Скачать BatteryCare 0.9.8.11 (2011) бесплатно

BatteryCare - программа, которая помогает продлить время автономной работы ноутбуков и нетбуков. BatteryCare умеет анализировать запущенные процессы и приостанавливать наиболее энергоемкие, оптимизирует использование графических эффектов, позволяет добавить расширенное оповещение, получить полную информацию о батарее, быстро изменить план энергопитания.



Кроме этого, BatteryCare производит мониторинг температур процессора и жесткого диска и выводит информацию об этом через иконку в системном лотке.



What's New in This Release:

Fixed a critical bug which caused a crash when shutting down the program with Windows XP.

Fixed a bug related to the power schemes numbering in Windows XP, which caused a crash.

Improved tutorial on how to perform a battery calibration, available on the website.

Год выпуска : 2011

ОС : Windows 2000/XP/Vista/7

Язык интерфейса : multilanguage/русский

Лекарство : не требуется (Freeware)

Размер : 1.20 Mb



