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Главная » Файлы » Софт » Интернет

µTorrent 3.0 Build 25440 Stable

Загрузить, скачать Интернет, µTorrent 3.0 Build 25440 Stable бесплатно.

Скачать µTorrent 3.0 Build 25440 Stable бесплатно

µTorrent 3.0 Build 25440 Stable бесплатно и без регистрации

µTorrent 3.0 Build 25440 Stable download free
09.07.2011, 12:06


µTorrent - быстрый, удобный, бесплатный и компактный торрент-клиент. Клиент µTorrent, на сегодняшний день, является одним из самых функциональных решений для работы с сетью BitTorrent. Программа сочетает в себе оптимальную функциональность при небольшом размере. Поддерживает работу независимо от треккера, позволяет загружать сразу несколько файлов, имеет настраиваемую полосу пропускания, быстрое восстановление прерванной загрузки и многое другое.



Особенности µTorrent:
  • uTorrent поддерживает параллельные загрузки;
  • Рационально использует ширину канала и позволяет ее настраивать;
  • Встроенный планировщик uTorrent управляет заданиями;
  • uTorrent имеет возможность задавать приоритет трафика и регулировать скорость;
  • Имеет функции быстрой остановки и возобновления загрузок;
  • uTorrent поддерживает UPnP и NAT-PMP, а также популярные расширения протокола;
  • Имеет низкое потребление оперативной памяти и малый размер программы;
  • Поддерживает чтение RSS-лент и загрузку torrent-анонсов;
  • Взаимодействует с другими клиентами без необходимости наличия основного трекера (DHT);
  • uTorrent поддерживает шифрование протокола;
  • Интерфейс uTorrent имеет поддержку смены тем и возможность перевода на другие языки;
  • uTorrent встроено удаленное управление через HTTP-протокол, при помощи web-интерфейса (WebUI);
  • uTorrent работает во всех версиях операционных систем Windows;
  • Также есть возможность использования uTorrent в Linux при помощи Wine.

Langpacks:

Albanian, Arabic, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, Frisian, Galician, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Icelandic, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese (Brazil), Portuguese (Portugal), Romanian, Russian, Serbian (Cyrillic), Serbian (Latin), Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Taiwan, Thai, Turkish, Ukrainian, Valencian, Vietnamese, Welsh.

uTorrent 3.0 — это очень крупное обновление с целым набором новых, весьма полезных, функций:
  • Добавлена функция воспроизведения видеофайла прямо во время его загрузки. Теперь можно начать воспроизведение видеофайла почти сразу после начала загрузки. Видеофайл загружается не кусками (как раньше), а последовательно, благодаря чему можно воспроизвести уже загруженную часть видео. Видео воспроизводится любым внешним видеоплеером
  • Добавлен новый сервис uTorrent Remote для управления загрузками удаленно с любого компьютера через любой веб-браузер (даже мобильный). Запуск, остановка и мониторинг состояния загрузок
  • Реализована система рейтинга для оценки торрент-файлов. Теперь любой пользователь может поставить оценку и оставить комментарий для любого торрент-файла
  • Добавлена возможность поделиться файлом с друзьями. Для этого достаточно просто перетащить файл в специальную область в окне программы, после чего будет доступна специальная ссылка на загруженный файл
  • Добавлена возможность сворачивания элементов интерфейса для компактности
  • Добавлен портативный режим. Теперь программа может работать с флэшки
  • Произведено множество усовершенствований для повышения производительности и стабильности.
  • Также стоит отметить новое, дополнительно загружаемое, расширение uChat. Это дополнение позволяет общаться с другими пользователями программы посредством чата.

What's New in This Release:
  • Fix: fix erroneous error messages about saving resume.dat
  • Fix: fix possible crash on auto-updates
  • Fix: fixed race condition when cancelling a btapp download
  • Fix: fixed possible crash when uninstalling apps
  • Fix: Multitorrent bundling now works. Fixes crash.
  • Fix: Search Bar - "Manage Search Provides" now links to "Preferences > Advanced > Ui Extras"
  • Change: Seeding tasks now show ETA of infinity


Автор:  Ludvig Strigeus
Обновлено: 09.07.2011
Цена: Free
Рус. язык: Есть
Размер: 1.16 Mb
ОС: XP/Vista/7
Восстановление: 10%

Скачать бесплатно: µTorrent 3.0 Build 25440 Stable



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Категория: Интернет | Добавил: Arkadievich | Теги: торрент-клиент, 3.0, бесплатный, Быстрый, 25440, Build, удобный, µTorrent, компактный, stable
Просмотров: 1847 | Загрузок: 1840 | Рейтинг: 5.0/1 |

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быстрый, удобный, бесплатный и компактный торрент-клиент
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