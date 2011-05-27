Agama Web Menus 2.19 Professional Edition (2011)



Agama Web Menus - программа для создания потрясающих и полнофункциональных DHTML меню, совместимых с большинством популярных интернет-браузеров. Данная программа позволит даже новичку создать профессиональное динамическое меню в течении нескольких минут. Профессиональные разработчики смогут воспользоваться сотнями атрибутов вплоть до отдельных элементов создаваемого меню. Программа содержит в себе сотни встроенных шаблонов меню в разнообразных стилях. Также вы сможете самостоятельно создавать ваши собственные оригинальные стили меню. При первом запуске программы вам будет предложено выбрать один из двух режимов работы с программой - режим новичка, который позволит быстро создать меню на для неопытных пользователей и режим эксперта, который позволит вам полностью создать и отредактировать меню на уровне профессионального разработчика.



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Agama Web Menus - программа для создания потрясающих и полнофункциональных DHTML меню, совместимых с большинством популярных интернет-браузеров. Данная программа позволит даже новичку создать профессиональное динамическое меню в течении нескольких минут. Профессиональные разработчики смогут воспользоваться сотнями атрибутов вплоть до отдельных элементов создаваемого меню. Программа содержит в себе сотни встроенных шаблонов меню в разнообразных стилях. Также вы сможете самостоятельно создавать ваши собственные оригинальные стили меню. При первом запуске программы вам будет предложено выбрать один из двух режимов работы с программой - режим новичка, который позволит быстро создать меню на для неопытных пользователей и режим эксперта, который позволит вам полностью создать и отредактировать меню на уровне профессионального разработчика.

. 07.09.2011 | Комментарии (0) Интернет | Просмотров: 2156 | Загрузок: 2149 | Добавил: Arkadievich | Дата: