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Главная » Файлы » Книги » Кулинарные
В категории материалов: 74
Показано материалов: 1-40		 Страницы: 1 2 »
Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Загрузкам · Просмотрам

Квас хлебный - Популярнейшие рецепты с фото


Квас - это популярнейший напиток, который мы помним с раннего детства. Прохладный, пахнущий свежим хлебом, пенящийся с играющими пузырьками. Подробные рецепты этого замечательного напитка с фотографиями, помогут вам с лёгкостью приготовить вкуснейший квас в любом варианте. Очень подробно, пошагово с красивыми иллюстрациями описаны все этапы приготовления короля прохладительных напитков - кваса. Даны описания нескольких десятков избранных, популярнейших рецептов приготовления вкусного, здорового домашнего кваса.
 


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Кулинарные | Просмотров: 4473 | Загрузок: 4466 | Добавил: Arkadievich | Дата: 30.07.2015 | Комментарии (2)

Салат Oливье 9 видеорецептов приготовления (2011) DVDRip



Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!


Oливье - очень популярный на постсоветском пространстве салат, считающийся праздничным и традиционно - новогодним. Салат Оливье готовили практически в каждом уголке СССР. И не просто готовили, а тазиками, эмалированными ведрами, на свадьбы, крестины, именины, праздники. Только везде чуть по-своему. Какое блюдо у нас ассоциируется с праздником? Конечно же, салат Оливье. И правильно, это действительно прекрасный салат - в умелых руках, это нежное, очень вкусное, гармонично вписывающиеся к любому столу блюдо...

26.12.2011


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Видео уроки | Просмотров: 4646 | Загрузок: 4639 | Добавил: Arkadievich | Дата: 12.01.2015 | Комментарии (0)

Готовим на мангале и костре. 50 лучших рецептов


50 лучших рецептов. Готовим на мангале и костре - это книга, которая содержит разнообразные рецепты блюд, приготовление которых проходит на свежем воздухе.


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Кулинарные | Просмотров: 3449 | Загрузок: 3442 | Добавил: Arkadievich | Дата: 16.05.2014 | Комментарии (0)

Сезон заготовок. Кулинарные идеи ко дню влюбленных №2 (2014)


Отличный кулинарный журнал для тех кто любит баловать друзей и близких разнообразными вкусняшками.
Рецепты пригодятся к 14 февраля – дню всех влюбленных, что бы порадовать свою половинку.

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Кулинарные | Просмотров: 853 | Загрузок: 846 | Добавил: Rigl | Дата: 01.02.2014 | Комментарии (0)

Секреты кулинарного мастерства. Готовим из картофеля №1 (январь 2014)


Издание создано по лучшим рецептам, присланным в редакцию читателями и одобрено ими и их близкими. Этот выпуск посвящён оригинальным блюдам из картофеля.

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Кулинарные | Просмотров: 930 | Загрузок: 923 | Добавил: Rigl | Дата: 25.01.2014 | Комментарии (0)

Золотая сотня. 100 лучших рецептов


В кулинарной книге «Золотая сотня» собраны лучшие рецепты. Авторитетные кулинарные мастера - шеф-повара ресторанов, воссоздали их, привнеся что-то новое, авторское. Книга поделена на 5 разделов: Закуски, Первые блюда, Вторые блюда, Десерты и Напитки.

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Кулинарные | Просмотров: 1141 | Загрузок: 1134 | Добавил: Rigl | Дата: 22.01.2014 | Комментарии (0)

Домашние колбасы, зельцы, ветчина, бастурма, буженина


В наше время исключительно редко кто делает колбасу у себя дома, но с каждым днём все бoльше и бoльше людей отказываются от уже готовой колбасы из-за бесчисленных консервантов и добавок. Но ведь временами хочется насладиться вкусной домашней колбаской!

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Кулинарные | Просмотров: 1592 | Загрузок: 1585 | Добавил: Rigl | Дата: 04.12.2013 | Комментарии (0)

Кавказская кухня


С книгами серии "Вкус страны" вы совершите увлекательное гастрономическое путешествие по странам мира. Добро пожаловать - Кавказ !

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Кулинарные | Просмотров: 878 | Загрузок: 871 | Добавил: Rigl | Дата: 17.11.2013 | Комментарии (0)

Лучшие рецепты наших читателей № 11 (2013)



Популярное кулинарное издание, в котором представлены блюда повседневной и праздничной кухни, легкие закуски и изысканные вторые блюда, нежные десерты и вкусная выпечка. Все рецепты проиллюстрированы цветными фотографиями и сопровождаются советами повара-профессионала.

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Кулинарные | Просмотров: 683 | Загрузок: 676 | Добавил: Hottei | Дата: 16.11.2013 | Комментарии (0)

ХлебСоль №10 (декабрь 2013)


«ХлебСоль» – это журнал, в котором собраны вкусные рецепты и полезные советы. Как легко, просто и с удовольствием приготовить полезный завтрак, сытный обед или быстрый ужин.

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Кулинарные | Просмотров: 747 | Загрузок: 740 | Добавил: Rigl | Дата: 16.11.2013 | Комментарии (0)

Изысканная выпечка № 45 (2013)


Благодаря новому красочному изданию Вы узнаете о тонкостях кулинарных рецептов, технологиях приготовления и секретах использования инструментов для выпечки, о которых вы даже не догадывались.

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Кулинарные | Просмотров: 766 | Загрузок: 759 | Добавил: Rigl | Дата: 11.11.2013 | Комментарии (0)

Даша. Рецепты на любой вкус №12 (Декабрь 2013)


Даша. Рецепты на любой вкус — ежемесячный кулинарный журнал. Традиционные блюда и эффектные кулинарные идеи на основе самых знакомых и доступных продуктов.

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Кулинарные | Просмотров: 880 | Загрузок: 873 | Добавил: Rigl | Дата: 09.11.2013 | Комментарии (0)

Украинская кухня (2013) PDF


Перед вами иллюстрированная энциклопедия украинской кухни. Эта книга станет настоящим подарком для поклонников кулинарного искусства.

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Кулинарные | Просмотров: 1071 | Загрузок: 1064 | Добавил: Rigl | Дата: 09.11.2013 | Комментарии (0)

Готовим в мультиварке и микроволновой печи


Современная кулинария предоставляет хозяйке поистине безграничные возможности. Воспользовавшись этим замечательным изданием, вы сможете порадовать своих родных и гостей самыми вкусными и полезными блюдами.

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Кулинарные | Просмотров: 869 | Загрузок: 862 | Добавил: Rigl | Дата: 06.11.2013 | Комментарии (0)

Записки шеф-повара №9 (ноябрь 2013)


Кулинарный журнал для всей семьи. В каждом номере более 70 вкуснейших рецептов, а также мастер-классы по самым интересным блюдам с подробнейшим фото-описанием.

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Кулинарные | Просмотров: 966 | Загрузок: 959 | Добавил: Rigl | Дата: 04.11.2013 | Комментарии (0)

Печенье для детей и взрослых


С помощью нашей книги вы творчески отметите любые праздники и значительно украсите будни. С понедельника по пятницу выпекайте печенье на скорую руку, в выходные и торжественные дни удивляйте всех необыкновенной маленькой выпечкой - вместо тортов.

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Кулинарные | Просмотров: 984 | Загрузок: 977 | Добавил: Rigl | Дата: 01.11.2013 | Комментарии (0)

Пироги по-русски


В книге собраны самые популярные рецепты пирогов - любимого блюда русской кухни.

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Кулинарные | Просмотров: 726 | Загрузок: 719 | Добавил: Rigl | Дата: 31.10.2013 | Комментарии (0)

Солянка рецептов, заготовок №10. Готовим в мультиварке (2013)


Отличный кулинарный журнал каждый номер, которого посвящён отдельной тематике. В этом выпуске – учимся готовить в мультиварке.

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Кулинарные | Просмотров: 893 | Загрузок: 886 | Добавил: Rigl | Дата: 30.10.2013 | Комментарии (0)

Самые полезные и вкусные каши


Оказывается, каши могут быть не только полезными, но и удивительно вкусными! В этой книге представлены проверенные рецепты самых вкусных каш. Это самая простая и доступная энциклопедия для любителей полезной и вкусной еды.

.
Кулинарные | Просмотров: 1113 | Загрузок: 1106 | Добавил: Rigl | Дата: 25.10.2013 | Комментарии (0)

Лучшие рецепты наших читателей №9 (октябрь 2013)


Лучшие рецепты наших читателей - Популярное кулинарное издание, в котором представлены блюда повседневной и праздничной кухни, легкие закуски и изысканные вторые блюда, нежные десерты и вкусная выпечка.

.
Кулинарные | Просмотров: 705 | Загрузок: 698 | Добавил: Rigl | Дата: 15.10.2013 | Комментарии (0)

Школа кулинара №21 (Октябрь 2013)


Рецепты, присланные в редакцию читателями, готовятся профессиональными шеф-поварами. Подробные фотоиллюстрации всех этапов приготовления.

.
Кулинарные | Просмотров: 781 | Загрузок: 774 | Добавил: Rigl | Дата: 15.10.2013 | Комментарии (0)

Выпечка по ГОСТу. Вкус нашего детства!


Рецепты знакомых нам с детства тортов "Прага", "Киевский" и "Птичье молоко", слоеного пирожного "Наполеон", воздушного безе с кремом и других кулинарных хитов советской эпохи создавали лучшие кондитеры страны. Такие десерты должны были соответствовать специально разработанным ГОСТам

.
Кулинарные | Просмотров: 3242 | Загрузок: 3235 | Добавил: Rigl | Дата: 11.10.2013 | Комментарии (0)

Бутерброды для детей


С помощью нехитрых приемов, представленных в этой книге, вы не только сможете быстро, вкусно и без траты времени на уговоры накормить своих капризных детишек...

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Кулинарные | Просмотров: 936 | Загрузок: 929 | Добавил: Rigl | Дата: 10.10.2013 | Комментарии (0)

Готовим в горшочках


Книга содержит разнообразные рецепты приготовления блюд в глиняных горшочках. Она поможет вам запомнить оригинальный вкус этих блюд, научит тому, как сделать пищу в горшочках поистине полезной.

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Кулинарные | Просмотров: 756 | Загрузок: 749 | Добавил: Rigl | Дата: 07.10.2013 | Комментарии (0)

Школа гастронома. Коллекция рецептов №19 (Октябрь 2013)


"Коллекция рецептов" - специальный проект журнала "Школа гастронома", журнал пошаговых мастер-классов с подробнейшим поэтапным описанием приготовления блюда.

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Кулинарные | Просмотров: 960 | Загрузок: 953 | Добавил: Rigl | Дата: 06.10.2013 | Комментарии (0)

1001 совет и секрет №14. Капуста (сентябрь 2013)


Спецвыпуски от 1001 совет и секрет посвящены различным тематикам от дачи до кулинарии. В этом выпуске вы научитесь готовить различные блюда из капусты.

.
Кулинарные | Просмотров: 805 | Загрузок: 798 | Добавил: Rigl | Дата: 02.10.2013 | Комментарии (0)

50 рецептов. Шашлыки. Пловы. Барбекю


Перед вами книга из кулинарной серии, собравшей коллекцию блюд по самым популярным темам: консервированные блюда, салаты, баклажаны и кабачки, огурцы и помидоры, блюда из птицы, рыбы, мяса, выпечка, торты и пирожные, блины, рецепты шашлыков и пловов.

.
Кулинарные | Просмотров: 972 | Загрузок: 965 | Добавил: Rigl | Дата: 30.09.2013 | Комментарии (0)

Школа кулинара №20 (Октябрь 2013)


Рецепты, присланные в редакцию читателями, готовятся профессиональными шеф-поварами. Подробные фотоиллюстрации всех этапов приготовления. Рецепты сопровождают практические советы, экскурс в историю продуктов и другая полезная информация.

.
Кулинарные | Просмотров: 831 | Загрузок: 824 | Добавил: Rigl | Дата: 29.09.2013 | Комментарии (0)

Мультиварка. Экспресс-рецепты


Если вы не хотите проводить полжизни на кухне, чтобы приготовить ужин, то мультиварка – это то, что вам нужно! В книге предлагается 50 экспресс-рецептов блюд для мультиварки.

.
Кулинарные | Просмотров: 1254 | Загрузок: 1247 | Добавил: Rigl | Дата: 26.09.2013 | Комментарии (0)

Закуски, соусы, приправы


Современная кулинария предоставляет хозяйке поистине безграничные возможности. В книге вы найдете множество оригинальных рецептов мясных и рыбных блюд, гарниров, десертов напитков.

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Кулинарные | Просмотров: 790 | Загрузок: 783 | Добавил: Rigl | Дата: 24.09.2013 | Комментарии (0)

Изысканная выпечка №40 (2013)


Благодаря новому красочному изданию Вы узнаете о тонкостях кулинарных рецептов, технологиях приготовления и секретах использования инструментов для выпечки, о которых вы даже не догадывались.

.
Кулинарные | Просмотров: 984 | Загрузок: 977 | Добавил: Rigl | Дата: 15.09.2013 | Комментарии (0)

Saveurs №5 (сентябрь-октябрь 2013)


«Saveurs» — глянцевый журнал об изысканной кухне. Издание интересно всем, кто следит за модными веяниями в кулинарии.

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Кулинарные | Просмотров: 841 | Загрузок: 834 | Добавил: Rigl | Дата: 15.09.2013 | Комментарии (0)

Книга рецептов к мультиварке SCARLETT SC-411


В этой книге Вы найдёте рецепты, которые будут радовать Вас и ваших близких. В ней представлены рецепты различных супов, каш, горячих блюд и даже десертов.

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Кулинарные | Просмотров: 7998 | Загрузок: 7991 | Добавил: Rigl | Дата: 09.09.2013 | Комментарии (0)

Быстро и вкусно! №1 (2013)


«Быстро и вкусно!» – это коллекционная серия с простыми рецептами быстрых, вкусных и недорогих блюд. Они отобраны опытной командой поваров, гарантирующих великолепный результат.

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Кулинарные | Просмотров: 1150 | Загрузок: 1143 | Добавил: Rigl | Дата: 20.08.2013 | Комментарии (0)

Гилярова И.Н. - Большая поваренная книга


Вкусная и полезная еда - не только праздник в доме, но еще отменное здоровье и отличное настроение. Готовить такую еду, пользуясь советами этой книги, - сплошное удовольствие. Здесь представлено огромное количество самых разнообразных блюд: салаты, закуски, супы, жаркое из мяса и птицы, из рыбы, витаминные напитки, изысканные десерты, аппетитная выпечка.

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Кулинарные | Просмотров: 1615 | Загрузок: 1608 | Добавил: Rigl | Дата: 06.08.2013 | Комментарии (0)

ХлебСоль №5 (июнь 2013)



«ХлебСоль» – это журнал, в котором собраны вкусные рецепты и полезные советы. Как легко, просто и с удовольствием приготовить полезный завтрак, сытный обед или быстрый ужин. Как быть счастливой, творить, удивлять и радовать своих близких

.
Кулинарные | Просмотров: 798 | Загрузок: 791 | Добавил: Rigl | Дата: 06.06.2013 | Комментарии (0)

ХлебСоль №4 (май 2013)



«ХлебСоль» – это журнал, в котором собраны вкусные рецепты и полезные советы. Как легко, просто и с удовольствием приготовить полезный завтрак, сытный обед или быстрый ужин. Как быть счастливой, творить, удивлять и радовать своих близких

.
Кулинарные | Просмотров: 735 | Загрузок: 728 | Добавил: Rigl | Дата: 06.06.2013 | Комментарии (0)

Shape Меню №3 (май-июнь 2013)



«Shape Меню» - журнал о здоровом питании. Девиз журнала - «Быстро. Полезно. Вкусно». Это уникальное гастрономическое издание для активных женщин, ведущих здоровый образ жизни. Журнал для тех, кто предпочитает тратить минимум времени на приготовление пищи, но предпочитает придерживаться принципов здорового питания.

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Кулинарные | Просмотров: 1190 | Загрузок: 1183 | Добавил: Rigl | Дата: 13.05.2013 | Комментарии (0)

Школа кулинара №10 (май 2013)



Рецепты, присланные в редакцию читателями, готовятся профессиональными шеф-поварами. Подробные фотоиллюстрации всех этапов приготовления. Рецепты сопровождают практические советы, экскурс в историю продуктов и другая полезная информация.

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Кулинарные | Просмотров: 840 | Загрузок: 833 | Добавил: Rigl | Дата: 12.05.2013 | Комментарии (0)

Лучшие рецепты наших читателей №4 (апрель 2013)



Блюда повседневной и праздничной кухни , легкие закуски и изысканные вторые блюда , нежные десерты и вкусная выпечка. Все рецепты проиллюстрированы цветными фотографиями и сопровождаются советами повара - профессионала.

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Кулинарные | Просмотров: 910 | Загрузок: 903 | Добавил: Rigl | Дата: 28.04.2013 | Комментарии (0)

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