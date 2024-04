Подборка ста полезных дополнений к Mozilla Firefox.

Они создадут Вам комфорт и несомненные удобства на просторах интернета.



Описание дополнений:



Adblock - Блокировщик рекламы.

All-in-One Sidebar - Сайдбар с массой настроек и возможностей.

AutoCopy - Автоматически копирует выделенный текст в буфер обмена, вставляется нажатием на колесо мыши.

Back IS Close - Меняет кнопку назад на кнопку закрыть, если вкладка не имеет истории.

BBCode - Вставка BB кодов из контекстного меню.

BetterPrivacy - Удаляет различные следящие кукисы.

BugMeNot - Сервис для выбора готового "публичного" логина и пароля для сайта, на котором вам лень регистрироваться.

CheckIt - Мини приложение, которое позволяет сверять MD5 суммы.

Clipple - Мультибуфер, запоминает каждое действие связанное с копированием текста, который можно восстановить через пункт в контекстном меню, стоит отметить, что подхватываются даже действия с буфером обмена Windows.

CoLT - Добавляет пункт в контекстное меню "Копировать название ссылки".

Context Search - Поиск выделенного текста из контекстного меню, при этом используется список пользовательских поисковиков.

DblClicker - Открытие ссылок в новой вкладке двойным щелчком мыши, немного сокращает отклик, имейте ввиду.

DownloadStatusbar - Заменяет стандартное окно загрузок на более компактное, которое появляется на новой панели внизу браузера.

Do This Automatically - Исправляет баг, который не давал загружаться торрент файлам автоматически и открываться в торрент клиенте.

Easy drag to go - Открытие ссылок стало еще проще. Чтобы открыть ссылку в новой вкладке, удерживаем левую кнопку мыши на ссылке, сдвигаем ее вверх и отпускаем. Чтобы открыть ссылку в фоновой вкладке, удерживаем и сдвигаем вниз. По такому принципу можно выделять текст и сдвигать, чтобы открыть его в поиске Google.

eCleaner - Позволяет удалить следы и настройки любого дополнения.

Element Hiding Helper - Расширяет возможности Adblock Plus, упрощая создание правил для скрытия элементов.

Extended Link Properties - Позволяет узнать размер файла, время последнего изменения, тип содержимого, заголовок HTTP. Для этого нужно щелкнуть на ссылке правой кнопкой и в контекстном меню выбрать "Свойства" (аналогично Get File Size).

ExtendedStatusbar - Статусбар с процентами, временем, скоростью и количеством загруженного.

Fasterfox Lite - Значительно ускоряет открытие страниц.

FEBE - Позволяет делать и восстанавливать резервные копии данных браузера.

File and Folder Shortcuts - Добавляет панельку, на которой можно разместить ярлыки на приложения Windows.

Fire Gestures - Выполнение различных команд с помощью жестов мыши.

FireFTP - FTP клиент.

FireShot - Продвинутый скриншотер. В отличие от других, включает целый ряд инструментов для редактирования скриншота и добавления графических и текстовых аннотаций. Подобная функциональность будет полезна для веб-разработчиков, тестеров и редакторов.

Flagfox - Отображает флаг страны в которой находится сервер. Можно узнать подробную информацию о сайте.

FlashBlock - Блокирует всю флэш анимацию на странице, заменяя ее кнопкой "воспроизвести", т.е. можно включить ту или иную анимацию. А так же удалить, или разрешить показ флэш на сайте.

Forecastfox Weather - Прогноз погоды.

FxIF - Просмотр Exif данных изображения из пункта в контекстном меню.

Ghostery - Не дает известным статистическим сервисам следить за вами.

Grab and Drag - Скролл страниц в стиле Adobe Acrobat, удерживая левую кнопку мыши.

Greasemonkey - Среда для работы со криптами.

IdentFavIcon - Если у сайта нет своей иконки, то данная утилита заменяет ее на другую индивидуальную.

IE Tab2 - Просмотр страниц на движке установленного в системе IE.

Image Fetcher - Добавляет кнопку "Save" в правый нижний уголок картинки.

Image Preview - Удерживая курсор на маленьких картинках появится увеличенная копия.

Image Toolbar - Добавляет небольшую панель инструментов при наведении курсора на картинку, как в IE (сохранить, копировать, печать, свойства ...).

Image zoom - Можно увеличивать или уменьшать размер изображения, путем удерживания на нем правой кнопки мыши и проворачивания колеса мыши вверх или вниз.

ImgLikeOpera - Улучшает кеш изображений, ранее загруженные картинки берутся из кеша, а не загружаются заново.

ImTranslator - Приложение онлайн-переводчик.

InFormEnter - Вставляет в текстовые поля заранее подготовленный текст. Еще есть функция "Сгенерировать пароль" и "Повторить пароль", что очень удобно.

InfoRSS - RSS новости бегущей строкой.

KOLOBOK Smile - Кнопка на панели инструментов открывает боковую панель с множеством смайлов, всего 27 галерей.

LastPass - Наиболее удобный мастер хранения паролей, который хранит пароли на сервере.

Lazarus: Form Recovery - Автоматически запоминает введенный текст в формы, который можно легко восстановить из пункта в контекстном меню.

LessSpamplease - Позволяет быстро сделать временный почтовый ящик из конткестного меню.

LinkAlert - Показывает значки на курсоре, согласно контенту который находится по ссылке.

Linkinfication - Позволяет открывать двойным щелчком текстовые ссылки, как гипер ссылки.

MeasureIt - Линейка, можно измерить любой элемент на странице с точностью до пикселя.

Memory Fox - Заставляет браузер грамотно использовать оперативную память, теперь нет никаких утечек при длительном использовании.

Menu Editor - Редактор контекстного меню.

Menu Icons Plus - добавляет иконки в различные меню браузера.

New Tab King - Стартовая страница с ссылками на наиболее посещаемые вами сайты.

NoScript - Дает возможность блокировать скрипты, использующиеся на сайте.

OptimizeGoogle - Настраиваем Google под себя.

Organize Search Engines - Удобное средство для управления поисковыми плагинами. Позволяет их редактировать и переименовывать, а так же добавлять разделители.

OrganizeStatusBar - Позволяет настроить элементы в статусбаре в любом порядке, а также скрыть их.

PDFIt - Можно сохранить веб-страницу как файл в формате PDF.

Personal Menu - Настрока содержимого оранжевой кнопки Firefox.

QuickFox Note - Удобный блокнот в браузере.

Quick Note - Красивый блокнот в браузере.

Quick Translator - Возле выделенного текста появляется кнопочка для его перевода.

Remove Cookie(s) for Site - Можно удялять куки для сайта на котором вы находитесь из пункта в контекстном меню.

Resurrect Pages - Позволяет восстанавливать недоступные страницы из кеша различных поисковых систем.

Rights To Close - Дает возможность закрывать вкладки двойным кликом правой кнопки мыши на любой части страницы браузера.

RSS Icon In Awesombar - Возвращает RSS иконку для подписки новостей в адресную строку.

Russian spellcheking dictionary - Проверка орфографии.

Save Image In Folder - Позволяет сохранять картинки двойным щелчком или из контекстного меню в предварительно указанную папку.

Save Images - Позволяет пакетно сохранять или открывать изображения из пункта в контекстном меню.

SearhLoad Options - Настройка поведения поискового окошка.

Search Preview - Вставляет картинки предпросмотра в результаты поиска Google.

Secure Login - Менеджер хранения паролей.

Simple Mail - Почтовый клиент.

Slim Add-ons Manager - Делает менеджер дополнений компактным.

Smart Text - Выделяет имя домена и расшифровывает адрес для более удобного восприятия.

Snap Links - Захват и открытие выделенных ссылок с помощью нажатия и удержания колесика мышки.

Speed Dial - Визуальные закладки на стартовой странице, как в браузере Opera.

Status-4-Evar - Элементы и индикаторы бывшей строки состояния для Firefox 4.

StatusbarClock - Дата и часы в статусбаре.

Stay-Open Menu - Открытые меню не закрываются, если убрать с них курсор.

Stf - Сохраняет выделенный текст в txt файл.

Stylish - Позволяет вносить различные скрипты, которые влияют на отображение самого браузера или web страниц. Готовые варианты есть на официальном сайте.

Tab History Menu - Если кликнуть по вкладке, откроется меню с ее историей, откуда можно перейти на любую посещенную ранее страницу.

TabMixPlus - Можно настроить поведение и внешний вид вкладок.

Text Formatting Toolbar - Панель с BB кодами, которая открывается нажатием на кнопку.

ToolbarAppmenuButton - Меняет фиксированную оранжевую кнопку Firefox на более компактную, которую можно переместить в любое место.

Toolbar Buttons - Добавляет множество новых кнопок в браузер.

TooManyTabs - Второй таб бар, который открывается по нажатию кнопки. В него можно переносить редко используемые вкладки, потому что здесь они не будут использовать оперативную память.

TrashMail - Еще один сервис для создания временного почтового ящика, который будет перенапрявлять письма на ваш реальный ящик.

TryAgain - Повторяет попытки открытия страницы, когда сервер не найден.

UnMHT - Инструмент для сохранения страниц.

UpdateScanner - Сканер выбранных страниц на наличие обновлений, работает в фоне, можно бродить по интернету и ничего не пропустить, поскольку он предупредит, если страница обновилась.

UrlCorrector - Делает возможным ввод только латиницы в адресную строку, даже если установлена русская раскладка.

YetAnotherSmoothScrolling - Полная настройка плавного скроллинга страниц.

Video DownloadHelper - Позволяет скачивать видео с флеш плееров по нажатию кнопки.

WikiLook - Поиск выделенного текста с помощью Википедии, результат появляется во всплывающем окошке.

Wmlbrowser - Позволяет открывать Wap сайты.

Xmarks - Хранит ваши закладки на сервере, для этого нужно завести учетную запись, после этого можно восстановть закладки в любом браузере, где есть поддержка этого дополнения.

ВКонтакте.ру Downloader - Добавляет ссылки на скачивание музыки, видео и фото ВКонтакте.

Менеджер сессий - Наиболее удобный менеджер сессий.

Как отключить проверку совместимости:

Некоторые дополнения не совместимы с последними версиями Firefiox, но это всего лишь формальность ,

на самом деле они прекрасно работают, нужно лишь разрешить их установку.

В адресной строке браузера вводим about:config и откроется окно с настройками.

Нажимаем правую кнопку мыши и создаем логическое extensions.checkCompatibility.5.0 со значением false

Теперь можно устанавливать старые дополнения.



Год выпуска: 2011

Разработчик: mozilla.org

Операционная система: Windows® 2000/XP/Vista/7

Язык интерфейса: Русский

Лекарство: Не требуется

Размер: 23.3 Mb



Скачать бесплатно Пакет 100 лучших дополнений Mozilla Firefox:



