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Главная » Файлы » Софт » Система

System Explorer 2.8.0 + Portable (RU)

Загрузить, скачать Система, System Explorer 2.8.0 + Portable (RU) бесплатно.

Скачать System Explorer 2.8.0 + Portable (RU) бесплатно

System Explorer 2.8.0 + Portable (RU) бесплатно и без регистрации

System Explorer 2.8.0 + Portable (RU) download free
28.04.2011, 23:54


System Explorer - диспетчер задач для Windows. Функциональная, небольшая утилита, способная полностью заменить стандартный диспетчер задач. В System Explorer все строго структурировано и разложено по полочкам. Каждый раздел включает в себя подраздел, в котором и происходят основные манипуляции. Раздел мониторинга занимается наблюдением за системой: загрузка системной памяти, использование файла подкачки, запущенные процессы. Не пропустит System Explorer и процессы, использующие сеть. Из раздела "система" можно деинсталлировать переставшую быть нужной программу, изменить параметры автозапуска ОС, просмотреть драйвера устройств. В общем если вас не устраивает стандартный диспетчер задач, попробуйте System Explorer.

Возможности программы:
- Подробная информация о задачах, процессах, установленных драйверах и программах, IE дополнениях, а также открытых соединениях и файлах
- Простая проверка файла через VirusTotal.com
- Простой доступ к разделу "Утилиты" ОС
- Создание снимков реестра и файлов
- Удобное управление автозагрузкой

Changes in System Explorer 2.8.0:
- Version 2.8.0 has been released in Installer and Portable version! This version contains various resources usage optimalization, updated translations and bugfixes.

Операционная система: Windows® 2000/XP/Vista/7
Год выхода: 2011
Версия: 2.8.0
Язык интерфейса: Multilanguage/Русский
Лекарство: Не требуется (freeware)
Размер: 1,85/3,48 Мб





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Категория: Система | Добавил: Arkadievich | Теги: Задачи, диспетчер, WINDOWS, задач, System Explorer, процессы, portable, 2.8.0
Просмотров: 1433 | Загрузок: 1426 | Рейтинг: 5.0/1 |

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диспетчер задач для Windows
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