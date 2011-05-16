Скачать Готовим на мангале и костре. 50 лучших рецептов бесплатно



50 лучших рецептов. Готовим на мангале и костре - это книга, которая содержит разнообразные рецепты блюд, приготовление которых проходит на свежем воздухе. С помощью мангала и костра Вы можете очень быстро приготовить любое блюдо из этой книги. Всем известен тот факт, что приготовленная на свежем воздухе еда имеет неповторимый вкус.



Название: Готовим на мангале и костре

Автор: Л. Смирнова

Кол-во страниц: 33

Формат книг: PDF

Размер файла: 20.8 Mb

Восстановление: 3%



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