The Bat! – несомненно лучший мировой почтовый менеджер по работе с электронной почтой, который прекрасно соединяет в себе все качества, необходимые опытному пользователю. Интуитивный и дружелюбный интерфейс позволяет пользователям The Bat! приступить к работе сразу после установки. Эффективный механизм фильтрации и сортировки помогает обрабатывать огромные потоки входящей почты, с которыми не справляются другие программы. Системные администраторы по достоинству оценят возможность установки в пакетном режиме, которая позволяет лично контролировать процесс инсталляции The Bat!. Все эти функции, наряду с полностью настраиваемыми инструментами автоматической обработки, избавляют пользователей от рутинной работы.



Основные возможности программы:

» Безопасность личной информации

» Защита от вирусов

» Фильтрация

» Автоматическая обработка сообщений

» Шаблоны

» Быстрые шаблоны

» Списки рассылки

» Уникальная функция парковки

» Резервное копирование

» Обновление и установка

» Эффективное шифрование

» Синхронизация почты

» Совместимость с Microsoft Exchange

» Национальные кодировки

» Диспетчер писем

» Адресная книга

» Интерфейс на 12 языках

» Модуль просмотра изображений

» Формы запроса



Богатые возможности импорта из:

» Microsoft Outlook Express v4.xx

» Microsoft Outlook Express v5.0

» Netscape Communicator v4.xx

» Netscape Mail v2.xx/3.xx

» Eudora Lite/Pro

» Pegasus Mail v2.xx или 3.xx



Импорт адресных книг из файлов:

» LDIF-файл

» Бизнес-карточка VCard

» Текст, разделенный запятыми

» Текст, разделенный табуляциями

» INI-файл

» Адресная книга The Bat!

» Адресная книга Eudora

» Файл-шаблон Pegasus



The Bat! Professional имеет:

» Исполняемый модуль

» Словари для проверки орфографии

» Многоязычный интерфейс

» Возможность аппаратной аутентификации на почтовых серверах

» Шифрование почтовой базы

» Биометрическая аутентификация

» Смайлики



Год выпуска: 2011

Платформа: Windows® XP/Vista/7

Язык интерфейса: Русский

Лекарство: Присутствует

Восстановление: 10%

MD5: 6D215AD9450728F52434EABE42EA309D

Размер: 16,90 Mb



