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Главная » Файлы » Книги » Кулинарные

Разносолы из капусты. 350 рецептов

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Скачать Разносолы из капусты. 350 рецептов бесплатно

Разносолы из капусты. 350 рецептов бесплатно и без регистрации

Разносолы из капусты. 350 рецептов download free
30.06.2011, 09:56


Автор предлагает рецепты для диетического и лечебного питания, которые готовить легко и просто. В книге вы найдете как традиционные рецепты первых и вторых блюд, так и разнообразные способы квашения, соления и маринования самого популярного в России овоща.


Осенняя пора, самое время заняться разносолами. В этой книге Вы обязательно найдёте для себя, что то новое и полезное. Рецепты с капустой написаны доходчиво и подробно. Да шоб у Вас, столы ломились от вкуснятины ;D

Приятного аппетита!

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ:

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ
  • Салат из кальмаров, квашеной капусты и лука
  • Салат из белокочанной капусты
  • Салат из белокочанной капусты с лимонным соком
  • Салат из белокочанной капусты с тертым хреном
  • Салат из белокочанной капусты и моркови
  • Салат из капусты и свеклы
  • Салат из белокочанной капусты и болгарского перца
  • Салат из белокочанной капусты и помидоров
  • Салат из белокочанной капусты и огурцов (1 вариант)
  • Салат из белокочанной капусты и огурцов (2 вариант)
  • Салат из картофеля, капусты и соленых грибов
  • Винегрет из квашеной капусты и картофеля
  • Белокочанная капуста с уксусом
  • Закуска из белокочанной капусты, редиса и огурцов
  • Острая закуска из белокочанной капусты
  • Закуска из капусты и лимона
  • Квашеная капуста с грибами
  • и многое другое...



СУПЫ И БУЛЬОНЫ
  • Щи
  • Щи «ленивые» (1 вариант)
  • Щи «ленивые» (2 вариант)
  • Щи ленивые с грибами
  • Щи из свежей капусты
  • Щи из квашеной капусты
  • Щи постные
  • Щи суточные
  • Щи со свежей капустой и рыбой
  • Щи из свежей капусты со свежими грибами
  • Щи из свежей капусты с сушеными грибами
  • Щи из квашеной капусты с грибами
  • Щи по-уральски с крупой
  • Щи «Петровские»
  • Щи из щуки с квашеной капустой
  • Борщ домашний
  • Борщ московский
  • Борщ русский
  • Борщ по-старинному
  • Борщ сибирский
  • Борщ с капустой и картофелем
  • Борщ флотский
  • Борщ сборный
  • Суп-рагу с грибами
  • Бигос
  • Бигос грибной
  • Олья подрига
  • Сапсо
  • Похлебка из отвара цветной капусты
  • Окрошка с репой
  • Бульон прозрачный
  • и многое другое...



ВТОРЫЕ БЛЮДА
  • Овощной гарнир
  • Брюссельский гарнир
  • Венгерский гарнир
  • Гарнир «Лорен»
  • Пюре из цветной капусты
  • Пюре из картофеля и капусты
  • Пюре из сборных овощей (лечебное питание)
  • Пюре из капустных кочерыжек с яйцами
  • Овощное рагу (1 вариант)
  • Овощное рагу (2 вариант)
  • Плов из риса с фруктами и овощами
  • Ризото с овощами
  • Каша гречневая с цветной капустой и молоком
  • Цимес еврейский
  • Запеканка из капусты
  • Мясная запеканка с овощами
  • Запеканка овощная
  • Солянка овощная
  • Капуста тушеная
  • Капуста паровая с морковью и горошком
  • Капуста, тушенная с мясом
  • Капуста фаршированная
  • Голубцы овощные
  • Постные голубцы
  • Голубцы гречневые
  • Голубцы мясные
  • Шницель из капусты
  • Гренки с овощами
  • Гуляш трансильванский
  • Гуляш из свинины по-сегедински
  • Маринованные овощи (тайская кухня)
  • Кисло-сладкая капуста по-тайски
  • Жаркое с квашеной капустой
  • Юшка фирменная
  • Курица или индейка, жаренная с овощами
  • Кислый каббес
  • и многое другое...



КВАШЕНИЕ КАПУСТЫ
  • Капуста квашеная
  • Капуста, квашенная с целыми яблоками
  • Капуста квашеная в банках
  • Капуста краснокочанная квашеная
  • Капуста, квашенная с морковью и луком
  • Капуста, квашенная с яблоками и клюквой
  • Капуста, квашенная с яблоками
  • Капуста, квашенная с клюквой
  • Капуста, квашенная с брусникой
  • Капуста, квашенная кочанами (1 способ)
  • Капуста, квашенная кочанами (2 способ)
  • Капуста цветная квашеная
  • Капуста, квашенная с луком и яблоками
  • Капуста, квашенная по-эльзасски
  • Капуста, квашенная с хреном и морковью по-немецки
  • Маринады
  • Капуста маринованная
  • Капуста краснокочанная маринованная (1 способ)
  • Капуста краснокочанная маринованная (2 способ)
  • Маринованная цветная капуста
  • Капуста, маринованная с яблоками
  • Капуста, квашенная в маринаде (быстрый способ)
  • Капуста, маринованная со сладким перцем
  • Капустные листья с хреном
  • Капуста, маринованная по-грузински
  • Овощное ассорти (1 вариант)
  • Овощное ассорти (2 вариант)
  • Овощное ассорти (3 вариант)
  • Ассорти овощное с брусникой
  • Капустная смесь
  • Капуста «Провансаль»
  • Вкусный салат
  • Салат из моркови, квашеной капусты и яблок
  • Капуста, фаршированная овощами, в томатном соусе
  • Салат «Столичный»
  • и многое другое...

Автор: Эдуард Алькаев
Издательство: Центрполиграф
Год: 2006
Страниц: 123
Формат: pdf
Качество: отличное

 
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Категория: Кулинарные | Добавил: Arkadievich | Теги: рецептов, 350, из капусты, Разносолы
Просмотров: 2977 | Загрузок: 2970 | Рейтинг: 5.0/1 |

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рецепты для диетического и лечебного питания
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