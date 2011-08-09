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Главная » Файлы » Софт » Система

BatteryCare 0.9.8.11 (2011)

Загрузить, скачать Система, BatteryCare 0.9.8.11 (2011) бесплатно.

Скачать BatteryCare 0.9.8.11 (2011) бесплатно

BatteryCare 0.9.8.11 (2011) бесплатно и без регистрации

BatteryCare 0.9.8.11 (2011) download free
22.08.2011, 13:30

BatteryCare - программа, которая помогает продлить время автономной работы ноутбуков и нетбуков. BatteryCare умеет анализировать запущенные процессы и приостанавливать наиболее энергоемкие, оптимизирует использование графических эффектов, позволяет добавить расширенное оповещение, получить полную информацию о батарее, быстро изменить план энергопитания.

Кроме этого, BatteryCare производит мониторинг температур процессора и жесткого диска и выводит информацию об этом через иконку в системном лотке.

What's New in This Release:
Fixed a critical bug which caused a crash when shutting down the program with Windows XP.
Fixed a bug related to the power schemes numbering in Windows XP, which caused a crash.
Improved tutorial on how to perform a battery calibration, available on the website.


Год выпуска : 2011
ОС : Windows 2000/XP/Vista/7
Язык интерфейса : multilanguage/русский
Лекарство : не требуется (Freeware)
Размер : 1.20 Mb

Скачать бесплатно: BatteryCare 0.9.8.11 (2011)


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Категория: Система | Добавил: Galla | Теги: продлить, помогает, BatteryCare, нетбуков, 0.9.8.11, время, ноутбуков, автономной, работы
Просмотров: 1064 | Загрузок: 1057 | Рейтинг: 0.0/0 |

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программа, которая помогает продлить время автономной работы ноутбуков и нетбуков
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