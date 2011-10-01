Скачать Notepad++ 5.9.3 2011 бесплатно

Notepad++ - отличный текстовый редактор, предназначенный для программистов и всех тех, кого не устраивает скромная функциональность входящего в состав Windows Блокнота.
Среди продвинутых опций Notepad++ — опция подсветки текста и возможность сворачивания блоков, согласно синтаксису языка программирования. Пользователь может самостоятельно определить синтаксис языка программирования. Есть возможность настроить режим подсветки. Доступно выделение цветом директив и операторов языка программирования.
Notepad++ обеспечивает возможность одновременного просмотра и редактирования нескольких документов. Также Вы можете просматривать и редактировать в двух окнах отображения один и тот же документ в разных местах. Изменение документа в одном окне просмотра будет автоматически перемещено во второе окно просмотра (т. е. вы редактируете один документ, который имеет клона во втором окне просмотра).
Основные особенности Notepad++:
- Подсветка текста и возможность сворачивания блоков, согласно синтаксису языка программирования
- Поддержка большого количества языков (C, C++, Java, XML, HTML, PHP, Java Script, ASCII, VB/VBS, SQL, CSS, Pascal, Perl, Python, Lua, TCL, Assembler)
- WYSIWYG (печатаешь и получаешь то, что видишь на экране)
- Настраиваемый пользователем режим подсветки синтаксиса
- Авто-завершение набираемого слова
- Одновременная работа с множеством документов
- Одновременный просмотр нескольких документов
- Поддержка регулярных выражений Поиска/Замены
- Полная поддержка перетягивания фрагментов текста
- Динамическое изменение окон просмотра
- Автоматическое определение состояния файла
- Увеличение и уменьшение
- Заметки
- Выделение скобок при редактировании текста
- Запись макроса и его выполнение
Другие возможности Notepad++:
— Авто-завершение набираемого слова.
— Возможность создания собственного списка API функций (или скачать его со страницы загрузки).
— Поддержка регулярных выражений Поиска/Замены.
— Полная поддержка перетягивания фрагментов текста.
— Динамическое изменение окон просмотра.
— Автоматическое определение состояния файла (уведомление об изменении или удалении файла другой программой — с возможностью перезагрузить файл или удалить его из программы).
— Увеличение и уменьшение (масштабирование).
— Поддержка большого количества языков.
— Листинг программ можно печатать в цвете — так, как вы видите на экране в окне редактирования.
— Заметки о документе.
— Выделение скобок при редактировании текста.
— Запись макроса и его выполнение.
Изменения в последней версии (история изменений):
— Обновлена Scintilla к версии 2.27.
— Список последних файлов полностью настраивается.
— Добавлена возможность вертикального разделения вида файла.
— Добавлена возможность подсветки активной области.
— Обнаружение отсутствия Scintilla.
— Добавлено 2 сообщения плагинов NPPM_GETLANGUAGENAME & NPPM_GETLANGUAGEDESC.
— Исправлено неправильный результат, возвращавшийся от NPPM_GETLANGUAGENAME.
Автор: Notepad++
Статус программы: Бесплатная
Русификатор: Не нужен
Версия Windows: 2000, XP, 2003, Vista, Windows7
Категории программы: Редакторы кода - Редакторы
Последнее обновление: 01.10.2011
Размер файла: 5.8 Mb
Download free Notepad++ 5.9.3:
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