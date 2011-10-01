Скачать Notepad++ 5.9.3 2011 бесплатно

Notepad++ - отличный текстовый редактор, предназначенный для программистов и всех тех, кого не устраивает скромная функциональность входящего в состав Windows Блокнота.

Среди продвинутых опций Notepad++ — опция подсветки текста и возможность сворачивания блоков, согласно синтаксису языка программирования. Пользователь может самостоятельно определить синтаксис языка программирования. Есть возможность настроить режим подсветки. Доступно выделение цветом директив и операторов языка программирования.



Notepad++ обеспечивает возможность одновременного просмотра и редактирования нескольких документов. Также Вы можете просматривать и редактировать в двух окнах отображения один и тот же документ в разных местах. Изменение документа в одном окне просмотра будет автоматически перемещено во второе окно просмотра (т. е. вы редактируете один документ, который имеет клона во втором окне просмотра).

Основные особенности Notepad++:



Подсветка текста и возможность сворачивания блоков, согласно синтаксису языка программирования

Поддержка большого количества языков (C, C++, Java, XML, HTML, PHP, Java Script, ASCII, VB/VBS, SQL, CSS, Pascal, Perl, Python, Lua, TCL, Assembler)

WYSIWYG (печатаешь и получаешь то, что видишь на экране)

Настраиваемый пользователем режим подсветки синтаксиса

Авто-завершение набираемого слова

Одновременная работа с множеством документов

Одновременный просмотр нескольких документов

Поддержка регулярных выражений Поиска/Замены

Полная поддержка перетягивания фрагментов текста

Динамическое изменение окон просмотра

Автоматическое определение состояния файла

Увеличение и уменьшение

Заметки

Выделение скобок при редактировании текста

Запись макроса и его выполнение





Другие возможности Notepad++:



— Авто-завершение набираемого слова.

— Возможность создания собственного списка API функций (или скачать его со страницы загрузки).

— Поддержка регулярных выражений Поиска/Замены.

— Полная поддержка перетягивания фрагментов текста.

— Динамическое изменение окон просмотра.

— Автоматическое определение состояния файла (уведомление об изменении или удалении файла другой программой — с возможностью перезагрузить файл или удалить его из программы).

— Увеличение и уменьшение (масштабирование).

— Поддержка большого количества языков.

— Листинг программ можно печатать в цвете — так, как вы видите на экране в окне редактирования.

— Заметки о документе.

— Выделение скобок при редактировании текста.

— Запись макроса и его выполнение.





Изменения в последней версии (история изменений):



— Обновлена Scintilla к версии 2.27.

— Список последних файлов полностью настраивается.

— Добавлена ​​возможность вертикального разделения вида файла.

— Добавлена ​​возможность подсветки активной области.

— Обнаружение отсутствия Scintilla.

— Добавлено 2 сообщения плагинов NPPM_GETLANGUAGENAME & NPPM_GETLANGUAGEDESC.

— Исправлено неправильный результат, возвращавшийся от NPPM_GETLANGUAGENAME.





Автор: Notepad++

Статус программы: Бесплатная

Русификатор: Не нужен

Версия Windows: 2000, XP, 2003, Vista, Windows7

Категории программы: Редакторы кода - Редакторы

Последнее обновление: 01.10.2011

Размер файла: 5.8 Mb Download free Notepad++ 5.9.3:

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