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Главная » Файлы » Софт » Офис

Сумма и число прописью в Excel 2007, 2010 на русском языке. (макросы, надстройки)

Загрузить, скачать Офис, Сумма и число прописью в Excel 2007, 2010 на русском языке. (макросы, надстройки) бесплатно.

Скачать Сумма и число прописью в Excel 2007, 2010 на русском языке. (макросы, надстройки) бесплатно

Сумма и число прописью в Excel 2007, 2010 на русском языке. (макросы, надстройки) бесплатно и без регистрации

Сумма и число прописью в Excel 2007, 2010 на русском языке. (макросы, надстройки) download free
18.07.2011, 15:00


Макрос для бухгалтера и экономиста. Для всех версий Excel.
Бухгалтеру при работе в Excel при печати платежек, приходников, счетов-фактур, необходимо заполнять поля суммы прописью. Корпорация Майкрософт об этом не подумала. Для этого и была создана надстройка для Excel, автоматизирующиая печать суммы прописью в электронных таблицах.

В большинстве случаев наиболее удобно использовать надстройку, с которой распространяется макрос, но иногда возникают проблемы с подключением надстройки. Поэтому в архиве для скачивания rar-файле находится два файла:

sumprop.xla - файл надстройки
sumprop.xls - файл макроса

Работает на более ранних версиях Excel.

Имя функции: "Сумма_прописью/ЧислоПрописью".
Категория: Макрос/надстройка для Excel
OC: Windows
Тип: Freeware
Язык интерфейса: русский
Пошаговый Help: русский
Размер файла: 4.93 Mb

Скачать бесплатно Сумма прописью в Excel 2007, 2010 на русском языке:




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Категория: Офис | Добавил: Arkadievich | Теги: прописью, 2010 Макрос, число, бухгалтера, надстройки, сумма, экономиста, 2007, excel
Просмотров: 19865 | Загрузок: 19858 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/1 |

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Макрос для бухгалтера и экономиста. Для всех версий Exce
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