Скачать TextMaker Viewer 2010 (rev591/2011) Portable бесплатно

TextMaker Viewer - замечательная бесплатная программа, которая предназначена для просмотра текстовых файлов и поддерживает все версии Microsoft Word (.docx, .docm, .dotx, .dotm,.doc,.dot), TextMaker (.tmd, .tmv), OpenDocument Text (.odt, .ott), а также позволяет открывать файлы .rtf, .slk, .dbf, .txt, .csv, .prn.



Присутствует поддержка Unicode, кодовых страниц DOS, Windows, UTF-8, позволяет печатать файлы, производить экспорт в PDF. Для использования программы требуется бесплатная регистрация на официальном сайте разработчика (разработчики ведут статистику популярности программы). TextMaker Viewer - не требует установки и работает с флешки без проблем, что очень удобно, не всегда есть доступ к Microsoft Office и другому софту.



Форматы открываемых документов:



.docx, .docm Microsoft Word 2007 and 2010

.dotx, .dotm Microsoft Word 2007/2010 templates

.doc Microsoft Word 6.0 up to Word 2010

.dot Microsoft Word templates 6.0 up to 2010

.tmd TextMaker 6.0 up to 2010

.tmv TextMaker templates 6.0 up to 2010

.odt OpenDocument Text

.ott OpenDocument Text templates

.sxw OpenOffice.org/StarOffice Text

.rtf Rich Text Format

.psw Pocket Word (Pocket PC)

.pwd Pocket Word (Handheld PC)

.htm, .html HTML documents

.txt Plain-text files (DOS, Windows, Unicode, UTF-8, many more)

















Статус программы: Бесплатная/Бесплатная регистрация

Операционка: Windows 7, Vista, XP

Интерфейс: Английский, Русский

Разработчик: SoftMaker Software GmbH http://www.officeviewers.com/

Последнее обновление: 18.08.2011

Категории программы: Офис

Размер файла: 17.4 Mb

Восстановление: 10%



Скачать бесплатно: TextMaker Viewer 2010 (rev591)



Скачать с Upload24.net

DepositFiles.com

Скачать с Turbobit.net



