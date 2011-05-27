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Serif WebPlus X7-
сейчас является самым быстрым и простым способом создания многофункциональных веб-сайтов так, что ваши посетители будут очарованы. Построить идеальный сайт проще чем вы думаете. Создать неограниченное количество сайтов и страниц , дизайн веб-графики, баннеры, добавить интерактивные гаджеты , фото и видео и все это с помощью простых инструментов перетаскивания . Воспользуйтесь наиболее современной технологией , которая обрабатывает всё кодирование за вас...
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Mathcad применяется для выполнения, документирования и совместного использования вычислений и инженерных расчетов. Mathcad позволяет объединить инженерно-ориентированные математические записи, форматированные тексты, графики и изображения в единый документ, что облегчает визуализацию, проверку и документирование знаний и совместное выполнение работы. При вводе уравнений в документ результаты рассчитываются автоматически.
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WYSIWYG Web Builder
— одна из тех программ, о предназначении которых можно судить по их названиям. Этот веб-редактор позволяет создавать полноценные страницы и даже целые сайты без знания HTML-разметки, PHP-кода и прочих средств, которыми оперируют профессиональными веб-разработчиками.
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PHPMaker
- программа для автоматической генерации полных наборов PHP сценариев для управления базами данных MySQL. Используя произведенный PHP, пользователи могут через Интернет легко просматривать, редактировать, искать, добавлять и удалять записи в базе данных. Этот полезный инструмент поможет сэкономить Вам тонны времени.
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ExamXML PRO 5.45.1068
– утилита, которая будет интересна преимущественно тем пользователям, кому приходится регулярно сравнивать файлы XML и CSV, данные с SQL-серверов и веб-страничек, а также совмещать несколько XML-файлов воедино. Функциональные возможности приложения позволяют редактировать содержимое XML-документов, а также осуществлять их загрузку посредством протоколов FTP и HTTP.
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Adobe Illustrator CC
- принятое в качестве отраслевого стандарта программное обеспечение векторной графики, широко используемое дизайнерами в различных областях – цифровой графики, иллюстраций и печати – при разработке любых видов мультимедийных ресурсов: печатных материалов, интернет-содержимого, интерактивных средств, видеороликов и мобильных приложений
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ActiveState Komodo
- программа для разработки программного обеспечения на динамических языках программирования, существующая в версиях среды разработки программного обеспечения (Komodo IDE) и текстового редактора (Komodo Edit) и выпускаемая канадской компанией ActiveState.
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Axure RP
- быстрое макетирование для приложений вебсайта, ориентированное под каркасные прототипы веб - сайтов. Продукт предназначен для снижения издержек проектирования веб-сайтов. Это решение поможет быстро в визуальном режиме создать рабочий прототип будущего сайта, затем выгрузить прототип в html и просмотреть его через браузер.
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Визуальный учебник "Основы языка HTML" - обучающая программа по основам создания сайтов
, представляет собой настольное приложение из серии визуальных учебников. Визуальный учебник – это обучающая программа, отличительной особенностью которой является графическое представление информации с помощью карт знаний (интеллект-карт).
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Fontexpert - супер программа для просмотра шрифтов
, загрузки, печати, поиска, управления пакетами шрифтов. FontExpert также в состоянии обнаруживать, исправлять и работать со шрифтами в формате OpenType, TrueType, PostScript.
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100-летнюю, 50-летнюю фотографию, сканируете, загружаете в AKVIS Enhancer и ..., получаете сногсшибательный эффект - фото Вы сделали - только что!
AKVIS Enhancer — Прекрасный плагин и программа для цифровой обработки фотографий, предназначена для повышения детализации снимка, чёткость затемненных областей, оптимизация резкости границ, выбор контрастности изображения. Порой фотография кажется совершенно испорченной, мутной, нечеткой, темной, размытой. Причин может быть масса, но в большинстве случаев - дело поправимо. .
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Alien Skin Software Company порадовала новой версией Exposure 4.0.0.433 — замечательной автономной программой и плагином для Photoshop и других адаптированных графических редакторов. Предназначяется для истинных ценителей фотоискусства и позволяет изменять фотографии добавляя различные эффекты: симуляция съемки аналоговой фотокамерой, имитация кадра из художественного фильма, ретро кадры. В Exposure 4.0.0.433 возможно изменять экспозицию на любой вкус и воссоздавать особенности, характерные для пленок различных производителей: богатые черные тона Kodachrome, яркие цвета Velvia или же чувствительность Ektachrome.
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SEO Anchor Generator
- это замечательная программа для написания уникальных названий, анкоров и текстов. SEO Программа поможет Вам быстро и удобно сгенерировать массу текстов по определенному заранее шаблону.
Для постеров - это архи нужная программа! Не копируйте тупо новости - толку - слёзы одни! 10-15 минут работы с программой и у Вас 20-40 (до 10000 :D) вариантов уникального текста. А если Вы дружите с синонимами и хватает серого вещества на то, что бы дописать пару строк "от себя" - Вы просто вне досягаемости для конкурентов. .
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Advego Plagiatus
- замечательный помошник для журналистов, студентов, в общем для тех, кто сталкивается с необходимостью опубликовать уникальную статью, дипломную работу, реферет и т.д.
Для постеров - это просто Клондайк. Уникальные тексты в новостях - гарантия Вашего процветания. Это высокие рейтинги Ваших новостей и как следствие, Ваш высокий заработок. .
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Официальная бесплатная версия визуального WYSIWYG HTML редактора.
Переход в названии от FrontPage к SharePoint Designer связан с его назначением: созданием и дизайном веб-сайтов Microsoft SharePoint. SharePoint Designer имеет один и тот же движок отрисовки HTML, что и Microsoft Expression Web и не полагается на движок Trident браузера Internet Explorer, который менее совместим с общими стандартами. .
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Sothink DHTML Menu - профессиональная программа, для создания древовидных и динамических меню сайтов и веб страниц
, она поможет вебмастерам делать DHTML меню для своих сайтов и страниц, без сложного, ручного написания кода. Пользователю не потребуются навыки в области JаvaSсript или DHTML. Меню древовидные и динамические, пользователь может создавать на основе массы шаблонов или придумывать свои собственные. Sothink DHTML Menu автоматически генерирует код. Созданные меню совместимы со всеми типами браузеров. Очень полезная и нужная программа для тех вебмастеров, кто стремится создать функциональное, удобное и красивое меню. Тк же, Sothink DHTML Menu может интегрироваться с FrontPage, Dreamweaver, GoLive и Expression Web. Программа очень проста в работе и не требует специальных навыков..
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Sothink SWF Quicker - мощное приложение для редактирования и создания Flash роликов в формате SWF для вебсайтов.
С помощью этой программы вы сможете создавать флэш-игры, ролики, анимационные динамические баннеры для ваших сайтов, текстовые эффекты, веб-альбомы, слайдшоу презентации и многое другое. Для новичков программа предлагает быстрое создание флэш-анимации с помощью Мастера создания нового проекта с выбором типа и шаблона для вашего проекта. Редактор программы предоставляет возможности для редактирования всех элементов во флэш-видео, например, добавление или изменение текста, замена форм или звуков, назначение ссылок и т.д. К каждому объекту флэш-сцены вы сможете применить встроенные в программу эффекты перехода или появления объекта. Возможно, для вас эта программа сможет стать заменой приложению Adobe Flash, т.к. обладает простым и легким в понимании и использовании интерфейсом..
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HyperSnap - экранная грабилка, т.е. программа для "снятия" изображения с экрана монитора. В отличие от примитивного захвата всего изображения на экране, который происходит в Windows при нажатии клавиши "Print Screen", HyperSnap-DX позволяет захватывать только окна программ или их часть, причем можно выбирать, "сфотографировать" ли окно целиком, или без заголовка и рамок, или скопировать в буфер отдельные элементы окна (кнопки, панели, меню и т.п.), причем не только прямоугольной формы. "Снимки" можно делать не только со стандартных программ, но и с игр DirectX / Direct3D или 3Dfx Voodoo, а также с изображений DVD / video. Есть возможность захвата изображения и с игр, использующих технологию DirectInput (Destruction, Formula 1 2000, PBA Tour Bowling и др.).
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Agama Web Menus - программа для создания потрясающих и полнофункциональных DHTML меню, совместимых с большинством популярных интернет-браузеров. Данная программа позволит даже новичку создать профессиональное динамическое меню в течении нескольких минут. Профессиональные разработчики смогут воспользоваться сотнями атрибутов вплоть до отдельных элементов создаваемого меню. Программа содержит в себе сотни встроенных шаблонов меню в разнообразных стилях. Также вы сможете самостоятельно создавать ваши собственные оригинальные стили меню. При первом запуске программы вам будет предложено выбрать один из двух режимов работы с программой - режим новичка, который позволит быстро создать меню на для неопытных пользователей и режим эксперта, который позволит вам полностью создать и отредактировать меню на уровне профессионального разработчика..
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Rapid PHP 2011 Pro
- полноценный и быстрый редактор PHP, возможности которого выходят далеко за рамки среды обычного PHP редактора. Удобные возможности позволят Вам создавать и редактировать не только PHP, но и HTML, XHTML, CSS и javascript коды, в то время как интегрированные инструменты позволят Вам с легкостью проверять, многократно использовать, ориентироваться и форматировать Ваш код..
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Rapid CSS 2011 Pro
- программа для изменения существующих и создания новых каскадных таблиц стилей (CSS). Обладает большим количеством специально заготовленных шаблонов, с помощью которых можно быстрее создавать каскадные таблицы стилей. Вы сможете написать код каскадной таблицы стилей вручную, либо предоставить это сделать данной программе..
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HTMLPad
- функциональный и одновременно компактный веб-редактор, имеющий удобную панель инструментов для быстрого форматирования текста, создания форм, таблиц, вставки тэгов, причем не только HTML, но также JavaScript, ASP и SSI. В программе есть обширный набор инструментов для подбора цветов, работы со шрифтами, структурирования текста и т.д..
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