набор оффисных пакетов.
Включает:
* Access 2007
* Excel 2007
* Groove 2007
* InfoPath 2007
* OneNote 2007
* Outlook 2007
* PowerPoint 2007
* Publisher 2007
* Word 2007
Офис может быть установлен как на операционной системе Windows XP, Windows VISTA, Windows 7.
Интерфейс приложения полностью изменен, он модернизирован и практически ничем не напоминает прежние устаревшие версии.
Установка сведена к минимуму — запускаем Setup.exe… и всё!
В комплекте свежая версия Windows Installer — для того, что бы не было проблем с инсталлятором.
Системные требования:
500 МГц процессор или выше
256 Мг ОЗУ (оперативной памяти) или более
1,5 ГБ места на жестком диске
Разрешение 1024?768 или выше
Microsoft Windows XP с SP2 или Windows Server 2003 с SP1, или более новая операционная система
Разработчик: Microsoft Corporation
Платформа: XP, Vista, Windows 7
Совместимость с Vista, Windows 7: полная
Язык интерфейса: английский + русский
Таблетка: Не требуется
Размер файла: 615,14 Mb
Информация для восстановления: 10%
MD5: A03C044CCD758BFD8A8BC69E62BD099B
SHA-1: 90708B68C5CFA3A04126DD082BF6C811F559966D
Скачать Microsoft Office 2007 Blue Edition Enterprise Russian (Не требует активации!):
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