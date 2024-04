Скачать BatteryCare 0.9.8.10 Rus Portable бесплатно

BatteryCare - программа, которая помогает продлить время автономной работы ноутбуков и нетбуков. BatteryCare умеет анализировать запущенные процессы и приостанавливать наиболее энергоемкие, оптимизирует использование графических эффектов, позволяет добавить расширенное оповещение, получить полную информацию о батарее, быстро изменить план энергопитания.



Когда формируемое число циклов разгрузки достигнуто, выскакивает окно уведомления, чтобы напомнить, что требуется полная разгрузка.

Полная батарея information вычисляет статистическое остающееся время в ноутбуках, которые не поддерживают время работы батареи, оставленное информацию, и только перечисляют процент обновления.

Вам предоставляется вся подробная информация о батарее, такие как уровень износа, мощности, потребление, изготовитель, и т.д.

Центральный процессор и температура HDD постоянно контролируют Ваш центральный процессор и температуру жесткого диска, или в градусах Цельсия или в Фаренгейте.

Область уведомления показывает компактный popup с полной информацией, которую Вы можете быстро взять под контроль. Температуры, статус, осташееся время. Автообновление подскажет о доступной новой версии, программа обновит себя.

Малый вес, маниторинг и оптимизация батареи, BatteryCare не вмешивается в работу системы. Требуется только 0,1 % ресурсов памяти процессора.



Кроме этого, BatteryCare производит мониторинг температур процессора и жесткого диска и выводит информацию об этом через иконку в системном лотке.







What's New in This Release:

Faster startup time, up to 50% faster.

Reduced delay in Quickinfo Popup, is now faster.

Updater will now install Major releases with installer.

Fixed minor translation issues.





OC: Windows XP, Vista and 7

Размер: 4.14 Mb

Язык: En/Ru

Статус: Freeware

Восстановление: 10%

MD5: D0CECE315D6486D031CC1B291B820B2C









Скачать программу BatteryCare 0.9.8.10 + Portable (4.14 Mb):



Download Upload24.net - Quickly, conveniently and free of charge!

Download FileSonic.com

Download Turbobit.net



