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Главная » Файлы » Софт » Офис

Portable PDF XChange Viewer Pro 2.5.197

Загрузить, скачать Офис, Portable PDF XChange Viewer Pro 2.5.197 бесплатно.

Скачать Portable PDF XChange Viewer Pro 2.5.197 бесплатно

Portable PDF XChange Viewer Pro 2.5.197 бесплатно и без регистрации

Portable PDF XChange Viewer Pro 2.5.197 download free
11.07.2011, 01:14


PDF XChange Viewer  Pro- отличная программа для чтения и редактирования документов в формате PDF, которая сможет стать отличной заменой для Adobe Reader. Программа обладает всеми возможностями для просмотра PDF документов, плюс ко всему, в отличие от других подобных программ, PDF XChange Viewer очень быстро открывает файлы и быстро обновляет содержимое прокручиваемых страниц. Профессиональная версия программы в дополнение к бесплатной версии обладает функциями для модифицирования PDF файлов. PDF документы открываются в одном окне, переключаться между которыми можно с помощью системы вкладок. Интерфейс программы переведен на множество языков, включая русский язык.



Возможности программы:
» Добавление комментариев и аннотаций в PDF документах
» Добавление и применение штампов из любого изображения или PDF файла
» Отметка страниц при помощи текста или объектов
» Прямая печать текста на любой странице PDF файла
» Экспорт отдельных страниц PDF или целых файлов в растровые изображения
» Извлечение текста со страницы или файла PDF
» Полностью интегрированный движок javascript
» Обновленная поддержка сжатия JPEG2000
» Плагины для Internet Explorer и Mozilla Firefox
» Добавление, редактирование и перемещение закладок
» Удаление отдельных страниц из документов
» Вставка или импорт страниц из существующего PDF файла
» Извлечение страниц в новый PDF или графический файл
» Полная настройка интерфейса программы
» Вставка пустых страниц в документы
» Сканирование напрямую в PDF документ
» Конвертация изображений напрямую в PDF формат
» Конвертация текстовых файлов напрямую в PDF формат
» Многоязычная поддержка с поддержкой русского и украинского языка



Разработчик: Tracker Software Products
Год выхода: 2011
ОС: Windows 2000/XP/Vista/Seven
Язык: Русский / Multilingual
Лекарство:  встроено
Размер: 21.5 Mb

Скачать программу Portable PDF-XChange Viewer Pro 2.5.197:



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Категория: Офис | Добавил: Arkadievich | Теги: редактирования, Pro, формате, pdf, русский, XChange, чтения, Viewer, 2.5.197, документов
Просмотров: 3595 | Загрузок: 3588 | Рейтинг: 5.0/1 |

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отличная программа для чтения и редактирования документов в формате PDF
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