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Главная » Файлы » Софт » Система

Сборник официальных обновлений для Windows XP SP3 RUS (11.05.2011)

Загрузить, скачать Система, Сборник официальных обновлений для Windows XP SP3 RUS (11.05.2011) бесплатно.

Скачать Сборник официальных обновлений для Windows XP SP3 RUS (11.05.2011) бесплатно

Сборник официальных обновлений для Windows XP SP3 RUS (11.05.2011) бесплатно и без регистрации

Сборник официальных обновлений для Windows XP SP3 RUS (11.05.2011) download free
16.05.2011, 20:00


Данный пак включает в себя все предлагаемые обновления Windows Update (плюс кое-какие необходимые дополнения от Microsoft) для Windows XP и Internet Explorer, обновления обязательны как минимум, для защиты от эпидемии вируса kido (Conficker) и от других вирусов-червей использующих известные уязвимости Windows XP SP3. Сборник предназначен как для профессионалов, так и для рядовых пользователей!

UpdatePack Live - ключевой особенностью набора является наличие тех же обновлений, какие содержит UpdatePack-XPSP3-Rus. Дополнительно включены обновления тех продуктов, которые являются частью операционной системы: Windows Media Player 9-11 и Internet Explorer 6-8, а также исправления ошибок локализации. Возможна установка полных версий IE8 и WMP11, дополнительных программ и обновлений.

История изменений:
Добавлен KB2492386 (заменяет KB955759)

Контрольные суммы
MD5: F2B455F96A6B20A9476E7148051E1D01

Дата: 11-05-2011
Операционная система: Windows® XP SP3
Язык: Русский
Лекарство: Не требуется
Размер архива: 74.9 Mb

Скачать Сборник официальных обновлений для Windows XP SP3 RUS (11.05.2011)



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Категория: Система | Добавил: Arkadievich | Теги: сборник, официальных, WINDOWS, обновлений, SP3, XP, rus, для
Просмотров: 2196 | Загрузок: 2189 | Рейтинг: 5.0/1 |

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Сборник официальных обновлений для Windows XP SP3 RUS (11.05.2011)
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