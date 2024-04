STDU Viewer – новая русскоязычная версия бесплатной программы для просмотра DjVu, PDF и TIFF файлов. В последнее время большой популярностью пользуются электронные книги в формате DjVu. Файлы в этом формате, как правило, меньше по размеру, чем документы в формате PDF. Однако программы для просмотра PDF не поддерживают DjVu, из-за чего приходится работать сразу с двумя вьюверами. STDU Viewer делает просмотр электронной документации более удобным.



STDU Viewer имеет очень простые средства для навигации по документу, позволяет просматривать содержание и быстро перемещаться к нужному фрагменту. Есть возможность масштабирования страниц, одновременное отображение нескольких страниц на экране, поворот страниц на 90 градусов. Кроме этого, читая документацию, можно добавлять закладки, чтобы быстро находить важные фрагменты текста. Кроме того, что программа поддерживает гиперссылки содержания в тех форматах, где такая возможность есть.



What's New in This Release:

Add browse feature

Fixed some minor bugs







ОС: Windows 2000/XP/2003/Vista

Интерфейс: Русский/English

Лекарство: Не требуется

Размер: 5.26 Mb

Восстановление: 10%



Скачать программу STDU Viewer 1.6.2:



Скачать с DepositFiles.com

Скачать с Turbobit.net

Скачать с Upload24.net



СКАЧАТЬ ПОСЛЕДНЮЮ ВЕРСИЮ - STDU Viewer



.





. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель,зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.