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Главная » Файлы » Софт » Интернет

Mozilla Firefox 5.0 Beta 2 Candidates Build 1

Загрузить, скачать Интернет, Mozilla Firefox 5.0 Beta 2 Candidates Build 1 бесплатно.

Скачать Mozilla Firefox 5.0 Beta 2 Candidates Build 1 бесплатно

Mozilla Firefox 5.0 Beta 2 Candidates Build 1 бесплатно и без регистрации

Mozilla Firefox 5.0 Beta 2 Candidates Build 1 download free
20.05.2011, 14:18


Mozilla Firefox - очень быстро работающий браузер, причем быстрота работы заметна не только во время загрузки веб-страниц, но и при поиске в закладках и Истории.
 Сделан он на основе движка Mozilla и позволяет просматривать все веб-страницы в одном многовкладочном окне, а также обладает множеством других полезных опций, включая способность значительного расширения возможностей подключением плагинами (а выпущено их великое множество).

Основные возможности Mozilla Firefox:
 Блокировка всплывающих окон (англ. pop-up)
 Поддержка вкладок (англ. tabbed browsing) (несколько страниц в одном окне)
 Встроенная панель поиска в поисковых машинах и словарях
 Так называемые «Живые закладки» (англ. Live bookmarks) — механизм интеграции RSS-потоков
 Широкие возможности по настройке поведения и внешнего вида
 Поддержка множества расширений
 Встроенные инструменты для веб-разработчика
 Автоматическое обновление как самого браузера, так и его расширений (с версии 1.5)
 Отображение контента сразу (позволяет комфортно продолжать сёрфинг даже при неполной загрузке страницы, что особенно заметно при медленном соединении и большом количестве внедрённых объектов)

Год выпуска: 2011
ОС: Windows 2000/XP/Vista/7
Язык интерфейса: русский
Лекарство: не требуется (Freeware)
Сайт программы: mozilla.org
Размер: 15.3 Mb
Восстановление: 10%
MD5: 54EFA4E7B9A8F7FC38E6FC8A6E516FEE

Скачать Mozilla Firefox 5.0 Beta 2 Candidates Build 1

Вашему вниманию - новая версия Mozilla Firefox

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Категория: Интернет | Добавил: Arkadievich | Теги: 5.0, WINDOWS, mozilla, vista, XP, firefox, 2000, браузер
Просмотров: 1341 | Загрузок: 1334 | Рейтинг: 5.0/1 |

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очень быстро работающий браузер
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