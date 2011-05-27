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Главная » Файлы » Софт » WEB мастеру
В категории материалов: 32
Показано материалов: 1-32
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EximiousSoft Banner Maker 5.23 Portable


Banner Maker 5.23 Portable - это отличное приложение для создания GIF баннеров, веб-кнопок ,заголовков ,интернет-графики. В нем есть все необходимые векторные инструменты рисования и редактирования...

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WEB мастеру | Просмотров: 961 | Загрузок: 954 | Добавил: krab | Дата: 06.01.2014 | Комментарии (0)

Serif WebPlus X7 15.0.1.26 Portable


Serif WebPlus X7- сейчас является самым быстрым и простым способом создания многофункциональных веб-сайтов так, что ваши посетители будут очарованы. Построить идеальный сайт проще чем вы думаете. Создать неограниченное количество сайтов и страниц , дизайн веб-графики, баннеры, добавить интерактивные гаджеты , фото и видео и все это с помощью простых инструментов перетаскивания . Воспользуйтесь наиболее современной технологией , которая обрабатывает всё кодирование за вас...

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WEB мастеру | Просмотров: 1499 | Загрузок: 1492 | Добавил: krab | Дата: 05.01.2014 | Комментарии (0)

PTC Mathcad Prime 3.0 F000 (x86-x64) RePack



Mathcad применяется для выполнения, документирования и совместного использования вычислений и инженерных расчетов. Mathcad позволяет объединить инженерно-ориентированные математические записи, форматированные тексты, графики и изображения в единый документ, что облегчает визуализацию, проверку и документирование знаний и совместное выполнение работы. При вводе уравнений в документ результаты рассчитываются автоматически.

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WEB мастеру | Просмотров: 4744 | Загрузок: 4737 | Добавил: Hottei | Дата: 28.11.2013 | Комментарии (0)

WYSIWYG Web Builder 9.1.1



WYSIWYG Web Builder — одна из тех программ, о предназначении которых можно судить по их названиям. Этот веб-редактор позволяет создавать полноценные страницы и даже целые сайты без знания HTML-разметки, PHP-кода и прочих средств, которыми оперируют профессиональными веб-разработчиками.

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WEB мастеру | Просмотров: 1320 | Загрузок: 1313 | Добавил: Hottei | Дата: 16.10.2013 | Комментарии (0)

PHPMaker 10.0.1



PHPMaker - программа для автоматической генерации полных наборов PHP сценариев для управления базами данных MySQL. Используя произведенный PHP, пользователи могут через Интернет легко просматривать, редактировать, искать, добавлять и удалять записи в базе данных. Этот полезный инструмент поможет сэкономить Вам тонны времени.

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WEB мастеру | Просмотров: 744 | Загрузок: 737 | Добавил: Hottei | Дата: 09.10.2013 | Комментарии (0)

A7Soft ExamXML Pro 5.45.1068



ExamXML PRO 5.45.1068 – утилита, которая будет интересна преимущественно тем пользователям, кому приходится регулярно сравнивать файлы XML и CSV, данные с SQL-серверов и веб-страничек, а также совмещать несколько XML-файлов воедино. Функциональные возможности приложения позволяют редактировать содержимое XML-документов, а также осуществлять их загрузку посредством протоколов FTP и HTTP.

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WEB мастеру | Просмотров: 602 | Загрузок: 595 | Добавил: Hottei | Дата: 09.10.2013 | Комментарии (0)

Adobe Illustrator CC 17.0.0 RePack by JFK2005 (06.10.13/RUS/ENG)


Adobe Illustrator CC - принятое в качестве отраслевого стандарта программное обеспечение векторной графики, широко используемое дизайнерами в различных областях – цифровой графики, иллюстраций и печати – при разработке любых видов мультимедийных ресурсов: печатных материалов, интернет-содержимого, интерактивных средств, видеороликов и мобильных приложений

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WEB мастеру | Просмотров: 819 | Загрузок: 812 | Добавил: uNet | Дата: 06.10.2013 | Комментарии (0)

ActiveState Komodo IDE 8.5.1.82367



ActiveState Komodo - программа для разработки программного обеспечения на динамических языках программирования, существующая в версиях среды разработки программного обеспечения (Komodo IDE) и текстового редактора (Komodo Edit) и выпускаемая канадской компанией ActiveState.

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WEB мастеру | Просмотров: 774 | Загрузок: 767 | Добавил: Hottei | Дата: 05.10.2013 | Комментарии (0)

Axure RP Pro 6.5.0.3052



Axure RP - быстрое макетирование для приложений вебсайта, ориентированное под каркасные прототипы веб - сайтов. Продукт предназначен для снижения издержек проектирования веб-сайтов. Это решение поможет быстро в визуальном режиме создать рабочий прототип будущего сайта, затем выгрузить прототип в html и просмотреть его через браузер.

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WEB мастеру | Просмотров: 895 | Загрузок: 888 | Добавил: Hottei | Дата: 05.10.2013 | Комментарии (0)

Incomedia WebSite X5 Evolution 10.1.0.38 Rus



WebSite X5 – приложение для создания сайта вашей мечты, не требующая специальных знаний в области веб-строительства.

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WEB мастеру | Просмотров: 798 | Загрузок: 791 | Добавил: Hottei | Дата: 26.09.2013 | Комментарии (0)

Визуальный учебник "Основы языка HTML" 2.0 + Portable


Визуальный учебник "Основы языка HTML" - обучающая программа по основам создания сайтов, представляет собой настольное приложение из серии визуальных учебников. Визуальный учебник – это обучающая программа, отличительной особенностью которой является графическое представление информации с помощью карт знаний (интеллект-карт).

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WEB мастеру | Просмотров: 736 | Загрузок: 729 | Добавил: BySoft | Дата: 04.07.2013 | Комментарии (0)

Portable FontExpert 2011 11.0 Release 4



Fontexpert - супер программа для просмотра шрифтов, загрузки, печати, поиска, управления пакетами шрифтов. FontExpert также в состоянии обнаруживать, исправлять и работать со шрифтами в формате OpenType, TrueType, PostScript.

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Офис | Просмотров: 1889 | Загрузок: 1882 | Добавил: Arkadievich | Дата: 31.03.2013 | Комментарии (0)

Видеокурс:создание сайта для заработка



Вашему вниманию предлагается видеокурс благодаря которому Вы научитесь создавать личный сайт и зарабатывать на нем немалые деньги.

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WEB мастеру | Просмотров: 1703 | Загрузок: 1696 | Добавил: tomin | Дата: 01.08.2012 | Комментарии (0)

AKVIS Enhancer 13.0.1943.8457 - plagin чёткость фотографий



100-летнюю, 50-летнюю фотографию, сканируете, загружаете в AKVIS Enhancer и ..., получаете сногсшибательный эффект - фото Вы сделали - только что!

AKVIS Enhancer — Прекрасный плагин и программа для цифровой обработки фотографий, предназначена для повышения детализации снимка, чёткость затемненных областей, оптимизация резкости границ, выбор контрастности изображения. Порой фотография кажется совершенно испорченной, мутной, нечеткой, темной, размытой. Причин может быть масса, но в большинстве случаев - дело поправимо.

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Графика | Просмотров: 4995 | Загрузок: 4988 | Добавил: Arkadievich | Дата: 24.02.2012 | Комментарии (0)

Alien Skin Exposure 4.0.0.433 - отличный плагин для Photoshop

Новая версия отличного плагина для Photoshop. Знаменитый, плагин Color Film и Black & White - теперь может работать, как самостоятельная программа - без Photoshop! Изумительные эффекты! Рекомендую

 


Alien Skin Software Company порадовала новой версией Exposure 4.0.0.433 — замечательной автономной программой и плагином для Photoshop и других адаптированных графических редакторов. Предназначяется для истинных ценителей фотоискусства и позволяет изменять фотографии добавляя различные эффекты: симуляция съемки аналоговой фотокамерой, имитация кадра из художественного фильма, ретро кадры. В Exposure 4.0.0.433 возможно изменять экспозицию на любой вкус и воссоздавать особенности, характерные для пленок различных производителей: богатые черные тона Kodachrome, яркие цвета Velvia или же чувствительность Ektachrome.

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Графика | Просмотров: 14333 | Загрузок: 14326 | Добавил: Arkadievich | Дата: 21.02.2012 | Комментарии (0)

SEO Anchor Generator 2.3.0 — генератор - текстов, названий, анкоров

SEO Anchor Generator поможет Вам быстро и удобно сгенерировать массу текстовых заготовок по определенному заранее шаблону. Для постеров - это архи нужная программа!


SEO Anchor Generator - это замечательная программа для написания уникальных названий, анкоров и текстов. SEO Программа поможет Вам быстро и удобно сгенерировать массу текстов по определенному заранее шаблону. 

Для постеров - это архи нужная программа! Не копируйте тупо новости - толку - слёзы одни! 10-15 минут работы с программой и у Вас 20-40 (до 10000 :D) вариантов уникального текста. А если Вы дружите с синонимами и хватает серого вещества на то, что бы дописать пару строк "от себя" - Вы просто вне досягаемости для конкурентов. 

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Офис | Просмотров: 6387 | Загрузок: 6380 | Добавил: Arkadievich | Дата: 20.02.2012 | Комментарии (0)

Advego Plagiatus 1.1.080 - проверка текста на уникальность

Отличный помошник для постеров, журналистов, студентов тех, кто сталкивается с необходимостью опубликовать уникальную статью, дипломную работу, реферет и т.д. Для постеров - это просто Кландайк


Advego Plagiatus - замечательный помошник для журналистов, студентов, в общем для тех, кто сталкивается с необходимостью опубликовать уникальную статью, дипломную работу, реферет и т.д.

Для постеров - это просто Клондайк. Уникальные тексты в новостях - гарантия Вашего процветания. Это высокие рейтинги Ваших новостей и как следствие, Ваш высокий заработок.  

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Офис | Просмотров: 2614 | Загрузок: 2607 | Добавил: Arkadievich | Дата: 20.02.2012 | Комментарии (0)

Microsoft Office SharePoint Designer 2010 - визуальный HTML редактор



Официальная бесплатная версия визуального WYSIWYG HTML редактора.

Переход в названии от FrontPage к SharePoint Designer связан с его назначением: созданием и дизайном веб-сайтов Microsoft SharePoint. SharePoint Designer имеет один и тот же движок отрисовки HTML, что и Microsoft Expression Web и не полагается на движок Trident браузера Internet Explorer, который менее совместим с общими стандартами.

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WEB мастеру | Просмотров: 6075 | Загрузок: 6068 | Добавил: Galla | Дата: 16.02.2012 | Комментарии (0)

Xara Web Designer Premium 7.1.2.18332 Rus - WYSIWYG редактор

Xara Web Designer Premium 7.1.2.18332 Rus - WYSIWYG редактор

Xara Web Designer - простой в освоении и эксплуатации инструмент для прототипирования и создания веб-сайтов. В отличие от большинства существующих веб-конструкторов, Xara Web Designer представляет собой инструментарий, работающий по принципу WYSIWYG, и позволяет дизайнерам создавать сайты, соответствующие стандарту XHTML и корректно отображаемые в любом стандартном браузере на любой платформе. Разработчикам не придется тратить время на освоение языков разметки и написания сценариев.

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WEB мастеру | Просмотров: 2244 | Загрузок: 2237 | Добавил: Arkadievich | Дата: 08.02.2012 | Комментарии (0)

Blumentals WeBuilder 2011 v11.2.1.130 ML/RUS - редактор веб-страниц

Blumentals WeBuilder 2011 v11.2.1.130 ML/RUS - редактор веб-страниц


Blumentals WeBuilder - редактор веб-страниц с подсветкой синтаксиса HTML, CSS, javascript, VBScript, PHP, ASP, SSI и Perl. Кроме редактора веб-страниц включает в себя встроенный веб-браузер, файловый менеджер и FTP клиент. Программа оснащена многочисленными подсказками по различным языкам программирования, позволяет производить замену кода по многим параметрам, проверять правильность тегов и т.д.

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WEB мастеру | Просмотров: 1830 | Загрузок: 1823 | Добавил: Arkadievich | Дата: 07.02.2012 | Комментарии (0)

Sothink DHTML Menu 9.7 Build 943 + Rus - создание динамических и древовидных меню



Sothink DHTML Menu - профессиональная программа, для создания древовидных и динамических меню сайтов и веб страниц, она поможет вебмастерам делать DHTML меню для своих сайтов и страниц, без сложного, ручного написания кода. Пользователю не потребуются навыки в области JаvaSсript или DHTML. Меню древовидные и динамические, пользователь может создавать на основе массы шаблонов или придумывать свои собственные. Sothink DHTML Menu автоматически генерирует код. Созданные меню совместимы со всеми типами браузеров. Очень полезная и нужная программа для тех вебмастеров, кто стремится создать функциональное, удобное и красивое меню. Тк же, Sothink DHTML Menu может интегрироваться с FrontPage, Dreamweaver, GoLive и Expression Web. Программа очень проста в работе и не требует специальных навыков.

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WEB мастеру | Просмотров: 4710 | Загрузок: 4703 | Добавил: Arkadievich | Дата: 22.01.2012 | Комментарии (0)

AKVIS SmartMask 3.0.1027.701 plug-in for Photoshop



AKVIS SmartMask — инструмент для быстрого выделения объекта на изображении. Выделение фрагмента, создание маски — наиболее часто выполняемое действие при работе с изображением. Многие вещи доступны только после того, как сделано выделение определенной области (по границе или по цвету).
 Выделение объекта необходимо при удалении фона, это первый шаг к созданию фотомонтажа. Маскирование может быть использовано для тонкой ретуши и любой коррекции, для создания/наложения эффектов на выбранную область.

Отличный плагин для Photoshop.

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Графика | Просмотров: 3248 | Загрузок: 3241 | Добавил: Arkadievich | Дата: 25.10.2011 | Комментарии (0)

Sothink DHTML Menu 9.6 Build 940 Rus - создание меню



Sothink DHTML Menu - профессиональный инструмент, для создания динамических, древовидных меню для веб страниц, который поможет веб-мастерам создавать DHTML меню для своих страниц, без утомительного написания кода вручную. Программа не требует от пользователя навыков в области DHTML или JаvaSсript. Динамические меню можно создавать на основе многочисленных шаблонов или придумать свои собственные. Программа автоматически генерирует код. Создаваемые меню подходят для всех типов браузеров. Очень нужная программа для всех веб-мастеров, кто хочет создать красивое, удобное и функциональное меню. Кроме того, в программе возможна интеграция с Dreamweaver, FrontPage, Expression Web и GoLive. Программа проста в использовании и не требует особых навыков.

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Графика | Просмотров: 2066 | Загрузок: 2059 | Добавил: Arkadievich | Дата: 07.10.2011 | Комментарии (0)

Sothink SWF Easy 6.2 Build 622 RUS создание Flash и GIF анимации



Данной программой можно создать Flash и GIF анимацию, или текстовую анимацию за несколько кликов мыши. Программа сочетает в себе всю мощь приложений PowerPoint и Flash аниматоров, благодаря чему SWF Easy является мощным приложением для создания Flash презентаций. На сегодня, данная программа является лучшим выбором среди приложений для легкого создания Flash анимации.

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Графика | Просмотров: 3852 | Загрузок: 3845 | Добавил: Arkadievich | Дата: 07.10.2011 | Комментарии (0)

Sothink SWF Quicker 5.0 Build 501 Rus создание Flash роликов



Sothink SWF Quicker - мощное приложение для редактирования и создания Flash роликов в формате SWF для вебсайтов. С помощью этой программы вы сможете создавать флэш-игры, ролики, анимационные динамические баннеры для ваших сайтов, текстовые эффекты, веб-альбомы, слайдшоу презентации и многое другое. Для новичков программа предлагает быстрое создание флэш-анимации с помощью Мастера создания нового проекта с выбором типа и шаблона для вашего проекта. Редактор программы предоставляет возможности для редактирования всех элементов во флэш-видео, например, добавление или изменение текста, замена форм или звуков, назначение ссылок и т.д. К каждому объекту флэш-сцены вы сможете применить встроенные в программу эффекты перехода или появления объекта. Возможно, для вас эта программа сможет стать заменой приложению Adobe Flash, т.к. обладает простым и легким в понимании и использовании интерфейсом.

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Графика | Просмотров: 4032 | Загрузок: 4025 | Добавил: Arkadievich | Дата: 07.10.2011 | Комментарии (0)

RonyaSoft Poster Printer v 3.01.20 (2011/RUS)



Poster Printer - программа для создания и печати больших плакатов, знаков, рекламных объявлений без использования специальных плоттеров просто на стандартном принтере. Для создания плаката может быть использован любой рисунок, изображение, документ Microsoft Word, таблица или график Excel.

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Офис | Просмотров: 3306 | Загрузок: 3299 | Добавил: Arkadievich | Дата: 23.09.2011 | Комментарии (0)

Hypersnap 7.07 + Portable (2011)

HyperSnap - экранная грабилка, т.е. программа для "снятия" изображения с экрана монитора. В отличие от примитивного захвата всего изображения на экране, который происходит в Windows при нажатии клавиши "Print Screen", HyperSnap-DX позволяет захватывать только окна программ или их часть, причем можно выбирать, "сфотографировать" ли окно целиком, или без заголовка и рамок, или скопировать в буфер отдельные элементы окна (кнопки, панели, меню и т.п.), причем не только прямоугольной формы. "Снимки" можно делать не только со стандартных программ, но и с игр DirectX / Direct3D или 3Dfx Voodoo, а также с изображений DVD / video. Есть возможность захвата изображения и с игр, использующих технологию DirectInput (Destruction, Formula 1 2000, PBA Tour Bowling и др.).

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Интернет | Просмотров: 1980 | Загрузок: 1973 | Добавил: Galla | Дата: 09.09.2011 | Комментарии (0)

Agama Web Menus 2.19 Professional Edition (2011)



Agama Web Menus - программа для создания потрясающих и полнофункциональных DHTML меню, совместимых с большинством популярных интернет-браузеров. Данная программа позволит даже новичку создать профессиональное динамическое меню в течении нескольких минут. Профессиональные разработчики смогут воспользоваться сотнями атрибутов вплоть до отдельных элементов создаваемого меню. Программа содержит в себе сотни встроенных шаблонов меню в разнообразных стилях. Также вы сможете самостоятельно создавать ваши собственные оригинальные стили меню. При первом запуске программы вам будет предложено выбрать один из двух режимов работы с программой - режим новичка, который позволит быстро создать меню на для неопытных пользователей и режим эксперта, который позволит вам полностью создать и отредактировать меню на уровне профессионального разработчика.

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Интернет | Просмотров: 2156 | Загрузок: 2149 | Добавил: Arkadievich | Дата: 07.09.2011 | Комментарии (0)

Blumentals Rapid PHP 2011 Pro 11.0.0.125



Rapid PHP 2011 Pro - полноценный и быстрый редактор PHP, возможности которого выходят далеко за рамки среды обычного PHP редактора. Удобные возможности позволят Вам создавать и редактировать не только PHP, но и HTML, XHTML, CSS и javascript коды, в то время как интегрированные инструменты позволят Вам с легкостью проверять, многократно использовать, ориентироваться и форматировать Ваш код.

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WEB мастеру | Просмотров: 1750 | Загрузок: 1743 | Добавил: Arkadievich | Дата: 22.06.2011 | Комментарии (0)

Blumentals Rapid CSS 2011 Pro 11.0.0.125



Rapid CSS 2011 Pro - программа для изменения существующих и создания новых каскадных таблиц стилей (CSS). Обладает большим количеством специально заготовленных шаблонов, с помощью которых можно быстрее создавать каскадные таблицы стилей. Вы сможете написать код каскадной таблицы стилей вручную, либо предоставить это сделать данной программе.

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WEB мастеру | Просмотров: 1333 | Загрузок: 1326 | Добавил: Arkadievich | Дата: 22.06.2011 | Комментарии (0)

Blumentals HTMLPad 2011 Pro 11.0.0.125



HTMLPad - функциональный и одновременно компактный веб-редактор, имеющий удобную панель инструментов для быстрого форматирования текста, создания форм, таблиц, вставки тэгов, причем не только HTML, но также JavaScript, ASP и SSI. В программе есть обширный набор инструментов для подбора цветов, работы со шрифтами, структурирования текста и т.д.

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WEB мастеру | Просмотров: 1717 | Загрузок: 1710 | Добавил: Arkadievich | Дата: 22.06.2011 | Комментарии (0)

Advego Plagiatus 1.0.1.21 Rus



Advego Plagiatus - это то, что Вам нужно!. Advego Plagiatus Вам обязательно понадобится, если у Вас возникла потребность проверить на уникальность какой либо текст. А не банальный ли это плагиат? Используйте программу, что бы найти в сети фрагменты или полные копии текстовых документов...

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WEB мастеру | Просмотров: 2488 | Загрузок: 2481 | Добавил: Arkadievich | Дата: 27.05.2011 | Комментарии (1)

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