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Квас - это популярнейший напиток, который мы помним с раннего детства. Прохладный, пахнущий свежим хлебом, пенящийся с играющими пузырьками. Подробные рецепты этого замечательного напитка с фотографиями, помогут вам с лёгкостью приготовить вкуснейший квас в любом варианте. Очень подробно, пошагово с красивыми иллюстрациями описаны все этапы приготовления короля прохладительных напитков - кваса. Даны описания нескольких десятков избранных, популярнейших рецептов приготовления вкусного, здорового домашнего кваса.
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Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!
Oливье - очень популярный на постсоветском пространстве салат, считающийся праздничным и традиционно - новогодним. Салат Оливье готовили практически в каждом уголке СССР. И не просто готовили, а тазиками, эмалированными ведрами, на свадьбы, крестины, именины, праздники. Только везде чуть по-своему. Какое блюдо у нас ассоциируется с праздником? Конечно же, салат Оливье. И правильно, это действительно прекрасный салат - в умелых руках, это нежное, очень вкусное, гармонично вписывающиеся к любому столу блюдо...
26.12.2011
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В кулинарной книге «Золотая сотня»
собраны лучшие рецепты. Авторитетные кулинарные мастера - шеф-повара ресторанов, воссоздали их, привнеся что-то новое, авторское. Книга поделена на 5 разделов: Закуски, Первые блюда, Вторые блюда, Десерты и Напитки.
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С книгами серии "Вкус страны"
вы совершите увлекательное гастрономическое путешествие по странам мира. Добро пожаловать - Кавказ !
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Популярное кулинарное издание, в котором представлены блюда повседневной и праздничной кухни, легкие закуски и изысканные вторые блюда, нежные десерты и вкусная выпечка. Все рецепты проиллюстрированы цветными фотографиями и сопровождаются советами повара-профессионала.
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«ХлебСоль»
– это журнал, в котором собраны вкусные рецепты и полезные советы. Как легко, просто и с удовольствием приготовить полезный завтрак, сытный обед или быстрый ужин.
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Благодаря новому красочному изданию Вы узнаете о тонкостях кулинарных рецептов, технологиях приготовления и секретах использования инструментов для выпечки, о которых вы даже не догадывались.
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С помощью нашей книги вы творчески отметите любые праздники и значительно украсите будни. С понедельника по пятницу выпекайте печенье на скорую руку, в выходные и торжественные дни удивляйте всех необыкновенной маленькой выпечкой - вместо тортов.
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Оказывается, каши могут быть не только полезными, но и удивительно вкусными! В этой книге представлены проверенные рецепты самых вкусных каш. Это самая простая и доступная энциклопедия для любителей полезной и вкусной еды.
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Рецепты знакомых нам с детства тортов "Прага", "Киевский" и "Птичье молоко", слоеного пирожного "Наполеон", воздушного безе с кремом и других кулинарных хитов советской эпохи создавали лучшие кондитеры страны. Такие десерты должны были соответствовать специально разработанным ГОСТам
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С помощью нехитрых приемов, представленных в этой книге, вы не только сможете быстро, вкусно и без траты времени на уговоры накормить своих капризных детишек...
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Книга содержит разнообразные рецепты приготовления блюд в глиняных горшочках. Она поможет вам запомнить оригинальный вкус этих блюд, научит тому, как сделать пищу в горшочках поистине полезной.
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Перед вами книга из кулинарной серии, собравшей коллекцию блюд по самым популярным темам: консервированные блюда, салаты, баклажаны и кабачки, огурцы и помидоры, блюда из птицы, рыбы, мяса, выпечка, торты и пирожные, блины, рецепты шашлыков и пловов.
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Рецепты, присланные в редакцию читателями, готовятся профессиональными шеф-поварами. Подробные фотоиллюстрации всех этапов приготовления. Рецепты сопровождают практические советы, экскурс в историю продуктов и другая полезная информация.
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Если вы не хотите проводить полжизни на кухне, чтобы приготовить ужин, то мультиварка – это то, что вам нужно! В книге предлагается 50 экспресс-рецептов блюд для мультиварки.
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Современная кулинария предоставляет хозяйке поистине безграничные возможности. В книге вы найдете множество оригинальных рецептов мясных и рыбных блюд, гарниров, десертов напитков.
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Благодаря новому красочному изданию Вы узнаете о тонкостях кулинарных рецептов, технологиях приготовления и секретах использования инструментов для выпечки, о которых вы даже не догадывались.
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«Быстро и вкусно!»
– это коллекционная серия с простыми рецептами быстрых, вкусных и недорогих блюд. Они отобраны опытной командой поваров, гарантирующих великолепный результат.
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Вкусная и полезная еда - не только праздник в доме, но еще отменное здоровье и отличное настроение. Готовить такую еду, пользуясь советами этой книги, - сплошное удовольствие. Здесь представлено огромное количество самых разнообразных блюд: салаты, закуски, супы, жаркое из мяса и птицы, из рыбы, витаминные напитки, изысканные десерты, аппетитная выпечка.
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«ХлебСоль»
– это журнал, в котором собраны вкусные рецепты и полезные советы. Как легко, просто и с удовольствием приготовить полезный завтрак, сытный обед или быстрый ужин. Как быть счастливой, творить, удивлять и радовать своих близких
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«ХлебСоль»
– это журнал, в котором собраны вкусные рецепты и полезные советы. Как легко, просто и с удовольствием приготовить полезный завтрак, сытный обед или быстрый ужин. Как быть счастливой, творить, удивлять и радовать своих близких
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«Shape Меню»
- журнал о здоровом питании. Девиз журнала - «Быстро. Полезно. Вкусно». Это уникальное гастрономическое издание для активных женщин, ведущих здоровый образ жизни. Журнал для тех, кто предпочитает тратить минимум времени на приготовление пищи, но предпочитает придерживаться принципов здорового питания.
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Рецепты, присланные в редакцию читателями, готовятся профессиональными шеф-поварами. Подробные фотоиллюстрации всех этапов приготовления. Рецепты сопровождают практические советы, экскурс в историю продуктов и другая полезная информация.
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