Сумма и число прописью в Excel 2007, 2010 на русском языке. (макросы, надстройки)
18.07.2011, 15:00
Макрос для бухгалтера и экономиста. Для всех версий Excel. Бухгалтеру при работе в Excel при печати платежек, приходников, счетов-фактур, необходимо заполнять поля суммы прописью. Корпорация Майкрософт об этом не подумала. Для этого и была создана надстройка для Excel, автоматизирующиая печать суммы прописью в электронных таблицах.
В большинстве случаев наиболее удобно использовать надстройку, с которой распространяется макрос, но иногда возникают проблемы с подключением надстройки. Поэтому в архиве для скачивания rar-файле находится два файла:
sumprop.xla - файл надстройки sumprop.xls - файл макроса Работает на более ранних версиях Excel.
Имя функции: "Сумма_прописью/ЧислоПрописью". Категория: Макрос/надстройка для Excel OC: Windows Тип: Freeware Язык интерфейса: русский Пошаговый Help: русский Размер файла: 4.93 Mb
Скачать бесплатно Сумма прописью в Excel 2007, 2010 на русском языке: