The Bat! – несомненно лучший мировой почтовый менеджер по работе с электронной почтой, который прекрасно соединяет в себе все качества, необходимые опытному пользователю. Интуитивный и дружелюбный интерфейс позволяет пользователям The Bat! приступить к работе сразу после установки. Эффективный механизм фильтрации и сортировки помогает обрабатывать огромные потоки входящей почты, с которыми не справляются другие программы. Системные администраторы по достоинству оценят возможность установки в пакетном режиме, которая позволяет лично контролировать процесс инсталляции The Bat!. Все эти функции, наряду с полностью настраиваемыми инструментами автоматической обработки, избавляют пользователей от рутинной работы. Основные возможности программы: » Безопасность личной информации » Защита от вирусов » Фильтрация » Автоматическая обработка сообщений » Шаблоны » Быстрые шаблоны » Списки рассылки » Уникальная функция парковки » Резервное копирование » Обновление и установка » Эффективное шифрование » Синхронизация почты » Совместимость с Microsoft Exchange » Национальные кодировки » Диспетчер писем » Адресная книга » Интерфейс на 12 языках » Модуль просмотра изображений » Формы запроса
Богатые возможности импорта из: » Microsoft Outlook Express v4.xx » Microsoft Outlook Express v5.0 » Netscape Communicator v4.xx » Netscape Mail v2.xx/3.xx » Eudora Lite/Pro » Pegasus Mail v2.xx или 3.xx
Импорт адресных книг из файлов: » LDIF-файл » Бизнес-карточка VCard » Текст, разделенный запятыми » Текст, разделенный табуляциями » INI-файл » Адресная книга The Bat! » Адресная книга Eudora » Файл-шаблон Pegasus
The Bat! Professional имеет: » Исполняемый модуль » Словари для проверки орфографии » Многоязычный интерфейс » Возможность аппаратной аутентификации на почтовых серверах » Шифрование почтовой базы » Биометрическая аутентификация » Смайлики
Год выпуска: 2011 Платформа: Windows® XP/Vista/7 Язык интерфейса: Русский Лекарство: Присутствует Восстановление: 10% MD5: 6D215AD9450728F52434EABE42EA309D Размер: 16,90 Mb