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Главная » Файлы » Софт » Графика

ArtIcons Pro 5.29 Portable

Загрузить, скачать Графика, ArtIcons Pro 5.29 Portable бесплатно.

Скачать ArtIcons Pro 5.29 Portable бесплатно

ArtIcons Pro 5.29 Portable бесплатно и без регистрации

ArtIcons Pro 5.29 Portable download free
23.06.2011, 20:25



ArtIcons Pro (одна из лучших) - простая в использовании программа для создания и редактирования иконок в различных форматах. Утилита позволяет профессионалам и любителям создавать и редактировать иконки и работать с библиотеками иконок. Эта программа для создания иконок поддерживает экспорт и импорт множества графических форматов, включая ICO, PNG, BMP, JPEG, GIF, ANI, CUR, EXE, DLL, OCX и другие форматы. Вы сможете создать или отредактировать новую иконку с помощью встроенных в приложение инструментов для редактирования. Кроме использования стандартных инструментов, программа позволяет использовать различные эффекты, такие как наложение тени, настройка оттенка и насыщенности цвета, поворот, прозрачность, замена цвета и т.д. Созданную или отредактированную иконку вы сможете экспортировать в один из поддерживаемых форматов. Интерфейс программы переведен на множество языков, включая русский язык.

Этот редактор иконок вам поможет:
 •Cоздавать иконки различных размеров с палитрой до 16 миллионов цветов;
 •Редактировать 32-битные иконки с 8-битным альфа кана-лом;
 •Рисовать с помощью всевозможных графических инструментов, включая различные виды заливки;
 •Создавать тень в 32-битных иконках в стиле Windows XP;
 •Импортировать и импортировать .ico, .icpr, .bmp, .jpg и .png файлы;
 •Извлекать иконки из ехе-файлов Windows, библиотек;
 •Создавать библиотеки иконок для более эффективного хранения;
 •Искать иконки в папках и файлах и собирать их в библиотеки;
 •Удалять идентичные иконки из библиотек;
 •Использовать русский или английский интерфейс.



Платформа: Windows 7/XP/2003/Vista
Интерфейс: Ru/ML
Лекарство: Не требуется
Размер: 3.36 Mb
Восстановление: 10%
MD5: 218E5574A541DEE79B8A6933FF74817D

Скачать программу ArtIcons Pro 5.29 Portable



Новая версия - ArtIcons Pro 5.40 - Скачать!

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Категория: Графика | Добавил: Arkadievich | Теги: редактирования, Pro, форматах, Программа, portable, иконок, ArtIcons, 5.29, создания, в различных
Просмотров: 3891 | Загрузок: 3884 | Рейтинг: 5.0/1 |

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программа для создания и редактирования иконок в различных форматах
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