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Efficient Diary Pro 1.98 Build 102 Portable

Загрузить, скачать Офис, Efficient Diary Pro 1.98 Build 102 Portable бесплатно.

Скачать Efficient Diary Pro 1.98 Build 102 Portable бесплатно

Efficient Diary Pro 1.98 Build 102 Portable бесплатно и без регистрации

Efficient Diary Pro 1.98 Build 102 Portable download free
16.05.2011, 19:11


Efficient Diary - данная программа представляет собой многофункциональный персональный дневник. Efficient Diary имеет мощную систему поиска, что позволяет мгновенно найти нужную запись. Формат записей пользователь может выбрать по своему усмотрению: установить шрифт, фон и подложку страницы, добавлять рисунки, гиперссылки, таблицы и смайлики. Программа Efficient Diary позволяет защитить свой дневник паролем и хранит информацию в зашифрованном виде.

В дневнике Efficient Diary имеются функции экспорта, импорта, восстановления удалённой информации, изменения вида и др. Efficient Diary дает возможность выбрать настроение и важность записи, редактировать записи в дневнике, группировать их и многое другое.

Название: Efficient Diary Pro
Версия: 1.98 Build 102 + Portable
Год выхода: 2011
Платформа: Windows All
Язык: ML\Русский
Лекарство: присутствует
Размер архива: 9.86 Mb

Скачать Efficient Diary Pro 1.98 Build 102 Portable




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Категория: Офис | Добавил: Arkadievich | Теги: Pro, 102, Efficient, Build, portable, дневник, 1.98, установить, Персональный, Diary
Просмотров: 2198 | Загрузок: 2191 | Рейтинг: 5.0/1 |

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многофункциональный персональный дневни
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