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BatteryCare 0.9.8.10 Rus Portable

Загрузить, скачать Система, BatteryCare 0.9.8.10 Rus Portable бесплатно.

Скачать BatteryCare 0.9.8.10 Rus Portable бесплатно

BatteryCare 0.9.8.10 Rus Portable бесплатно и без регистрации

BatteryCare 0.9.8.10 Rus Portable download free
14.05.2011, 10:42


BatteryCare - программа, которая помогает продлить время автономной работы ноутбуков и нетбуков. BatteryCare умеет анализировать запущенные процессы и приостанавливать наиболее энергоемкие, оптимизирует использование графических эффектов, позволяет добавить расширенное оповещение, получить полную информацию о батарее, быстро изменить план энергопитания.

BatteryCare - программное обеспечение, созданное, чтобы оптимизировать использование, и работа современных ноутбуков batteryIt контролирует циклы разгрузки batterys и помогает увеличению ее автономии и улучшению ее lifetimeFeatures: циклы разгрузки Batterys monitoringThe передовой алгоритм точно делают запись, когда полный цикл разгрузки выполнен.
   Когда формируемое число циклов разгрузки достигнуто, выскакивает окно уведомления, чтобы напомнить, что требуется полная разгрузка.
  Полная батарея information вычисляет статистическое остающееся время в ноутбуках, которые не поддерживают время работы батареи, оставленное информацию, и только перечисляют процент обновления.
  Вам предоставляется вся подробная информация о батарее, такие как уровень износа, мощности, потребление, изготовитель, и т.д.
  Центральный процессор и температура HDD постоянно контролируют Ваш центральный процессор и температуру жесткого диска, или в градусах Цельсия или в Фаренгейте.
  Область уведомления показывает компактный popup с полной информацией, которую Вы можете быстро взять под контроль. Температуры, статус, осташееся время. Автообновление подскажет о доступной новой версии, программа обновит себя.
 Малый вес,  маниторинг и оптимизация батареи, BatteryCare не вмешивается в работу системы. Требуется только 0,1 % ресурсов памяти процессора.

Кроме этого, BatteryCare производит мониторинг температур процессора и жесткого диска и выводит информацию об этом через иконку в системном лотке.



What's New in This Release:
Faster startup time, up to 50% faster.
Reduced delay in Quickinfo Popup, is now faster.
Updater will now install Major releases with installer.
Fixed minor translation issues.


OC: Windows XP, Vista and 7
Размер: 4.14 Mb
Язык: En/Ru
Статус: Freeware
Восстановление: 10%
MD5: D0CECE315D6486D031CC1B291B820B2C




Скачать программу BatteryCare 0.9.8.10 + Portable (4.14 Mb):



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Категория: Система | Добавил: Arkadievich | Теги: BatteryCare, информация, батарее, portable, время, автономной, запущенные, работы, 0.9.8.10, процессы
Просмотров: 1754 | Загрузок: 1747 | Рейтинг: 0.0/0 |

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помогает продлить время автономной работы ноутбуков и нетбуков
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