Vista Codec Package - огромный сборник всевозможных аудио/видео кодеков и фильтров для работы с видео. Установив этот пакет вы сможете беспрепятственно просматривать любые видео файлы при помощи любого проигрывателя установленного в вашей системе. В отличие от аналогичных сборников, кодеки, установленные при помощи Vista Codec Package, могут быть удаленны по отдельности без удаления всего пакета.
Changes in Vista Codec Package 5.9.7 Final:
- update ffdshow 3847
- update gabest 3103
- fix AVI/m4v
Операционная система: Windows® Vista
Год выхода: 2011
Версия: 5.9.7 Final
Язык интерфейса: Multilanguage/Русский
Лекарство: Не требуется (freeware)
Восстановление: 10%
MD5: 842893FAEC5FD18274E935ECDA061D4C
Размер: 21,9 Мб
Скачать бесплатно: Vista Codec Package 5.9.7 Final
.
Уважаемый посетитель, Вы
зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.