



Автор предлагает рецепты для диетического и лечебного питания, которые готовить легко и просто. В книге вы найдете как традиционные рецепты первых и вторых блюд, так и разнообразные способы квашения, соления и маринования самого популярного в России овоща.





Осенняя пора, самое время заняться разносолами. В этой книге Вы обязательно найдёте для себя, что то новое и полезное. Рецепты с капустой написаны доходчиво и подробно. Да шоб у Вас, столы ломились от вкуснятины ;D



Приятного аппетита!



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ:



САЛАТЫ И ЗАКУСКИ

Салат из кальмаров, квашеной капусты и лука

Салат из белокочанной капусты

Салат из белокочанной капусты с лимонным соком

Салат из белокочанной капусты с тертым хреном

Салат из белокочанной капусты и моркови

Салат из капусты и свеклы

Салат из белокочанной капусты и болгарского перца

Салат из белокочанной капусты и помидоров

Салат из белокочанной капусты и огурцов (1 вариант)

Салат из белокочанной капусты и огурцов (2 вариант)

Салат из картофеля, капусты и соленых грибов

Винегрет из квашеной капусты и картофеля

Белокочанная капуста с уксусом

Закуска из белокочанной капусты, редиса и огурцов

Острая закуска из белокочанной капусты

Закуска из капусты и лимона

Квашеная капуста с грибами

и многое другое...





СУПЫ И БУЛЬОНЫ

Щи

Щи «ленивые» (1 вариант)

Щи «ленивые» (2 вариант)

Щи ленивые с грибами

Щи из свежей капусты

Щи из квашеной капусты

Щи постные

Щи суточные

Щи со свежей капустой и рыбой

Щи из свежей капусты со свежими грибами

Щи из свежей капусты с сушеными грибами

Щи из квашеной капусты с грибами

Щи по-уральски с крупой

Щи «Петровские»

Щи из щуки с квашеной капустой

Борщ домашний

Борщ московский

Борщ русский

Борщ по-старинному

Борщ сибирский

Борщ с капустой и картофелем

Борщ флотский

Борщ сборный

Суп-рагу с грибами

Бигос

Бигос грибной

Олья подрига

Сапсо

Похлебка из отвара цветной капусты

Окрошка с репой

Бульон прозрачный

и многое другое...





ВТОРЫЕ БЛЮДА

Овощной гарнир

Брюссельский гарнир

Венгерский гарнир

Гарнир «Лорен»

Пюре из цветной капусты

Пюре из картофеля и капусты

Пюре из сборных овощей (лечебное питание)

Пюре из капустных кочерыжек с яйцами

Овощное рагу (1 вариант)

Овощное рагу (2 вариант)

Плов из риса с фруктами и овощами

Ризото с овощами

Каша гречневая с цветной капустой и молоком

Цимес еврейский

Запеканка из капусты

Мясная запеканка с овощами

Запеканка овощная

Солянка овощная

Капуста тушеная

Капуста паровая с морковью и горошком

Капуста, тушенная с мясом

Капуста фаршированная

Голубцы овощные

Постные голубцы

Голубцы гречневые

Голубцы мясные

Шницель из капусты

Гренки с овощами

Гуляш трансильванский

Гуляш из свинины по-сегедински

Маринованные овощи (тайская кухня)

Кисло-сладкая капуста по-тайски

Жаркое с квашеной капустой

Юшка фирменная

Курица или индейка, жаренная с овощами

Кислый каббес

и многое другое...





КВАШЕНИЕ КАПУСТЫ

Капуста квашеная

Капуста, квашенная с целыми яблоками

Капуста квашеная в банках

Капуста краснокочанная квашеная

Капуста, квашенная с морковью и луком

Капуста, квашенная с яблоками и клюквой

Капуста, квашенная с яблоками

Капуста, квашенная с клюквой

Капуста, квашенная с брусникой

Капуста, квашенная кочанами (1 способ)

Капуста, квашенная кочанами (2 способ)

Капуста цветная квашеная

Капуста, квашенная с луком и яблоками

Капуста, квашенная по-эльзасски

Капуста, квашенная с хреном и морковью по-немецки

Маринады

Капуста маринованная

Капуста краснокочанная маринованная (1 способ)

Капуста краснокочанная маринованная (2 способ)

Маринованная цветная капуста

Капуста, маринованная с яблоками

Капуста, квашенная в маринаде (быстрый способ)

Капуста, маринованная со сладким перцем

Капустные листья с хреном

Капуста, маринованная по-грузински

Овощное ассорти (1 вариант)

Овощное ассорти (2 вариант)

Овощное ассорти (3 вариант)

Ассорти овощное с брусникой

Капустная смесь

Капуста «Провансаль»

Вкусный салат

Салат из моркови, квашеной капусты и яблок

Капуста, фаршированная овощами, в томатном соусе

Салат «Столичный»

и многое другое...

Автор: Эдуард Алькаев

Издательство: Центрполиграф

Год: 2006

Страниц: 123

Формат: pdf

Качество: отличное





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