ArtIcons Pro (одна из лучших) - простая в использовании программа для создания и редактирования иконок в различных форматах. Утилита позволяет профессионалам и любителям создавать и редактировать иконки и работать с библиотеками иконок. Эта программа для создания иконок поддерживает экспорт и импорт множества графических форматов, включая ICO, PNG, BMP, JPEG, GIF, ANI, CUR, EXE, DLL, OCX и другие форматы. Вы сможете создать или отредактировать новую иконку с помощью встроенных в приложение инструментов для редактирования. Кроме использования стандартных инструментов, программа позволяет использовать различные эффекты, такие как наложение тени, настройка оттенка и насыщенности цвета, поворот, прозрачность, замена цвета и т.д. Созданную или отредактированную иконку вы сможете экспортировать в один из поддерживаемых форматов. Интерфейс программы переведен на множество языков, включая русский язык.
Этот редактор иконок вам поможет: •Cоздавать иконки различных размеров с палитрой до 16 миллионов цветов; •Редактировать 32-битные иконки с 8-битным альфа кана-лом; •Рисовать с помощью всевозможных графических инструментов, включая различные виды заливки; •Создавать тень в 32-битных иконках в стиле Windows XP; •Импортировать и импортировать .ico, .icpr, .bmp, .jpg и .png файлы; •Извлекать иконки из ехе-файлов Windows, библиотек; •Создавать библиотеки иконок для более эффективного хранения; •Искать иконки в папках и файлах и собирать их в библиотеки; •Удалять идентичные иконки из библиотек; •Использовать русский или английский интерфейс.
Платформа: Windows 7/XP/2003/Vista Интерфейс: Ru/ML Лекарство: Не требуется Размер: 3.36 Mb Восстановление: 10% MD5: 218E5574A541DEE79B8A6933FF74817D