



Advego Plagiatus - это то, что Вам нужно! Advego Plagiatus Вам обязательно понадобится, если у Вас возникла потребность проверить на уникальность какой либо текст. А не банальный ли это плагиат? Используйте программу, что бы найти в сети фрагменты или полные копии текстовых документов. Advego Plagiatus показывает процент схожести текста и в какой степенени текст уникален по отношению к источнику оригинального текста. Плагиатус, так же может проверить на уникальность адрес указанного Вами URL. У программы приятный, дружелюбный интерфейс. В использовании проста, как дверь - две доски и ручка.



Новые в Advego Plagiatus:

- Появились меры по антиблокировке поисковиков;

- Исправлено взаимодействие с рядом поисковых сервисов;

- Удалены некоторые настройки, которые путали неопытных пользователей;

- Откорректировано несколько ошибок работы с сетью;

- Можно устанавливать Таймаут до 90 секунд.



По-умолчанию - новые параметры:

- Таймаут - 30;

- Размер файла 1 Mb;



Устраненные ошибки:

- Ошибка зависания Плагиатус на некорректных документах;

- Ошибка "history.aspx";

- Ошибка "Ошибка Web".











Язык интерфейса: Русский

ОС: Windows 2000 / XP / Vista

Лекарство: не требуется (Freeware)

Размер: 1,48 Мб

Восстановление: 10%

MD5: D7813E560DEBD98E6A4A1D7EB57DE214





Скачать Advego Plagiatus 1.0.1.21 Rus



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