Автор предлагает рецепты для диетического и лечебного питания, которые готовить легко и просто. В книге вы найдете как традиционные рецепты первых и вторых блюд, так и разнообразные способы квашения, соления и маринования самого популярного в России овоща.
Осенняя пора, самое время заняться разносолами. В этой книге Вы
обязательно найдёте для себя, что то новое и полезное. Рецепты с капустой написаны
доходчиво и подробно. Да шоб у Вас, столы ломились от вкуснятины ;D Приятного аппетита!
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ:
САЛАТЫ И ЗАКУСКИ
Салат из кальмаров, квашеной капусты и лука
Салат из белокочанной капусты
Салат из белокочанной капусты с лимонным соком
Салат из белокочанной капусты с тертым хреном
Салат из белокочанной капусты и моркови
Салат из капусты и свеклы
Салат из белокочанной капусты и болгарского перца
Салат из белокочанной капусты и помидоров
Салат из белокочанной капусты и огурцов (1 вариант)
Салат из белокочанной капусты и огурцов (2 вариант)
Салат из картофеля, капусты и соленых грибов
Винегрет из квашеной капусты и картофеля
Белокочанная капуста с уксусом
Закуска из белокочанной капусты, редиса и огурцов
Острая закуска из белокочанной капусты
Закуска из капусты и лимона
Квашеная капуста с грибами
и многое другое...
СУПЫ И БУЛЬОНЫ
Щи
Щи «ленивые» (1 вариант)
Щи «ленивые» (2 вариант)
Щи ленивые с грибами
Щи из свежей капусты
Щи из квашеной капусты
Щи постные
Щи суточные
Щи со свежей капустой и рыбой
Щи из свежей капусты со свежими грибами
Щи из свежей капусты с сушеными грибами
Щи из квашеной капусты с грибами
Щи по-уральски с крупой
Щи «Петровские»
Щи из щуки с квашеной капустой
Борщ домашний
Борщ московский
Борщ русский
Борщ по-старинному
Борщ сибирский
Борщ с капустой и картофелем
Борщ флотский
Борщ сборный
Суп-рагу с грибами
Бигос
Бигос грибной
Олья подрига
Сапсо
Похлебка из отвара цветной капусты
Окрошка с репой
Бульон прозрачный
и многое другое...
ВТОРЫЕ БЛЮДА
Овощной гарнир
Брюссельский гарнир
Венгерский гарнир
Гарнир «Лорен»
Пюре из цветной капусты
Пюре из картофеля и капусты
Пюре из сборных овощей (лечебное питание)
Пюре из капустных кочерыжек с яйцами
Овощное рагу (1 вариант)
Овощное рагу (2 вариант)
Плов из риса с фруктами и овощами
Ризото с овощами
Каша гречневая с цветной капустой и молоком
Цимес еврейский
Запеканка из капусты
Мясная запеканка с овощами
Запеканка овощная
Солянка овощная
Капуста тушеная
Капуста паровая с морковью и горошком
Капуста, тушенная с мясом
Капуста фаршированная
Голубцы овощные
Постные голубцы
Голубцы гречневые
Голубцы мясные
Шницель из капусты
Гренки с овощами
Гуляш трансильванский
Гуляш из свинины по-сегедински
Маринованные овощи (тайская кухня)
Кисло-сладкая капуста по-тайски
Жаркое с квашеной капустой
Юшка фирменная
Курица или индейка, жаренная с овощами
Кислый каббес
и многое другое...
КВАШЕНИЕ КАПУСТЫ
Капуста квашеная
Капуста, квашенная с целыми яблоками
Капуста квашеная в банках
Капуста краснокочанная квашеная
Капуста, квашенная с морковью и луком
Капуста, квашенная с яблоками и клюквой
Капуста, квашенная с яблоками
Капуста, квашенная с клюквой
Капуста, квашенная с брусникой
Капуста, квашенная кочанами (1 способ)
Капуста, квашенная кочанами (2 способ)
Капуста цветная квашеная
Капуста, квашенная с луком и яблоками
Капуста, квашенная по-эльзасски
Капуста, квашенная с хреном и морковью по-немецки
Маринады
Капуста маринованная
Капуста краснокочанная маринованная (1 способ)
Капуста краснокочанная маринованная (2 способ)
Маринованная цветная капуста
Капуста, маринованная с яблоками
Капуста, квашенная в маринаде (быстрый способ)
Капуста, маринованная со сладким перцем
Капустные листья с хреном
Капуста, маринованная по-грузински
Овощное ассорти (1 вариант)
Овощное ассорти (2 вариант)
Овощное ассорти (3 вариант)
Ассорти овощное с брусникой
Капустная смесь
Капуста «Провансаль»
Вкусный салат
Салат из моркови, квашеной капусты и яблок
Капуста, фаршированная овощами, в томатном соусе
Салат «Столичный»
и многое другое...
Автор: Эдуард Алькаев Издательство: Центрполиграф Год: 2006 Страниц: 123 Формат: pdf Качество: отличное
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