Mozilla Firefox - очень быстро работающий браузер, причем быстрота работы заметна не только во время загрузки веб-страниц, но и при поиске в закладках и Истории.
Сделан он на основе движка Mozilla и позволяет просматривать все веб-страницы в одном многовкладочном окне, а также обладает множеством других полезных опций, включая способность значительного расширения возможностей подключением плагинами (а выпущено их великое множество).
Основные возможности Mozilla Firefox:
Блокировка всплывающих окон (англ. pop-up)
Поддержка вкладок (англ. tabbed browsing) (несколько страниц в одном окне)
Встроенная панель поиска в поисковых машинах и словарях
Так называемые «Живые закладки» (англ. Live bookmarks) — механизм интеграции RSS-потоков
Широкие возможности по настройке поведения и внешнего вида
Поддержка множества расширений
Встроенные инструменты для веб-разработчика
Автоматическое обновление как самого браузера, так и его расширений (с версии 1.5)
Отображение контента сразу (позволяет комфортно продолжать сёрфинг даже при неполной загрузке страницы, что особенно заметно при медленном соединении и большом количестве внедрённых объектов)
Год выпуска: 2011
ОС: Windows 2000/XP/Vista/7
Язык интерфейса: русский
Лекарство: не требуется (Freeware)
Сайт программы: mozilla.org
Размер: 15.3 Mb
Восстановление: 10%
MD5: 54EFA4E7B9A8F7FC38E6FC8A6E516FEE
Скачать Mozilla Firefox 5.0 Beta 2 Candidates Build 1
Вашему вниманию - новая версия Mozilla Firefox
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