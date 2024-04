Defraggler – программа для дефрагментации жестких дисков. По словам разработчика, Defraggler отличается от других продуктов на рынке, прежде всего, тем, что позволяет дефрагментировать не только жесткий диск целиком, но и отдельные файлы. Программа предлагает простой и понятный интерфейс, поддерживает Windows 2000, 2003, XP, Vista и 7, в том числе 64-битные версии, работает с файловыми системами FAT32 и NTFS.



Основные характеристики Defraggler:

• Может работать как с целым диском, так и с отдельными файлами.

• Совместима как с 32-битными, так и с 64-битными системами.

• Дефрагментация дисков в системе NTFS и FAT32.

• Функция поиска.

• Подсчет свободного места при перемещении файлов большого размера.



Changes in Defraggler 2.05.315:

- Improved defrag speed of large files in 32-bit OSs.

- Improved drive analysis speed.

- Improved Solid State drive detection.

- Fixed bug with incorrect position of Defraggler item in file/folder context menu.

- Added option to enable/disable shell extension.

- Fixed problem with df.exe sometimes aborting.

- Fixed file type exclusion bug.

- Added support for the Kurdish language.

- Added last scheduled defrag information.

- Shell extension fixed to work correctly with UAC.

- Translation fixes.

- Online Help link fixed.

- Minor bug fixes.



Операционная система: Windows® 2000/XP/Vista/7

Год выхода: 2011

Версия: 32.05.315 + Portable

Язык интерфейса: Multilanguage/Русский

Лекарство: Не требуется (freeware)

Размер: 13.6 Mb

Восстановление: 10%

MD5: 92EC026A9AE04E630437F0199A813087



Скачать Defraggler 2.05.315 + Portable



Скачать новую версию Defraggler



.







. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель,зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.