Rapid CSS 2011 Pro - программа для изменения существующих и создания новых каскадных таблиц стилей (CSS). Обладает большим количеством специально заготовленных шаблонов, с помощью которых можно быстрее создавать каскадные таблицы стилей. Вы сможете написать код каскадной таблицы стилей вручную, либо предоставить это сделать данной программе. Результат работы можно оценить с помощью функции предварительного просмотра. Данный редактор призван сэкономить время и сделать вашу работу проще.
Основные возможности:
- Расширенный, полностью настраиваемый текстовый редактор
- Подсвечивание синтаксиса для CSS и HTML документов
- Кодовый инспектор
- Автоматическое заполнение кода
- Кодовый навигатор
- Проверка на правильность с W3 CSS Validator или встроенным CSS checker
- Мгновенный предварительный просмотр таблицы стилей
- Встроенная справочная информация по CSS
- Функции редактирования для HTML и XHTML
- Поддержка поиска и замещения обычными выражениями
- Функции поиска и перемещения в файлах
- Многоуровневый буфер обмена
- Встроенный файловый проводник
- Полностью настраиваемый интерфейс
OS: Win All
Язык: Русский
Лекарство: Да
Размер: 8.61 Mb
Восстановление: 10%
MD5: 735487C448A4FD76CF24A3E55F9D07A7
Скачать программу Blumentals Rapid CSS 2011 Pro 11.0.0.125
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