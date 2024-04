FastStone Image Viewer Corporate - программа предназначенная для просмотра и конвертации графических файлов большинства известных форматов. С помощью FastStone Image Viewer можно не только просматривать, но и редактировать графику, улучшать её качество, менять масштаб, осуществлять поворот рисунка, корректировать цвет, насыщенность, яркость, контрастность. Программа так же позволяет работать со стандартом RAW (CRW, CR2, NEF, PEF, RAF, MRW, ORF, SRF, ARW, RW2, DNG).

В полноэкранном варианте можно просматривать картинки в режиме слайд-шоу с использованием более 150 эффектов. Поддерживается работа со следующими форматами: BMP, JPEG, JPEG 2000, GIF, PNG, PCX, TIFF, WMF, ICO и TGA. Кроме того, имеется возможность сохранения файлов в формат PDF. Программа имеет мультиязычный интерфейс включая Русский и может стать отличной альтернативой популярному ACDSee.



FastStone Image Viewer is a fast, stable, user-friendly image browser, converter and editor. It has a nice array of features that include image viewing, management, comparison, red-eye removal, emailing, resizing, cropping and color adjustments. Its innovative but intuitive full-screen mode provides quick access to EXIF information, thumbnail browser and major functionalities via hidden toolbars that pop up when your mouse touches the four edges of the screen. Other features include a high quality magnifier and a musical slideshow with 150+ transitional effects, as well as lossless JPEG transitions, drop shadow effects, image annotation, scanner support, histogram and much more. It supports all major graphic formats (BMP, JPEG, JPEG 2000, animated GIF, PNG, PCX, TIFF, WMF, ICO and TGA) and popular digital camera RAW formats (CRW, CR2, NEF, PEF, RAF, MRW, ORF, SRF and DNG).



Основные возможности:

• Полноценный полноэкранный просмотр с функциями увеличения/уменьшения изображений

• Поддержка всех популярных форматов, включая и RAW

• Удаление эффекта красных глаз, управление яркостью и контрастом изображений

• Изменение размеров, смена ориентации, настройка резкости и смазывания изображений

• 11 алгоритмов сглаживания для изменения размеров

• Использование цветовых эффектов (оттенки серого, сепия, управление цветовыми каналами)

• Применение штампов, теней, добавление аннотаций, кадров

• Многоуровневый откат действий

• Организация картинок, применение тегов и сортировка по каталогам

• Вывод данных в виде гистограммы

• Пакетная обработка файлов

• Поддержка метаданных EXIF

• Создание слайд-шоу с более чем 150 различными эффектами, а также звуковым оформлением

• Продвинутые функции печати с контролем размещения изображений на странице

• Работа со сканерами



Changes in FastStone Image Viewer 4.6 Final:

- Improved the "Acquire Images from Scanner" tool

- Other minor improvements and bug fixes

















Информация о программе:

Год выпуска: 2011

Версия: 4.6

Язык интерфейса: ML/Rus

Операционная система: Windows® 2000/XP/Vista/7

Лекарство: keygen FFF TeaM

Страница программы: faststone.org

Размер файла: 5.5 Mb



