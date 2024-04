STDU Viewer - новая русскоязычная версия, которая позволяет просмотривать электронные документы более комфортно. Эта бесплатная программа поддерживает файлы TIFF, PDF, DjVu, XPS, JBIG2, WWF, FB2, etc, что устраняет необходимость работать с несколькими вьюверами одновременно.



STDU Viewer - имеет очень простые средства для навигации по документу, позволяет просматривать содержание и быстро перемещаться к нужному фрагменту. Есть возможность масштабирования страниц, одновременное отображение нескольких страниц на экране, поворот страниц на 90 градусов. Кроме этого, читая документацию, можно добавлять закладки, чтобы быстро находить важные фрагменты текста. Кроме того, что программа поддерживает гиперссылки содержания в тех форматах, где такая возможность есть.







Обновлена: 13.06.2011

Операционная система: Windows 98/ME/2000/XP/Vista/Server 2003/Seven

Язык интерфейса: Многоязычный (в т.ч. Русский)

Тип лицензии: FreeWare

Разработчик: STDUtility.com

Размер: 5.01 Mb

Восстановление: 10%

MD5: E523DC6D9D2679100F170896C08C4156



