Microsoft Office Compatibility Pack - приложение, которое делает возможным открытие документов Microsoft Office 2007 в более ранних версиях "Microsoft Office" (2000, XP, 2003).
Полная совместимость старых и новых версий Microsoft Office.
Автор: Microsoft (Сайт)
Языки: Английский и русский
Лицензия: Freeware ( Бесплатно )
Системы: Windows XP / 2003 / Vista
Размер: 40.7 Mb
Восстановление: 10%
MD5: 1D93199C19367C783ECEFC51E338494B
Скачать бесплатно: Microsoft Office Compatibility Pack 2007 File Formats 4
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