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Главная » Файлы » Софт » Кодеки

Vista Codec Package 5.9.7 Final

Загрузить, скачать Кодеки, Vista Codec Package 5.9.7 Final бесплатно.

Скачать Vista Codec Package 5.9.7 Final бесплатно

Vista Codec Package 5.9.7 Final бесплатно и без регистрации

Vista Codec Package 5.9.7 Final download free
13.05.2011, 11:52


Vista Codec Package - огромный сборник всевозможных аудио/видео кодеков и фильтров для работы с видео. Установив этот пакет вы сможете беспрепятственно просматривать любые видео файлы при помощи любого проигрывателя установленного в вашей системе. В отличие от аналогичных сборников, кодеки, установленные при помощи Vista Codec Package, могут быть удаленны по отдельности без удаления всего пакета.

Changes in Vista Codec Package 5.9.7 Final:
- update ffdshow 3847
- update gabest 3103
- fix AVI/m4v

Операционная система: Windows® Vista
Год выхода: 2011
Версия: 5.9.7 Final
Язык интерфейса: Multilanguage/Русский
Лекарство: Не требуется (freeware)
Восстановление: 10%
MD5: 842893FAEC5FD18274E935ECDA061D4C
Размер: 21,9 Мб

Скачать бесплатно: Vista Codec Package 5.9.7 Final



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Категория: Кодеки | Добавил: Arkadievich | Теги: сборник, Codec, видео, фильтры, 5.9.7, vista, аудио, Package, final, КОДЕКИ
Просмотров: 1332 | Загрузок: 1325 | Рейтинг: 0.0/0 |

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