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Главная » Файлы » Софт » Офис

AkelPad 4.6.1 + All Plugins

Загрузить, скачать Офис, AkelPad 4.6.1 + All Plugins бесплатно.

Скачать AkelPad 4.6.1 + All Plugins бесплатно

AkelPad 4.6.1 + All Plugins бесплатно и без регистрации

AkelPad 4.6.1 + All Plugins download free
06.07.2011, 10:27


AkelPad - небольшой, но удобный и быстрый текстовый редактор. AkelPad работает с текстовыми документами в одно- или многооконном режиме, полностью поддерживает строки Unicode в системах Windows NT/2000/XP/2003, а также кодовые страницы Unicode. Используя AkelPad, можно редактировать даже файлы, имеющие атрибут "Только для чтения", а также предварительно просматривать их перед открытием. Среди других возможностей редактора следует отметить многоуровневую систему отката, наличие списка последних открытых в программе документов, запоминание кодовой страницы для файла, а также положения знака вставки и последней строки поиска/замены. AkelPad поддерживает дополнительные модули и дает возможность выводить документ на печать.

Возможности AkelPad:

 * Однооконный режим (SDI), многооконный режим (MDI)
 * Редактирование файлов размером более 64K (вообще, размер редактируемого файла теоретически не ограничен)
 * Полная поддержка Unicode строк на Unicode системах (NT/2000/XP/2003)
 * Работа с кодировками Unicode (UTF-16 little endian, UTF-16 big endian, UTF-8)
 * Работа с любой кодовой страницей, установленной в системе
 * Работа с DOS/Windows и Unix форматами перевода строки (в том числе сохранение)
 * Предпросмотр открытия файлов
 * Корректное отображение псевдографики
 * Редактирование файлов с атрибутом "Read Only"
 * Предупреждение при попытке открыть бинарной файл
 * Многоуровневый откат действий
 * Поиск/замена строк текста, escape-последовательностей, а также поиск/замена по шестнадцатиричному коду
 * Запоминание кодировки файла
 * Запоминание позиции каретки в файле
 * Список последних строк поиска/замены
 * Список последних отрытых файлов
 * Поддержка плагинов
 * Поддержка языковых модулей
 * Печать

What's New in This Release:

Добавлено:
  •  в диалог "Перекодировать...":
  •  автоматическое распознавание входящей и исходящей кодировки;
  •  предварительный просмотр;
  •  изменение размеров диалога и их запоминание.
  •  параметр командной строки /Z для игнорирования следующего параметра командной строки. Может быть использован для альтернативной замены MS Notepad.

Исправлено:
  •  обновление окна редактирования при появлении сообщения об изменении файла (MDI).
  •  обновление окна редактирования после удаления текста со включенным переносом по словам.
  •  обновление строки статуса, если в ручном параметре "StatusUserFormat" указано только "%se[текст]".

Год выпуска: 2011
ОС: Windows 2000/XP/Vista/7
Язык интерфейса: Multilanguage/Русский
Лекарство: Не требуется
Размер: 3.53 Mb
Восстановление: 10%

Скачать AkelPad 4.6.1 + All Plugins




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Категория: Офис | Добавил: Arkadievich | Теги: plugins, AkelPad, текстовый, редактор, All, Unicode, Блокнот, 4.6.1
Просмотров: 1171 | Загрузок: 1164 | Рейтинг: 0.0/0 |

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текстовый редактор, блокнот
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