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Главная » Файлы » Софт » WEB мастеру

Advego Plagiatus 1.0.1.21 Rus

Загрузить, скачать WEB мастеру, Advego Plagiatus 1.0.1.21 Rus бесплатно.

Скачать Advego Plagiatus 1.0.1.21 Rus бесплатно

Advego Plagiatus 1.0.1.21 Rus бесплатно и без регистрации

Advego Plagiatus 1.0.1.21 Rus download free
27.05.2011, 00:11


Advego Plagiatus - это то, что Вам нужно! Advego Plagiatus Вам обязательно понадобится, если у Вас возникла потребность проверить на уникальность какой либо текст. А не банальный ли это плагиат? Используйте программу, что бы найти в сети фрагменты или полные копии текстовых документов. Advego Plagiatus показывает процент схожести текста и в какой степенени текст уникален по отношению к источнику оригинального текста. Плагиатус, так же может проверить на уникальность адрес указанного Вами URL. У программы приятный, дружелюбный интерфейс. В использовании проста, как дверь - две доски и ручка.

Новые в Advego Plagiatus:
- Появились меры по антиблокировке поисковиков;
- Исправлено взаимодействие с рядом поисковых сервисов;
- Удалены некоторые настройки, которые путали неопытных пользователей;
- Откорректировано несколько ошибок работы с сетью;
- Можно устанавливать Таймаут до 90 секунд.

По-умолчанию - новые параметры:
- Таймаут - 30;
- Размер файла 1 Mb;

Устраненные ошибки:
- Ошибка зависания Плагиатус на некорректных документах;
- Ошибка "history.aspx";
- Ошибка "Ошибка Web".





Язык интерфейса: Русский
ОС: Windows 2000 / XP / Vista
Лекарство: не требуется (Freeware)
Размер: 1,48 Мб
Восстановление: 10%
MD5: D7813E560DEBD98E6A4A1D7EB57DE214


Скачать  Advego Plagiatus 1.0.1.21 Rus



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Категория: WEB мастеру | Добавил: Arkadievich | Теги: Plagiatus, Advego, уникальность, текста, прокерка, на
Просмотров: 2489 | Загрузок: 2482 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0.0/0 |

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показывает процент схожести текста и в какой степенени текст уникален по отношению к источнику ориг
Всего комментариев: 1
Очень полезная программа для постеров, давно ей пользуюсь. Качайте!

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