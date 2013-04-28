Мультиварка. Экспресс-рецепты

Если вы не хотите проводить полжизни на кухне, чтобы приготовить ужин, то мультиварка – это то, что вам нужно! В книге предлагается 50 экспресс-рецептов блюд для мультиварки. Если вы не хотите проводить полжизни на кухне, чтобы приготовить ужин, то мультиварка – это то, что вам нужно! В книге предлагается 50 экспресс-рецептов блюд для мультиварки.

. 26.09.2013 | Комментарии (0) Кулинарные | Просмотров: 1254 | Загрузок: 1247 | Добавил: Rigl | Дата: