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Главная » Файлы » Софт » Интернет

The Bat! 5.0.10 Pro Edition Final (RUS)

Загрузить, скачать Интернет, The Bat! 5.0.10 Pro Edition Final (RUS) бесплатно.

Скачать The Bat! 5.0.10 Pro Edition Final (RUS) бесплатно

The Bat! 5.0.10 Pro Edition Final (RUS) бесплатно и без регистрации

The Bat! 5.0.10 Pro Edition Final (RUS) download free
03.05.2011, 16:45


The Bat! – несомненно лучший мировой почтовый менеджер по работе с электронной почтой, который прекрасно соединяет в себе все качества, необходимые опытному пользователю. Интуитивный и дружелюбный интерфейс позволяет пользователям The Bat! приступить к работе сразу после установки. Эффективный механизм фильтрации и сортировки помогает обрабатывать огромные потоки входящей почты, с которыми не справляются другие программы. Системные администраторы по достоинству оценят возможность установки в пакетном режиме, которая позволяет лично контролировать процесс инсталляции The Bat!. Все эти функции, наряду с полностью настраиваемыми инструментами автоматической обработки, избавляют пользователей от рутинной работы.

Основные возможности программы:
» Безопасность личной информации
» Защита от вирусов
» Фильтрация
» Автоматическая обработка сообщений
» Шаблоны
» Быстрые шаблоны
» Списки рассылки
» Уникальная функция парковки
» Резервное копирование
» Обновление и установка
» Эффективное шифрование
» Синхронизация почты
» Совместимость с Microsoft Exchange
» Национальные кодировки
» Диспетчер писем
» Адресная книга
» Интерфейс на 12 языках
» Модуль просмотра изображений
» Формы запроса

Богатые возможности импорта из:
» Microsoft Outlook Express v4.xx
» Microsoft Outlook Express v5.0
» Netscape Communicator v4.xx
» Netscape Mail v2.xx/3.xx
» Eudora Lite/Pro
» Pegasus Mail v2.xx или 3.xx

Импорт адресных книг из файлов:
» LDIF-файл
» Бизнес-карточка VCard
» Текст, разделенный запятыми
» Текст, разделенный табуляциями
» INI-файл
» Адресная книга The Bat!
» Адресная книга Eudora
» Файл-шаблон Pegasus

The Bat! Professional имеет:
» Исполняемый модуль
» Словари для проверки орфографии
» Многоязычный интерфейс
» Возможность аппаратной аутентификации на почтовых серверах
» Шифрование почтовой базы
» Биометрическая аутентификация
» Смайлики

Год выпуска: 2011
Платформа: Windows® XP/Vista/7
Язык интерфейса: Русский
Лекарство: Присутствует
Восстановление: 10%
MD5: 6D215AD9450728F52434EABE42EA309D
Размер: 16,90 Mb

Скачать The Bat! 5.0.10 Pro Edition Final (RUS)



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Категория: Интернет | Добавил: Arkadievich | Теги: клиент, Pro, the, Bat!, русский, 5.0.10, final, почтовый, edition, Письма
Просмотров: 2047 | Загрузок: 2040 | Рейтинг: 5.0/1 |

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