



Читателям книги предложена возможность приготовить себе лекарство впрок , на неделю, месяц и больше. Это особенно удобно страдающим хроническими заболеваниями сердца, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, кожи и др.



Автор книги: Н. Даников

Издательство: Рипол Классик

Год выпуска: 2003

Язык: русский

Формат: DjVu (о формате)



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