Сборник официальных обновлений для Windows XP SP3 RUS (11.05.2011)
16.05.2011, 20:00
Данный пак включает в себя все предлагаемые обновления Windows Update (плюс кое-какие необходимые дополнения от Microsoft) для Windows XP и Internet Explorer, обновления обязательны как минимум, для защиты от эпидемии вируса kido (Conficker) и от других вирусов-червей использующих известные уязвимости Windows XP SP3. Сборник предназначен как для профессионалов, так и для рядовых пользователей!
UpdatePack Live - ключевой особенностью набора является наличие тех же обновлений, какие содержит UpdatePack-XPSP3-Rus. Дополнительно включены обновления тех продуктов, которые являются частью операционной системы: Windows Media Player 9-11 и Internet Explorer 6-8, а также исправления ошибок локализации. Возможна установка полных версий IE8 и WMP11, дополнительных программ и обновлений.
История изменений: Добавлен KB2492386 (заменяет KB955759)