



PDF XChange Viewer Pro - отличная программа для чтения и редактирования документов в формате PDF, которая сможет стать отличной заменой для Adobe Reader. Программа обладает всеми возможностями для просмотра PDF документов, плюс ко всему, в отличие от других подобных программ, PDF XChange Viewer очень быстро открывает файлы и быстро обновляет содержимое прокручиваемых страниц. Профессиональная версия программы в дополнение к бесплатной версии обладает функциями для модифицирования PDF файлов. PDF документы открываются в одном окне, переключаться между которыми можно с помощью системы вкладок. Интерфейс программы переведен на множество языков, включая русский язык.







Возможности программы:

» Добавление комментариев и аннотаций в PDF документах

» Добавление и применение штампов из любого изображения или PDF файла

» Отметка страниц при помощи текста или объектов

» Прямая печать текста на любой странице PDF файла

» Экспорт отдельных страниц PDF или целых файлов в растровые изображения

» Извлечение текста со страницы или файла PDF

» Полностью интегрированный движок javascript

» Обновленная поддержка сжатия JPEG2000

» Плагины для Internet Explorer и Mozilla Firefox

» Добавление, редактирование и перемещение закладок

» Удаление отдельных страниц из документов

» Вставка или импорт страниц из существующего PDF файла

» Извлечение страниц в новый PDF или графический файл

» Полная настройка интерфейса программы

» Вставка пустых страниц в документы

» Сканирование напрямую в PDF документ

» Конвертация изображений напрямую в PDF формат

» Конвертация текстовых файлов напрямую в PDF формат

» Многоязычная поддержка с поддержкой русского и украинского языка







Разработчик: Tracker Software Products

Год выхода: 2011

ОС: Windows 2000/XP/Vista/Seven

Язык: Русский / Multilingual

Лекарство: встроено

Размер: 21.5 Mb



Скачать программу Portable PDF-XChange Viewer Pro 2.5.197:



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