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Главная » Файлы » Софт » Система

TeraCopy 2.2 Pro Final

Загрузить, скачать Система, TeraCopy 2.2 Pro Final бесплатно.

Скачать TeraCopy 2.2 Pro Final бесплатно

TeraCopy 2.2 Pro Final бесплатно и без регистрации

TeraCopy 2.2 Pro Final download free
19.07.2011, 09:05

Admin:
Рекомендую! Из цикла "должна быть у каждого" и "поставил и забыл". В отличие от стандартной виндовой опции копирования данная утилита обладает качествами от ТСМ и не прописывается в автозагрузке, а замещает стандартный копировщик.

Утилита TeraCopy улучшает процесс копирования файлов, по заверению разработчика делает она это (копирование) на порядок быстрее за счет использования дополнительного буфера. При этом процесс копирования может быть поставлен на паузу и затем возобновлен. Так же присутствует функция контроля копирования, в случае не возможности чтения файла можно повторить попытку, утилита интегрируется в проводник.

Также TeraCopy позволяет останавливать/восстанавливать копирование информации, повторять попытки записи при обнаружении ошибок или пропускать обработку отдельных файлов. Ведется интерактивный список задач; TeraCopy интегрируется в контекстное меню Проводника.


Основные возможности TeraCopy:

• Позволяет проверять CRC и сравнивать варианты до и после копирования/переноса.
• Программа копирует сразу по несколько файлов, используя специальный буфер.
• Легко интегрируется в проводник, заменяя стандартный диалог копирования.
• Возможность приостановить и возобновить копирование.
• Возможность пропустить файл, находящийся в очереди на копирование.
• Асинхронное копирование и увеличение скорости передачи между двумя жесткими дисками.
• Полная поддержка Unicode.


Изменения в версии 2.2:

Fixed: mounted volumes detection when choosing same/different devices mode.


Название: TeraCopy.PRO.2.2.Beta.3.serial
Разработчик: Code Sector
Лицензия: ShareWare
Лекарство: Есть
Язык: Multi + Русский
Размер: 1.90 Mb
ОС: Windows
Восстановление: 10%

Скачать программу TeraCopy 2.2 Pro Final:

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Категория: Система | Добавил: Galla | Теги: копирования, Pro, teracopy, улучшает, процесс, final, файлов, 2.2
Просмотров: 1600 | Загрузок: 1593 | Рейтинг: 0.0/0 |

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улучшает процесс копирования файлов
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