HTC Home- это бесплатный виджет для Windows с открытым исходным кодом. Показывает время и погоду на рабочем столе. Точно также, как на коммуникаторах HTC.



Обновленный интерфейс

Вернулось отображение дневной и ночной температуры, а прогноз теперь совмещен с самим виджетом. Прогноз может быть легко скрыт простым щелчком по иконке погоды.



Дополнительная информация о погоде

Теперь виджет часов может отображать дополнительную информацию, такую как скорость ветра или влажность. Т.к. одних лишь цифр не всегда достаточно, чтобы оценить погоду, мы добавили различные иконки для разной силы ветра и влажности.



«Ощущаемая» температура

Иногда кажется, что на улице намного холоднее (или теплее) указанной температуры. Это зависит от многих параметров, таких как скорость ветра, влажность и других. Поэтому мы добавили возможность отображения «ощущаемой» температуры, которая учитывает эти факторы.



Обновленный интерфейс настроек

Мы постарались сделать настройку виджетов более простой, логичной и привлекательной.



Стили

Каждый виджет теперь имеет несколько вариантов отображения. Для виджета «Часы» - это привычные цифровые часы с погодой, а также несколько видов аналоговых часов.



Каждый виджет – отдельное приложение

Каждый виджет теперь является самостоятельным приложением. Вы можете закреплять их на панели задач, вы можете запускать сколько угодно копий одного виджета.



Новый виджет – Погода

Виджет отображает только погоду. Имеется 3 стиля. Поддерживает выбор провайдера погоды и отображение «ощущаемой» температуры.



HTC Home Extras – это различные дополнения, которые расширяют функциональность виджетов. Это могут быть провайдеры погоды, ресурсы и т.д. Для установки дополнений, просто перетащите их на исполняемый файл любого виджета (Clock.exe, Weather.exe). Удалить их вы можете в настройках, на вкладке Extras.



Другие возможности:



Время отличное от системного

Вы можете указывать время отличное от системного в настройках виджета Часы



Настройка даты

Вы можете выбирать формат отображения даты в настройках виджета Часы



Время запуска

Разделение виджетов на отдельные приложения позволило уменьшить время их запуска



Раздельные настройки

Вы можете указать виджету какой файл настроек ему использовать с помощью параметра /c <имя_файла>. Таким образом можно создать два ярлыка к одному виджету, например Часы, указав разные файлы настроек. Это позволяет запускать несколько копий одного и того же виджета с разными стилями, временем, городом и т.д.



Провайдер MSN

Стандартный провайдер погоды MSN был доработан и теперь не уступает остальным. Добавлен локализованный поиск и автоматическое вычисление времени захода/восхода солнца.



Автоматическое обновление

HTC Home Apis поддерживает автоматическое обновление себя и установленных дополнений. Если вы не нашли какую-то функцию, которую очень ждали, не расстраивайтесь – вполне вероятно, что она появится в каком-нибудь обновлении.



Год выпуска: 2011

ОС: Windows 2000/XP/Vista/7

Язык интерфейса: english/русский

Лекарство: не требуется

Сайт программы: htchome.org

Размер: 19 Mb

Восстановление: 10%

MD5: 25AF8E23D88A4442D485EE9BAFCB2D45



Скачать программу HTC Home Apis 3.0 Build 620 Portable (19 Mb): Download Upload24.net - Quickly, conveniently and free of charge!

Download FileSonic.com

Download Turbobit.net



