



Макрос для бухгалтера и экономиста. Для всех версий Excel.

Бухгалтеру при работе в Excel при печати платежек, приходников, счетов-фактур, необходимо заполнять поля суммы прописью. Корпорация Майкрософт об этом не подумала. Для этого и была создана надстройка для Excel, автоматизирующиая печать суммы прописью в электронных таблицах.



В большинстве случаев наиболее удобно использовать надстройку, с которой распространяется макрос, но иногда возникают проблемы с подключением надстройки. Поэтому в архиве для скачивания rar-файле находится два файла:



sumprop.xla - файл надстройки

sumprop.xls - файл макроса



Работает на более ранних версиях Excel.



Имя функции: "Сумма_прописью/ЧислоПрописью".

Категория: Макрос/надстройка для Excel

OC: Windows

Тип: Freeware

Язык интерфейса: русский

Пошаговый Help: русский

Размер файла: 4.93 Mb



Скачать бесплатно Сумма прописью в Excel 2007, 2010 на русском языке:





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