





ArtIcons Pro (одна из лучших) - простая в использовании программа для создания и редактирования иконок в различных форматах. Утилита позволяет профессионалам и любителям создавать и редактировать иконки и работать с библиотеками иконок. Эта программа для создания иконок поддерживает экспорт и импорт множества графических форматов, включая ICO, PNG, BMP, JPEG, GIF, ANI, CUR, EXE, DLL, OCX и другие форматы. Вы сможете создать или отредактировать новую иконку с помощью встроенных в приложение инструментов для редактирования. Кроме использования стандартных инструментов, программа позволяет использовать различные эффекты, такие как наложение тени, настройка оттенка и насыщенности цвета, поворот, прозрачность, замена цвета и т.д. Созданную или отредактированную иконку вы сможете экспортировать в один из поддерживаемых форматов. Интерфейс программы переведен на множество языков, включая русский язык.



Этот редактор иконок вам поможет:

•Cоздавать иконки различных размеров с палитрой до 16 миллионов цветов;

•Редактировать 32-битные иконки с 8-битным альфа кана-лом;

•Рисовать с помощью всевозможных графических инструментов, включая различные виды заливки;

•Создавать тень в 32-битных иконках в стиле Windows XP;

•Импортировать и импортировать .ico, .icpr, .bmp, .jpg и .png файлы;

•Извлекать иконки из ехе-файлов Windows, библиотек;

•Создавать библиотеки иконок для более эффективного хранения;

•Искать иконки в папках и файлах и собирать их в библиотеки;

•Удалять идентичные иконки из библиотек;

•Использовать русский или английский интерфейс.







Платформа: Windows 7/XP/2003/Vista

Интерфейс: Ru/ML

Лекарство: Не требуется

Размер: 3.36 Mb

Восстановление: 10%

MD5: 218E5574A541DEE79B8A6933FF74817D



Скачать программу ArtIcons Pro 5.29 Portable





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