PDF XChange ViewerPro- отличная программа для чтения и редактирования документов в формате PDF, которая сможет стать отличной заменой для Adobe Reader. Программа обладает всеми возможностями для просмотра PDF документов, плюс ко всему, в отличие от других подобных программ, PDF XChange Viewer очень быстро открывает файлы и быстро обновляет содержимое прокручиваемых страниц. Профессиональная версия программы в дополнение к бесплатной версии обладает функциями для модифицирования PDF файлов. PDF документы открываются в одном окне, переключаться между которыми можно с помощью системы вкладок. Интерфейс программы переведен на множество языков, включая русский язык.
Возможности программы: » Добавление комментариев и аннотаций в PDF документах » Добавление и применение штампов из любого изображения или PDF файла » Отметка страниц при помощи текста или объектов » Прямая печать текста на любой странице PDF файла » Экспорт отдельных страниц PDF или целых файлов в растровые изображения » Извлечение текста со страницы или файла PDF » Полностью интегрированный движок javascript » Обновленная поддержка сжатия JPEG2000 » Плагины для Internet Explorer и Mozilla Firefox » Добавление, редактирование и перемещение закладок » Удаление отдельных страниц из документов » Вставка или импорт страниц из существующего PDF файла » Извлечение страниц в новый PDF или графический файл » Полная настройка интерфейса программы » Вставка пустых страниц в документы » Сканирование напрямую в PDF документ » Конвертация изображений напрямую в PDF формат » Конвертация текстовых файлов напрямую в PDF формат » Многоязычная поддержка с поддержкой русского и украинского языка
Разработчик: Tracker Software Products Год выхода: 2011 ОС: Windows 2000/XP/Vista/Seven Язык: Русский / Multilingual Лекарство: встроено Размер: 21.5 Mb
Скачать программу Portable PDF-XChange Viewer Pro 2.5.197: