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STDU Viewer 1.5.647 Portable

Загрузить, скачать Офис, STDU Viewer 1.5.647 Portable бесплатно.

Скачать STDU Viewer 1.5.647 Portable бесплатно

STDU Viewer 1.5.647 Portable бесплатно и без регистрации

STDU Viewer 1.5.647 Portable download free
13.06.2011, 10:42


STDU Viewer - новая русскоязычная версия, которая позволяет просмотривать электронные документы более комфортно. Эта бесплатная программа поддерживает файлы TIFF, PDF, DjVu, XPS, JBIG2, WWF, FB2, etc, что устраняет необходимость работать с несколькими вьюверами одновременно.

STDU Viewer - имеет очень простые средства для навигации по документу, позволяет просматривать содержание и быстро перемещаться к нужному фрагменту. Есть возможность масштабирования страниц, одновременное отображение нескольких страниц на экране, поворот страниц на 90 градусов. Кроме этого, читая документацию, можно добавлять закладки, чтобы быстро находить важные фрагменты текста. Кроме того, что программа поддерживает гиперссылки содержания в тех форматах, где такая возможность есть.



Обновлена: 13.06.2011
Операционная система: Windows 98/ME/2000/XP/Vista/Server 2003/Seven
Язык интерфейса: Многоязычный (в т.ч. Русский)
Тип лицензии: FreeWare
Разработчик: STDUtility.com
Размер: 5.01 Mb
Восстановление: 10%
MD5: E523DC6D9D2679100F170896C08C4156

Скачать бесплатно STDU Viewer 1.5.647 Portable




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Категория: Офис | Добавил: Arkadievich | Теги: вьювер, pdf, TIFF, STDU, просмотр, portable, Viewer, 1.5.647, электронных, документов
Просмотров: 1794 | Загрузок: 1787 | Рейтинг: 0.0/0 |

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STDU Viewer, просмотр, TIFF, PDF, DjVu, XPS, JBIG2, WWF, FB2, etc, форматов
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