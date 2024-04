Efficient Diary - данная программа представляет собой многофункциональный персональный дневник. Efficient Diary имеет мощную систему поиска, что позволяет мгновенно найти нужную запись. Формат записей пользователь может выбрать по своему усмотрению: установить шрифт, фон и подложку страницы, добавлять рисунки, гиперссылки, таблицы и смайлики. Программа Efficient Diary позволяет защитить свой дневник паролем и хранит информацию в зашифрованном виде.



В дневнике Efficient Diary имеются функции экспорта, импорта, восстановления удалённой информации, изменения вида и др. Efficient Diary дает возможность выбрать настроение и важность записи, редактировать записи в дневнике, группировать их и многое другое.



Название: Efficient Diary Pro

Версия: 1.98 Build 102 + Portable

Год выхода: 2011

Платформа: Windows All

Язык: ML\Русский

Лекарство: присутствует

Размер архива: 9.86 Mb



Скачать Efficient Diary Pro 1.98 Build 102 Portable





Download Upload24.net

Download FileSonic.com

Download Turbobit.net



