Читателям книги предложена возможность приготовить себе лекарство впрок, на неделю, месяц и больше. Это особенно удобно страдающим хроническими заболеваниями сердца, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, кожи и др.
Автор книги: Н. Даников
Издательство: Рипол Классик
Год выпуска: 2003
Язык: русский
Формат: DjVu (о формате)
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