AkelPad - небольшой, но удобный и быстрый текстовый редактор. AkelPad работает с текстовыми документами в одно- или многооконном режиме, полностью поддерживает строки Unicode в системах Windows NT/2000/XP/2003, а также кодовые страницы Unicode. Используя AkelPad, можно редактировать даже файлы, имеющие атрибут "Только для чтения", а также предварительно просматривать их перед открытием. Среди других возможностей редактора следует отметить многоуровневую систему отката, наличие списка последних открытых в программе документов, запоминание кодовой страницы для файла, а также положения знака вставки и последней строки поиска/замены. AkelPad поддерживает дополнительные модули и дает возможность выводить документ на печать.
Возможности AkelPad:
* Однооконный режим (SDI), многооконный режим (MDI) * Редактирование файлов размером более 64K (вообще, размер редактируемого файла теоретически не ограничен) * Полная поддержка Unicode строк на Unicode системах (NT/2000/XP/2003) * Работа с кодировками Unicode (UTF-16 little endian, UTF-16 big endian, UTF-8) * Работа с любой кодовой страницей, установленной в системе * Работа с DOS/Windows и Unix форматами перевода строки (в том числе сохранение) * Предпросмотр открытия файлов * Корректное отображение псевдографики * Редактирование файлов с атрибутом "Read Only" * Предупреждение при попытке открыть бинарной файл * Многоуровневый откат действий * Поиск/замена строк текста, escape-последовательностей, а также поиск/замена по шестнадцатиричному коду * Запоминание кодировки файла * Запоминание позиции каретки в файле * Список последних строк поиска/замены * Список последних отрытых файлов * Поддержка плагинов * Поддержка языковых модулей * Печать
What's New in This Release:
Добавлено:
в диалог "Перекодировать...":
автоматическое распознавание входящей и исходящей кодировки;
предварительный просмотр;
изменение размеров диалога и их запоминание.
параметр командной строки /Z для игнорирования следующего параметра командной строки. Может быть использован для альтернативной замены MS Notepad.
Исправлено:
обновление окна редактирования при появлении сообщения об изменении файла (MDI).
обновление окна редактирования после удаления текста со включенным переносом по словам.
обновление строки статуса, если в ручном параметре "StatusUserFormat" указано только "%se[текст]".
Год выпуска: 2011 ОС: Windows 2000/XP/Vista/7 Язык интерфейса: Multilanguage/Русский Лекарство: Не требуется Размер: 3.53 Mb Восстановление: 10%