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Главная » Файлы » Софт » WEB мастеру

Blumentals Rapid CSS 2011 Pro 11.0.0.125

Загрузить, скачать WEB мастеру, Blumentals Rapid CSS 2011 Pro 11.0.0.125 бесплатно.

Скачать Blumentals Rapid CSS 2011 Pro 11.0.0.125 бесплатно

Blumentals Rapid CSS 2011 Pro 11.0.0.125 бесплатно и без регистрации

Blumentals Rapid CSS 2011 Pro 11.0.0.125 download free
22.06.2011, 18:31


Rapid CSS 2011 Pro - программа для изменения существующих и создания новых каскадных таблиц стилей (CSS). Обладает большим количеством специально заготовленных шаблонов, с помощью которых можно быстрее создавать каскадные таблицы стилей. Вы сможете написать код каскадной таблицы стилей вручную, либо предоставить это сделать данной программе. Результат работы можно оценить с помощью функции предварительного просмотра. Данный редактор призван сэкономить время и сделать вашу работу проще.

Основные возможности:

  •     Расширенный, полностью настраиваемый текстовый редактор
  •     Подсвечивание синтаксиса для CSS и HTML документов
  •     Кодовый инспектор
  •     Автоматическое заполнение кода
  •     Кодовый навигатор
  •     Проверка на правильность с W3 CSS Validator или встроенным CSS checker
  •     Мгновенный предварительный просмотр таблицы стилей
  •     Встроенная справочная информация по CSS
  •     Функции редактирования для HTML и XHTML
  •     Поддержка поиска и замещения обычными выражениями
  •     Функции поиска и перемещения в файлах
  •     Многоуровневый буфер обмена
  •     Встроенный файловый проводник
  •     Полностью настраиваемый интерфейс






OS: Win All
Язык: Русский
Лекарство: Да
Размер: 8.61 Mb
Восстановление: 10%
MD5: 735487C448A4FD76CF24A3E55F9D07A7

Скачать программу Blumentals Rapid CSS 2011 Pro 11.0.0.125



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Категория: WEB мастеру | Добавил: Arkadievich | Теги: Pro, Css, 11.0.0.125, Blumentals, текстовый, редактор, расширенный, Rapid, HTML, 2011
Просмотров: 1334 | Загрузок: 1327 | Рейтинг: 5.0/1 |

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Расширенный, текстовый редактор CSS и HTML документов
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