



Mozilla Firefox - очень быстро работающий браузер, причем быстрота работы заметна не только во время загрузки веб-страниц, но и при поиске в закладках и Истории.

Сделан он на основе движка Mozilla и позволяет просматривать все веб-страницы в одном многовкладочном окне, а также обладает множеством других полезных опций, включая способность значительного расширения возможностей подключением плагинами (а выпущено их великое множество).



Основные возможности Mozilla Firefox:

Блокировка всплывающих окон (англ. pop-up)

Поддержка вкладок (англ. tabbed browsing) (несколько страниц в одном окне)

Встроенная панель поиска в поисковых машинах и словарях

Так называемые «Живые закладки» (англ. Live bookmarks) — механизм интеграции RSS-потоков

Широкие возможности по настройке поведения и внешнего вида

Поддержка множества расширений

Встроенные инструменты для веб-разработчика

Автоматическое обновление как самого браузера, так и его расширений (с версии 1.5)

Отображение контента сразу (позволяет комфортно продолжать сёрфинг даже при неполной загрузке страницы, что особенно заметно при медленном соединении и большом количестве внедрённых объектов)



Год выпуска: 2011

ОС: Windows 2000/XP/Vista/7

Язык интерфейса: русский

Лекарство: не требуется (Freeware)

Сайт программы: mozilla.org

Размер: 15.3 Mb

Восстановление: 10%

MD5: 54EFA4E7B9A8F7FC38E6FC8A6E516FEE



Скачать Mozilla Firefox 5.0 Beta 2 Candidates Build 1



Вашему вниманию - новая версия Mozilla Firefox



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