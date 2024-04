AkelPad - небольшой, но удобный и быстрый текстовый редактор. AkelPad работает с текстовыми документами в одно- или многооконном режиме, полностью поддерживает строки Unicode в системах Windows NT/2000/XP/2003, а также кодовые страницы Unicode. Используя AkelPad, можно редактировать даже файлы, имеющие атрибут "Только для чтения", а также предварительно просматривать их перед открытием. Среди других возможностей редактора следует отметить многоуровневую систему отката, наличие списка последних открытых в программе документов, запоминание кодовой страницы для файла, а также положения знака вставки и последней строки поиска/замены. AkelPad поддерживает дополнительные модули и дает возможность выводить документ на печать.



Возможности AkelPad:



* Однооконный режим (SDI), многооконный режим (MDI)

* Редактирование файлов размером более 64K (вообще, размер редактируемого файла теоретически не ограничен)

* Полная поддержка Unicode строк на Unicode системах (NT/2000/XP/2003)

* Работа с кодировками Unicode (UTF-16 little endian, UTF-16 big endian, UTF-8)

* Работа с любой кодовой страницей, установленной в системе

* Работа с DOS/Windows и Unix форматами перевода строки (в том числе сохранение)

* Предпросмотр открытия файлов

* Корректное отображение псевдографики

* Редактирование файлов с атрибутом "Read Only"

* Предупреждение при попытке открыть бинарной файл

* Многоуровневый откат действий

* Поиск/замена строк текста, escape-последовательностей, а также поиск/замена по шестнадцатиричному коду

* Запоминание кодировки файла

* Запоминание позиции каретки в файле

* Список последних строк поиска/замены

* Список последних отрытых файлов

* Поддержка плагинов

* Поддержка языковых модулей

* Печать



What's New in This Release:



Добавлено:

в диалог "Перекодировать...":

автоматическое распознавание входящей и исходящей кодировки;

предварительный просмотр;

изменение размеров диалога и их запоминание.

параметр командной строки /Z для игнорирования следующего параметра командной строки. Может быть использован для альтернативной замены MS Notepad.

Исправлено:

обновление окна редактирования при появлении сообщения об изменении файла (MDI).

обновление окна редактирования после удаления текста со включенным переносом по словам.

обновление строки статуса, если в ручном параметре "StatusUserFormat" указано только "%se[текст]".

Год выпуска: 2011

ОС: Windows 2000/XP/Vista/7

Язык интерфейса: Multilanguage/Русский

Лекарство: Не требуется

Размер: 3.53 Mb

Восстановление: 10%



