µTorrent - быстрый, удобный, бесплатный и компактный торрент-клиент. Клиент µTorrent, на сегодняшний день, является одним из самых функциональных решений для работы с сетью BitTorrent. Программа сочетает в себе оптимальную функциональность при небольшом размере. Поддерживает работу независимо от треккера, позволяет загружать сразу несколько файлов, имеет настраиваемую полосу пропускания, быстрое восстановление прерванной загрузки и многое другое.
Особенности µTorrent:
uTorrent поддерживает параллельные загрузки;
Рационально использует ширину канала и позволяет ее настраивать;
uTorrent 3.0 — это очень крупное обновление с целым набором новых, весьма полезных, функций:
Добавлена функция воспроизведения видеофайла прямо во время его загрузки. Теперь можно начать воспроизведение видеофайла почти сразу после начала загрузки. Видеофайл загружается не кусками (как раньше), а последовательно, благодаря чему можно воспроизвести уже загруженную часть видео. Видео воспроизводится любым внешним видеоплеером
Добавлен новый сервис uTorrent Remote для управления загрузками удаленно с любого компьютера через любой веб-браузер (даже мобильный). Запуск, остановка и мониторинг состояния загрузок
Реализована система рейтинга для оценки торрент-файлов. Теперь любой пользователь может поставить оценку и оставить комментарий для любого торрент-файла
Добавлена возможность поделиться файлом с друзьями. Для этого достаточно просто перетащить файл в специальную область в окне программы, после чего будет доступна специальная ссылка на загруженный файл
Добавлена возможность сворачивания элементов интерфейса для компактности
Добавлен портативный режим. Теперь программа может работать с флэшки
Произведено множество усовершенствований для повышения производительности и стабильности.
Также стоит отметить новое, дополнительно загружаемое, расширение uChat. Это дополнение позволяет общаться с другими пользователями программы посредством чата.
What's New in This Release:
Fix: fix erroneous error messages about saving resume.dat
Fix: fix possible crash on auto-updates
Fix: fixed race condition when cancelling a btapp download
Fix: fixed possible crash when uninstalling apps
Fix: Multitorrent bundling now works. Fixes crash.
Fix: Search Bar - "Manage Search Provides" now links to "Preferences > Advanced > Ui Extras"
Change: Seeding tasks now show ETA of infinity
Автор: Ludvig Strigeus Обновлено: 09.07.2011 Цена: Free Рус. язык: Есть Размер: 1.16 Mb ОС: XP/Vista/7 Восстановление: 10%