



Vista Codec Package - огромный сборник всевозможных аудио/видео кодеков и фильтров для работы с видео. Установив этот пакет вы сможете беспрепятственно просматривать любые видео файлы при помощи любого проигрывателя установленного в вашей системе. В отличие от аналогичных сборников, кодеки, установленные при помощи Vista Codec Package, могут быть удаленны по отдельности без удаления всего пакета.



Changes in Vista Codec Package 5.9.7 Final:

- update ffdshow 3847

- update gabest 3103

- fix AVI/m4v



Операционная система: Windows® Vista

Год выхода: 2011

Версия: 5.9.7 Final

Язык интерфейса: Multilanguage/Русский

Лекарство: Не требуется (freeware)

Восстановление: 10%

MD5: 842893FAEC5FD18274E935ECDA061D4C

Размер: 21,9 Мб



Скачать бесплатно: Vista Codec Package 5.9.7 Final

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