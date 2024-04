Rapid CSS 2011 Pro - программа для изменения существующих и создания новых каскадных таблиц стилей (CSS). Обладает большим количеством специально заготовленных шаблонов, с помощью которых можно быстрее создавать каскадные таблицы стилей. Вы сможете написать код каскадной таблицы стилей вручную, либо предоставить это сделать данной программе. Результат работы можно оценить с помощью функции предварительного просмотра. Данный редактор призван сэкономить время и сделать вашу работу проще.



Основные возможности:



Расширенный, полностью настраиваемый текстовый редактор

Подсвечивание синтаксиса для CSS и HTML документов

Кодовый инспектор

Автоматическое заполнение кода

Кодовый навигатор

Проверка на правильность с W3 CSS Validator или встроенным CSS checker

Мгновенный предварительный просмотр таблицы стилей

Встроенная справочная информация по CSS

Функции редактирования для HTML и XHTML

Поддержка поиска и замещения обычными выражениями

Функции поиска и перемещения в файлах

Многоуровневый буфер обмена

Встроенный файловый проводник

Полностью настраиваемый интерфейс











OS: Win All

Язык: Русский

Лекарство: Да

Размер: 8.61 Mb

Восстановление: 10%

MD5: 735487C448A4FD76CF24A3E55F9D07A7



Скачать программу Blumentals Rapid CSS 2011 Pro 11.0.0.125



Download Turbobit.net - Quickly, conveniently and free of charge!

Download FileSonic.com

Download DepositFiles.com



.



. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель,зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.