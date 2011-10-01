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Notepad++ 5.9.3 2011

Загрузить, скачать Офис, Notepad++ 5.9.3 2011 бесплатно.

Скачать Notepad++ 5.9.3 2011 бесплатно

Notepad++ 5.9.3 2011 бесплатно и без регистрации

Notepad++ 5.9.3 2011 download free
18.04.2011, 10:18

Notepad++ - отличный текстовый редактор, предназначенный для программистов и всех тех, кого не устраивает скромная функциональность входящего в состав Windows Блокнота.

Среди продвинутых опций Notepad++ — опция подсветки текста и возможность сворачивания блоков, согласно синтаксису языка программирования. Пользователь может самостоятельно определить синтаксис языка программирования. Есть возможность настроить режим подсветки. Доступно выделение цветом директив и операторов языка программирования.

Notepad++ обеспечивает возможность одновременного просмотра и редактирования нескольких документов. Также Вы можете просматривать и редактировать в двух окнах отображения один и тот же документ в разных местах. Изменение документа в одном окне просмотра будет автоматически перемещено во второе окно просмотра (т. е. вы редактируете один документ, который имеет клона во втором окне просмотра).


Основные особенности Notepad++:

  • Подсветка текста и возможность сворачивания блоков, согласно синтаксису языка программирования
  • Поддержка большого количества языков (C, C++, Java, XML, HTML, PHP, Java Script, ASCII, VB/VBS, SQL, CSS, Pascal, Perl, Python, Lua, TCL, Assembler)
  • WYSIWYG (печатаешь и получаешь то, что видишь на экране)
  • Настраиваемый пользователем режим подсветки синтаксиса
  • Авто-завершение набираемого слова
  • Одновременная работа с множеством документов
  • Одновременный просмотр нескольких документов
  • Поддержка регулярных выражений Поиска/Замены
  • Полная поддержка перетягивания фрагментов текста
  • Динамическое изменение окон просмотра
  • Автоматическое определение состояния файла
  • Увеличение и уменьшение
  • Заметки
  • Выделение скобок при редактировании текста
  • Запись макроса и его выполнение




Другие возможности Notepad++:

— Авто-завершение набираемого слова.
— Возможность создания собственного списка API функций (или скачать его со страницы загрузки).
— Поддержка регулярных выражений Поиска/Замены.
— Полная поддержка перетягивания фрагментов текста.
— Динамическое изменение окон просмотра.
— Автоматическое определение состояния файла (уведомление об изменении или удалении файла другой программой — с возможностью перезагрузить файл или удалить его из программы).
— Увеличение и уменьшение (масштабирование).
— Поддержка большого количества языков.
— Листинг программ можно печатать в цвете — так, как вы видите на экране в окне редактирования.
— Заметки о документе.
— Выделение скобок при редактировании текста.
— Запись макроса и его выполнение.




Изменения в последней версии (история изменений):

— Обновлена Scintilla к версии 2.27.
— Список последних файлов полностью настраивается.
— Добавлена ​​возможность вертикального разделения вида файла.
— Добавлена ​​возможность подсветки активной области.
— Обнаружение отсутствия Scintilla.
— Добавлено 2 сообщения плагинов NPPM_GETLANGUAGENAME & NPPM_GETLANGUAGEDESC.
— Исправлено неправильный результат, возвращавшийся от NPPM_GETLANGUAGENAME.



Автор: Notepad++
Статус программы: Бесплатная
Русификатор: Не нужен
Версия Windows: 2000, XP, 2003, Vista, Windows7
Категории программы: Редакторы кода - Редакторы
Последнее обновление: 01.10.2011
Размер файла: 5.8 Mb

Download free Notepad++ 5.9.3:



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Категория: Офис | Добавил: Arkadievich | Теги: бесплатный, v5.9, текстовый, редактор, синтаксис, vista, Notepad++, XP, Windows7, 2003
Просмотров: 2251 | Загрузок: 2244 | Рейтинг: 5.0/1 |

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редактор текстовых файлов с поддержкой синтаксиса большого количества языков программирования
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