System Explorer - диспетчер задач для Windows. Функциональная, небольшая утилита, способная полностью заменить стандартный диспетчер задач. В System Explorer все строго структурировано и разложено по полочкам. Каждый раздел включает в себя подраздел, в котором и происходят основные манипуляции. Раздел мониторинга занимается наблюдением за системой: загрузка системной памяти, использование файла подкачки, запущенные процессы. Не пропустит System Explorer и процессы, использующие сеть. Из раздела "система" можно деинсталлировать переставшую быть нужной программу, изменить параметры автозапуска ОС, просмотреть драйвера устройств. В общем если вас не устраивает стандартный диспетчер задач, попробуйте System Explorer.



Возможности программы:

- Подробная информация о задачах, процессах, установленных драйверах и программах, IE дополнениях, а также открытых соединениях и файлах

- Простая проверка файла через VirusTotal.com

- Простой доступ к разделу "Утилиты" ОС

- Создание снимков реестра и файлов

- Удобное управление автозагрузкой



Changes in System Explorer 2.8.0:

- Version 2.8.0 has been released in Installer and Portable version! This version contains various resources usage optimalization, updated translations and bugfixes.



Операционная система: Windows® 2000/XP/Vista/7

Год выхода: 2011

Версия: 2.8.0

Язык интерфейса: Multilanguage/Русский

Лекарство: Не требуется (freeware)

Размер: 1,85/3,48 Мб











