Подборка ста полезных дополнений к Mozilla Firefox. Они создадут Вам комфорт и несомненные удобства на просторах интернета.
Описание дополнений:
Adblock - Блокировщик рекламы.
All-in-One Sidebar - Сайдбар с массой настроек и возможностей.
AutoCopy - Автоматически копирует выделенный текст в буфер обмена, вставляется нажатием на колесо мыши.
Back IS Close - Меняет кнопку назад на кнопку закрыть, если вкладка не имеет истории.
BBCode - Вставка BB кодов из контекстного меню.
BetterPrivacy - Удаляет различные следящие кукисы.
BugMeNot - Сервис для выбора готового "публичного" логина и пароля для сайта, на котором вам лень регистрироваться.
CheckIt - Мини приложение, которое позволяет сверять MD5 суммы.
Clipple - Мультибуфер, запоминает каждое действие связанное с копированием текста, который можно восстановить через пункт в контекстном меню, стоит отметить, что подхватываются даже действия с буфером обмена Windows.
CoLT - Добавляет пункт в контекстное меню "Копировать название ссылки".
Context Search - Поиск выделенного текста из контекстного меню, при этом используется список пользовательских поисковиков.
DblClicker - Открытие ссылок в новой вкладке двойным щелчком мыши, немного сокращает отклик, имейте ввиду.
DownloadStatusbar - Заменяет стандартное окно загрузок на более компактное, которое появляется на новой панели внизу браузера.
Do This Automatically - Исправляет баг, который не давал загружаться торрент файлам автоматически и открываться в торрент клиенте.
Easy drag to go - Открытие ссылок стало еще проще. Чтобы открыть ссылку в новой вкладке, удерживаем левую кнопку мыши на ссылке, сдвигаем ее вверх и отпускаем. Чтобы открыть ссылку в фоновой вкладке, удерживаем и сдвигаем вниз. По такому принципу можно выделять текст и сдвигать, чтобы открыть его в поиске Google.
eCleaner - Позволяет удалить следы и настройки любого дополнения.
Element Hiding Helper - Расширяет возможности Adblock Plus, упрощая создание правил для скрытия элементов.
Extended Link Properties - Позволяет узнать размер файла, время последнего изменения, тип содержимого, заголовок HTTP. Для этого нужно щелкнуть на ссылке правой кнопкой и в контекстном меню выбрать "Свойства" (аналогично Get File Size).
ExtendedStatusbar - Статусбар с процентами, временем, скоростью и количеством загруженного.
Fasterfox Lite - Значительно ускоряет открытие страниц.
FEBE - Позволяет делать и восстанавливать резервные копии данных браузера.
File and Folder Shortcuts - Добавляет панельку, на которой можно разместить ярлыки на приложения Windows.
Fire Gestures - Выполнение различных команд с помощью жестов мыши.
FireFTP - FTP клиент.
FireShot - Продвинутый скриншотер. В отличие от других, включает целый ряд инструментов для редактирования скриншота и добавления графических и текстовых аннотаций. Подобная функциональность будет полезна для веб-разработчиков, тестеров и редакторов.
Flagfox - Отображает флаг страны в которой находится сервер. Можно узнать подробную информацию о сайте.
FlashBlock - Блокирует всю флэш анимацию на странице, заменяя ее кнопкой "воспроизвести", т.е. можно включить ту или иную анимацию. А так же удалить, или разрешить показ флэш на сайте.
Forecastfox Weather - Прогноз погоды.
FxIF - Просмотр Exif данных изображения из пункта в контекстном меню.
Ghostery - Не дает известным статистическим сервисам следить за вами.
Grab and Drag - Скролл страниц в стиле Adobe Acrobat, удерживая левую кнопку мыши.
Greasemonkey - Среда для работы со криптами.
IdentFavIcon - Если у сайта нет своей иконки, то данная утилита заменяет ее на другую индивидуальную.
IE Tab2 - Просмотр страниц на движке установленного в системе IE.
Image Fetcher - Добавляет кнопку "Save" в правый нижний уголок картинки.
Video DownloadHelper - Позволяет скачивать видео с флеш плееров по нажатию кнопки.
WikiLook - Поиск выделенного текста с помощью Википедии, результат появляется во всплывающем окошке.
Wmlbrowser - Позволяет открывать Wap сайты.
Xmarks - Хранит ваши закладки на сервере, для этого нужно завести учетную запись, после этого можно восстановть закладки в любом браузере, где есть поддержка этого дополнения.
ВКонтакте.ру Downloader - Добавляет ссылки на скачивание музыки, видео и фото ВКонтакте.
Менеджер сессий - Наиболее удобный менеджер сессий.
Как отключить проверку совместимости: Некоторые дополнения не совместимы с последними версиями Firefiox, но это всего лишь формальность, на самом деле они прекрасно работают, нужно лишь разрешить их установку. В адресной строке браузера вводим about:config и откроется окно с настройками. Нажимаем правую кнопку мыши и создаем логическое extensions.checkCompatibility.5.0 со значением false Теперь можно устанавливать старые дополнения.
Год выпуска: 2011 Разработчик: mozilla.org Операционная система: Windows® 2000/XP/Vista/7 Язык интерфейса: Русский Лекарство: Не требуется Размер: 23.3 Mb