Efficient Diary - данная программа представляет собой многофункциональный персональный дневник. Efficient Diary имеет мощную систему поиска, что позволяет мгновенно найти нужную запись. Формат записей пользователь может выбрать по своему усмотрению: установить шрифт, фон и подложку страницы, добавлять рисунки, гиперссылки, таблицы и смайлики. Программа Efficient Diary позволяет защитить свой дневник паролем и хранит информацию в зашифрованном виде.
В дневнике Efficient Diary имеются функции экспорта, импорта, восстановления удалённой информации, изменения вида и др. Efficient Diary дает возможность выбрать настроение и важность записи, редактировать записи в дневнике, группировать их и многое другое.
Название: Efficient Diary Pro Версия: 1.98 Build 102 + Portable Год выхода: 2011 Платформа: Windows All Язык: ML\Русский Лекарство: присутствует Размер архива: 9.86 Mb
Скачать Efficient Diary Pro 1.98 Build 102 Portable