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Главная » Файлы » Софт » Интернет

Пакет 100 лучших дополнений Mozilla Firefox

Загрузить, скачать Интернет, Пакет 100 лучших дополнений Mozilla Firefox бесплатно.

Скачать Пакет 100 лучших дополнений Mozilla Firefox бесплатно

Пакет 100 лучших дополнений Mozilla Firefox бесплатно и без регистрации

Пакет 100 лучших дополнений Mozilla Firefox download free
14.07.2011, 10:47


Подборка ста полезных дополнений к Mozilla Firefox.
Они создадут Вам комфорт и несомненные удобства на просторах интернета.

Описание дополнений:

  •  Adblock - Блокировщик рекламы.
  •  All-in-One Sidebar - Сайдбар с массой настроек и возможностей.
  •  AutoCopy - Автоматически копирует выделенный текст в буфер обмена, вставляется нажатием на колесо мыши.
  •  Back IS Close - Меняет кнопку назад на кнопку закрыть, если вкладка не имеет истории.
  •  BBCode - Вставка BB кодов из контекстного меню.
  •  BetterPrivacy - Удаляет различные следящие кукисы.
  •  BugMeNot - Сервис для выбора готового "публичного" логина и пароля для сайта, на котором вам лень регистрироваться.
  •  CheckIt - Мини приложение, которое позволяет сверять MD5 суммы.
  •  Clipple - Мультибуфер, запоминает каждое действие связанное с копированием текста, который можно восстановить через пункт в контекстном меню, стоит отметить, что подхватываются даже действия с буфером обмена Windows.
  •  CoLT - Добавляет пункт в контекстное меню "Копировать название ссылки".
  •  Context Search - Поиск выделенного текста из контекстного меню, при этом используется список пользовательских поисковиков.
  •  DblClicker - Открытие ссылок в новой вкладке двойным щелчком мыши, немного сокращает отклик, имейте ввиду.
  •  DownloadStatusbar - Заменяет стандартное окно загрузок на более компактное, которое появляется на новой панели внизу браузера.
  •  Do This Automatically - Исправляет баг, который не давал загружаться торрент файлам автоматически и открываться в торрент клиенте.
  •  Easy drag to go - Открытие ссылок стало еще проще. Чтобы открыть ссылку в новой вкладке, удерживаем левую кнопку мыши на ссылке, сдвигаем ее вверх и отпускаем. Чтобы открыть ссылку в фоновой вкладке, удерживаем и сдвигаем вниз. По такому принципу можно выделять текст и сдвигать, чтобы открыть его в поиске Google.
  •  eCleaner - Позволяет удалить следы и настройки любого дополнения.
  •  Element Hiding Helper - Расширяет возможности Adblock Plus, упрощая создание правил для скрытия элементов.
  •  Extended Link Properties - Позволяет узнать размер файла, время последнего изменения, тип содержимого, заголовок HTTP. Для этого нужно щелкнуть на ссылке правой кнопкой и в контекстном меню выбрать "Свойства" (аналогично Get File Size).
  •  ExtendedStatusbar - Статусбар с процентами, временем, скоростью и количеством загруженного.
  •  Fasterfox Lite - Значительно ускоряет открытие страниц.
  •  FEBE - Позволяет делать и восстанавливать резервные копии данных браузера.
  •  File and Folder Shortcuts - Добавляет панельку, на которой можно разместить ярлыки на приложения Windows.
  •  Fire Gestures - Выполнение различных команд с помощью жестов мыши.
  •  FireFTP - FTP клиент.
  •  FireShot - Продвинутый скриншотер. В отличие от других, включает целый ряд инструментов для редактирования скриншота и добавления графических и текстовых аннотаций. Подобная функциональность будет полезна для веб-разработчиков, тестеров и редакторов.
  •  Flagfox - Отображает флаг страны в которой находится сервер. Можно узнать подробную информацию о сайте.
  •  FlashBlock - Блокирует всю флэш анимацию на странице, заменяя ее кнопкой "воспроизвести", т.е. можно включить ту или иную анимацию. А так же удалить, или разрешить показ флэш на сайте.
  •  Forecastfox Weather - Прогноз погоды.
  •  FxIF - Просмотр Exif данных изображения из пункта в контекстном меню.
  •  Ghostery - Не дает известным статистическим сервисам следить за вами.
  •  Grab and Drag - Скролл страниц в стиле Adobe Acrobat, удерживая левую кнопку мыши.
  •  Greasemonkey - Среда для работы со криптами.
  •  IdentFavIcon - Если у сайта нет своей иконки, то данная утилита заменяет ее на другую индивидуальную.
  •  IE Tab2 - Просмотр страниц на движке установленного в системе IE.
  •  Image Fetcher - Добавляет кнопку "Save" в правый нижний уголок картинки.
  •  Image Preview - Удерживая курсор на маленьких картинках появится увеличенная копия.
  •  Image Toolbar - Добавляет небольшую панель инструментов при наведении курсора на картинку, как в IE (сохранить, копировать, печать, свойства ...).
  •  Image zoom - Можно увеличивать или уменьшать размер изображения, путем удерживания на нем правой кнопки мыши и проворачивания колеса мыши вверх или вниз.
  •  ImgLikeOpera - Улучшает кеш изображений, ранее загруженные картинки берутся из кеша, а не загружаются заново.
  •  ImTranslator - Приложение онлайн-переводчик.
  •  InFormEnter - Вставляет в текстовые поля заранее подготовленный текст. Еще есть функция "Сгенерировать пароль" и "Повторить пароль", что очень удобно.
  •  InfoRSS - RSS новости бегущей строкой.
  •  KOLOBOK Smile - Кнопка на панели инструментов открывает боковую панель с множеством смайлов, всего 27 галерей.
  •  LastPass - Наиболее удобный мастер хранения паролей, который хранит пароли на сервере.
  •  Lazarus: Form Recovery - Автоматически запоминает введенный текст в формы, который можно легко восстановить из пункта в контекстном меню.
  •  LessSpamplease - Позволяет быстро сделать временный почтовый ящик из конткестного меню.
  •  LinkAlert - Показывает значки на курсоре, согласно контенту который находится по ссылке.
  •  Linkinfication - Позволяет открывать двойным щелчком текстовые ссылки, как гипер ссылки.
  •  MeasureIt - Линейка, можно измерить любой элемент на странице с точностью до пикселя.
  •  Memory Fox - Заставляет браузер грамотно использовать оперативную память, теперь нет никаких утечек при длительном использовании.
  •  Menu Editor - Редактор контекстного меню.
  •  Menu Icons Plus - добавляет иконки в различные меню браузера.
  •  New Tab King - Стартовая страница с ссылками на наиболее посещаемые вами сайты.
  •  NoScript - Дает возможность блокировать скрипты, использующиеся на сайте.
  •  OptimizeGoogle - Настраиваем Google под себя.
  •  Organize Search Engines - Удобное средство для управления поисковыми плагинами. Позволяет их редактировать и переименовывать, а так же добавлять разделители.
  •  OrganizeStatusBar - Позволяет настроить элементы в статусбаре в любом порядке, а также скрыть их.
  •  PDFIt - Можно сохранить веб-страницу как файл в формате PDF.
  •  Personal Menu - Настрока содержимого оранжевой кнопки Firefox.
  •  QuickFox Note - Удобный блокнот в браузере.
  •  Quick Note - Красивый блокнот в браузере.
  •  Quick Translator - Возле выделенного текста появляется кнопочка для его перевода.
  •  Remove Cookie(s) for Site - Можно удялять куки для сайта на котором вы находитесь из пункта в контекстном меню.
  •  Resurrect Pages - Позволяет восстанавливать недоступные страницы из кеша различных поисковых систем.
  •  Rights To Close - Дает возможность закрывать вкладки двойным кликом правой кнопки мыши на любой части страницы браузера.
  •  RSS Icon In Awesombar - Возвращает RSS иконку для подписки новостей в адресную строку.
  •  Russian spellcheking dictionary - Проверка орфографии.
  •  Save Image In Folder - Позволяет сохранять картинки двойным щелчком или из контекстного меню в предварительно указанную папку.
  •  Save Images - Позволяет пакетно сохранять или открывать изображения из пункта в контекстном меню.
  •  SearhLoad Options - Настройка поведения поискового окошка.
  •  Search Preview - Вставляет картинки предпросмотра в результаты поиска Google.
  •  Secure Login - Менеджер хранения паролей.
  •  Simple Mail - Почтовый клиент.
  •  Slim Add-ons Manager - Делает менеджер дополнений компактным.
  •  Smart Text - Выделяет имя домена и расшифровывает адрес для более удобного восприятия.
  •  Snap Links - Захват и открытие выделенных ссылок с помощью нажатия и удержания колесика мышки.
  •  Speed Dial - Визуальные закладки на стартовой странице, как в браузере Opera.
  •  Status-4-Evar - Элементы и индикаторы бывшей строки состояния для Firefox 4.
  •  StatusbarClock - Дата и часы в статусбаре.
  •  Stay-Open Menu - Открытые меню не закрываются, если убрать с них курсор.
  •  Stf - Сохраняет выделенный текст в txt файл.
  •  Stylish - Позволяет вносить различные скрипты, которые влияют на отображение самого браузера или web страниц. Готовые варианты есть на официальном сайте.
  •  Tab History Menu - Если кликнуть по вкладке, откроется меню с ее историей, откуда можно перейти на любую посещенную ранее страницу.
  •  TabMixPlus - Можно настроить поведение и внешний вид вкладок.
  •  Text Formatting Toolbar - Панель с BB кодами, которая открывается нажатием на кнопку.
  •  ToolbarAppmenuButton - Меняет фиксированную оранжевую кнопку Firefox на более компактную, которую можно переместить в любое место.
  •  Toolbar Buttons - Добавляет множество новых кнопок в браузер.
  •  TooManyTabs - Второй таб бар, который открывается по нажатию кнопки. В него можно переносить редко используемые вкладки, потому что здесь они не будут использовать оперативную память.
  •  TrashMail - Еще один сервис для создания временного почтового ящика, который будет перенапрявлять письма на ваш реальный ящик.
  •  TryAgain - Повторяет попытки открытия страницы, когда сервер не найден.
  •  UnMHT - Инструмент для сохранения страниц.
  •  UpdateScanner - Сканер выбранных страниц на наличие обновлений, работает в фоне, можно бродить по интернету и ничего не пропустить, поскольку он предупредит, если страница обновилась.
  •  UrlCorrector - Делает возможным ввод только латиницы в адресную строку, даже если установлена русская раскладка.
  •  YetAnotherSmoothScrolling - Полная настройка плавного скроллинга страниц.
  •  Video DownloadHelper - Позволяет скачивать видео с флеш плееров по нажатию кнопки.
  •  WikiLook - Поиск выделенного текста с помощью Википедии, результат появляется во всплывающем окошке.
  •  Wmlbrowser - Позволяет открывать Wap сайты.
  •  Xmarks - Хранит ваши закладки на сервере, для этого нужно завести учетную запись, после этого можно восстановть закладки в любом браузере, где есть поддержка этого дополнения.
  •  ВКонтакте.ру Downloader - Добавляет ссылки на скачивание музыки, видео и фото ВКонтакте.
  •  Менеджер сессий - Наиболее удобный менеджер сессий.

Как отключить проверку совместимости:
 Некоторые дополнения не совместимы с последними версиями Firefiox, но это всего лишь формальность,
 на самом деле они прекрасно работают, нужно лишь разрешить их установку.
 В адресной строке браузера вводим about:config и откроется окно с настройками.
 Нажимаем правую кнопку мыши и создаем логическое extensions.checkCompatibility.5.0 со значением false
 Теперь можно устанавливать старые дополнения.

Год выпуска: 2011
Разработчик: mozilla.org
Операционная система: Windows® 2000/XP/Vista/7
Язык интерфейса: Русский
Лекарство: Не требуется
Размер: 23.3 Mb

Скачать бесплатно Пакет 100 лучших дополнений Mozilla Firefox:

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Категория: Интернет | Добавил: Arkadievich | Теги: дополнений, mozilla, лучших, ADDONS, firefox, 100, пакет
Просмотров: 7812 | Загрузок: 7805 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/1 |

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Подборка ста полезных дополнений к Mozilla Firefox
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