Admin:

Рекомендую! Из цикла "должна быть у каждого" и "поставил и забыл". В отличие от стандартной виндовой опции копирования данная утилита обладает качествами от ТСМ и не прописывается в автозагрузке, а замещает стандартный копировщик.



Утилита TeraCopy улучшает процесс копирования файлов, по заверению разработчика делает она это (копирование) на порядок быстрее за счет использования дополнительного буфера. При этом процесс копирования может быть поставлен на паузу и затем возобновлен. Так же присутствует функция контроля копирования, в случае не возможности чтения файла можно повторить попытку, утилита интегрируется в проводник. Также TeraCopy позволяет останавливать/восстанавливать копирование информации, повторять попытки записи при обнаружении ошибок или пропускать обработку отдельных файлов. Ведется интерактивный список задач; TeraCopy интегрируется в контекстное меню Проводника.

Основные возможности TeraCopy:



• Позволяет проверять CRC и сравнивать варианты до и после копирования/переноса.

• Программа копирует сразу по несколько файлов, используя специальный буфер.

• Легко интегрируется в проводник, заменяя стандартный диалог копирования.

• Возможность приостановить и возобновить копирование.

• Возможность пропустить файл, находящийся в очереди на копирование.

• Асинхронное копирование и увеличение скорости передачи между двумя жесткими дисками.

• Полная поддержка Unicode.

Изменения в версии 2.2:



Fixed: mounted volumes detection when choosing same/different devices mode.

Название: TeraCopy.PRO.2.2.Beta.3.serial

Разработчик: Code Sector

Лицензия: ShareWare

Лекарство: Есть

Язык: Multi + Русский

Размер: 1.90 Mb

ОС: Windows

Восстановление: 10%



Скачать программу TeraCopy 2.2 Pro Final:

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